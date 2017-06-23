Những nỗi lo muôn thuở của phụ nữ về 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 23/06/2017 14:02

Khi "yêu", đàn ông thường thả mình theo "cuộc vui" trong khi phụ nữ lại có rất nhiều suy nghĩ và lo lắng nhưng không thể nói ra cùng đối tác.

Việc suy nghĩ, lo lắng quá nhiều trong khi quan hệ sẽ làm nữ giới mất tập trung, khó đạt được cảm giác thăng hoa, "cuộc vui" trở nên nhàm chán và ảnh hưởng đến tình cảm của hai bên.

Dưới đây là những nỗi lo thường gặp của các chị em trong khi "yêu" nhưng lại ngại chia sẻ với đối phương, các chàng nên tìm hiểu để thông cảm và cùng nàng giải quyết vấn đề.

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Phụ nữ khi "yêu" có rất nhiều suy nghĩ, lo lắng làm ảnh hưởng đến "cuộc vui" và tình cảm của cả hai - Ảnh: Internet

Sợ "dính" bầu

Khi chưa kết hôn hoặc chưa sẵn sàng có con thì có thai là nỗi lo lớn nhất của phụ nữ khi "lâm trận". Mặc dù đã sử các biện pháp phòng ngừa như thuốc tránh thai, "áo mưa"... nhưng không có phương pháp nào là đảm bảo 100% nên phụ nữ vẫn cứ lo lắng.

Không tự tin về thân thể

Phụ nữ rất sợ những khuyến điểm trên cơ thể bị người khác phát hiện, đặc biệt là trong khi đang quan hệ với người ấy. Vì thế, cách giải quyết tốt nhất là các quý ông nên ngó lơ nếu thấy vết sẹo không đẹp mắt, hay đường nét cơ thể nàng có vài chỗ thiếu sự hoàn mỹ.

Ám ảnh mùi cơ thể

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại thủ đô Vienna (Áo) đã chứng minh mỗi người mang trên mình một mùi hương đặc trưng, không giống ai. Ngoài ra, trong quá trình "yêu" cơ thể người phụ nữ tiết ra một mùi hương đặc biệt khiến lượng testosterone ở nam giới sẽ tăng cao, làm các chàng khó kiềm lòng với đối tác.

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Khoa học đã chứng minh khi "hành sự" cơ thể phát ra mùi cơ thể đặc trưng khiến các chàng thêm hưng phấn - Ảnh: Internet

Do đó, các nàng không cần lo về mùi cơ thể sẽ gây cản trở "cuộc vui", tuy nhiên nếu vẫn quan ngại về vấn đề này, bạn có thể tắm rửa sạch sẽ và dùng một ít nước hoa để tăng sự tự tin cho bản thân.

Khi nào tôi "lên đỉnh"

Không ít phụ nữ cho biết họ sợ mình mất quá nhiều thời gian để thăng hoa, làm các chàng chán nản và mất hứng. Tuy nhiên, việc các nàng mãi suy nghĩ về vấn đề này lại khiến cơ thể càng khó "lên đỉnh" hơn nữa.

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Quá lo lắng về thời gian có thể "lên đỉnh" khiến các nàng càng khó thăng hoa - Ảnh: Internet

Tiến sĩ Elizabeth Lloyd, nhà nghiên cứu tình dục, tại Trường đại học Indiana (Mỹ), khuyên phụ nữ nên gạt bỏ những lo lắng về chuyện thăng hoa và thả lỏng cơ thể theo những cái vuốt ve của đối tác. Có như thế các nàng mới có thể cảm nhận trọn vẹn "chuyện yêu" và nhanh chóng đạt được sự hạnh phúc khi "lâm trận".

"Cô bé" của tôi có hoàn hảo

Phụ nữ luôn lo lắng "cô bé" quá rộng hay “cậu nhỏ” của anh ấy không đủ lớn. Bởi vì các nàng sợ bị đối phương đánh giá và kết luận là "hư hỏng", sống thoáng khi nơi nhạy cảm của hai người không hợp nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, đàn ông không hề để tâm về độ rộng hẹp của "cô bé", các nàng có thể gạt bỏ nỗi lo này sang một bên.

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