Những lý do không ngờ khiến phụ nữ chạm đỉnh dễ dàng

Phụ nữ sẽ bị kích thích và gia tăng ham muốn nếu được kích thích vùng nhũ hoa “nhiệt tình” và có tâm. Nếu các ông chồng biết cách massage vùng ngực một cách điêu luyện sẽ giúp chị em phấn khích và gia tăng cảm xúc khi yêu, dễ dàng lên đỉnh hơn. Đặc biệt ngực cũng là một điểm G trên cơ thể nên các ông chồng hãy biết cách mơn trớn, tập trung vào bầu ngực một cách ngọt ngào để cả hai có cuộc yêu mỹ mãn nhất.

Chuyện yêu muôn màu muôn vẻ và ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc hôn nhân. Việc người vợ lên đỉnh luôn khiến đàn ông bị áp lực và căng thẳng. Thế nhưng nếu hiểu rõ những yếu tố giúp chị em dễ dàng lên đỉnh thì chắc chắn cả hai vợ chồng sẽ có những cuộc yêu nồng cháy.

Không ít người phụ nữ thừa nhận rằng khi đàn ông hôn nhẹ, vuốt ve, mơn trớn tai khiến họ thích thú và bị kích thích. Đặc biệt khi đang làm chuyện ấy nếu được chồng nói những lời ngọt ngào rót vào tai cùng những hởi thở phả vào tai sẽ làm cho chị em cảm thấy lâng lâng cảm xúc gấp nhiều lần. Thậm chí nhiều khi tiếng thở gấp của chồng bên tai cùng hơi ấm với những cái mơn trớn ngọt ngào giúp chị em dễ dàng lên đỉnh.

Một chút men say

Thi thoảng đàn ông hãy tự tay vào bếp chuẩn bị một bữa ăn thật lãng mạn và ngọt ngào rành riêng cho hai người để phụ nữ cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Thêm chút rượu vang và mang đến chút men say cho cả hai để cả hai hòa nhập với nhau, lâng lâng cảm xúc. Một chút men trong người sẽ là chất xúc tác để cả hai cuồng nhiệt hơn, dám làm những điều mà trước đây mình không dám làm. Hơi men say sẽ làm cho phụ nữ bồng bềnh, gạt bỏ mọi ngại ngần để mang đến những trải nghiệm thú vị cho cả hai.

Linh hoạt với thời gian yêu

Mỗi cặp đôi sẽ có những cảm xúc và thời điểm yêu khác nhau. Có cặp đôi yêu vào buổi sáng, có những đôi yêu vào ban đêm, có những đôi lại tận dụng giờ nghỉ trưa,.. Tần suất yêu ở mỗi cặp đôi cũng khác nhau,… Tuy nhiên điều này không quan trọng bởi cả hai sẽ thăng hoa cảm xúc khi cả hai đã sẵn sàng nhập cuộc. Do đó bạn đừng nên quá gò bó vào thời gian, thời điểm và tần suất yêu. Hãy yêu nhau khi cả hai đều cảm thấy thoải mái và có hứng thú bất cứ khi nào. Đây cũng là cách để phụ nữ dễ dàng chạm đỉnh hơn đấy.

Đừng chăm chăm nghĩ đến việc lên đỉnh

Nếu yêu mà lúc nào bạn cũng nghĩ và mong muốn lên đỉnh thì cuộc yêu sẽ càng nhạt nhẽo, bạn cũng khó chạm đỉnh hơn. Thay vào đó cả hai hãy hòa nhập vào cuộc yêu, trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất, từ nụ hôn, những cái mơn trớn vuốt ve đến những phấn khích, mùi hương. Hãy tận hưởng trọn vẹn những rung cảm của cuộc yêu. Và chắc chắn rằng bạn càng cảm nhận và hòa nhập vào cuộc yêu càng nhiều xúc cảm càng lớn, rung động càng mạnh, thăng hoa cảm xúc càng dễ đạt được.