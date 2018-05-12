Những điều không nên nói trong 'cuộc yêu', chị em thường xuyên mắc phải khiến chồng chán ngán

Chuyện vợ chồng 12/05/2018 06:38

Thời gian trong "cuộc yêu" là lúc vợ chồng cảm thấy hạnh phúc và gắn kết với nhau. Vì thế vào giây phút đó chị em tuyệt đối không nên nói những điều cấm kỵ này để tránh khiến chồng tụt hứng.

Cặp vợ chồng nào cũng mong muốn có một "cuộc vui" trọn vẹn và thăng hoa. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố tác động đến chất lượng "chuyện ấy", trong đó lời nói có ảnh hưởng quan trọng đến không ngờ.

Những điều không nên nói trong 'cuộc yêu', chị em thường xuyên mắc phải khiến chồng chán ngán - Ảnh 1
Chỉ bằng một câu nói vô tình có thể phá hỏng "cuộc vui" của bạn ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, một số câu nói sau đây nhiều chị em thường hay thốt ra trong lúc "yêu" khiến đối tác chẳng còn tâm trạng để tiếp tục ân ái.

Những điều không nên nói trong "cuộc yêu"

Nhắc về người cũ

Những câu nói nhắc đến người yêu cũ thường là chủ đề nhạy cảm và khiến "nửa kia" rất dễ khó chịu dù trong bất kỳ thời điểm nào. Chính vì thế, các nàng đừng tự giết chết cảm xúc của đối phương cũng như phá hỏng "cuộc vui" đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Những điều không nên nói trong 'cuộc yêu', chị em thường xuyên mắc phải khiến chồng chán ngán - Ảnh 2
Nhắc đến người yêu cũ trong khi 'yêu' là một sai lầm lớn của các chị em - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, việc nhắc về người yêu cũ trong lúc "yêu" có thể sẽ khiến chàng trai của bạn cảm thấy bị tổn thương thậm chí gây ra những trận cãi vã.

Nhận xét về "cậu bé"

Cũng như phụ nữ luôn bị ám ảnh về kích thước bộ ngực của mình, đàn ông cũng có cảm giác tương tự với "cậu bé". Do đó, việc các nàng vô tình trêu đùa về kích cỡ của "đèn dầu" sẽ lập tức đụng tới lòng tự ái của chàng và khiến họ tụt hứng ngay lập tức.

Nói về những lần thất bại của chàng

Có thể trong quá khứ, khi thiếu kinh nghiệm, đối phương đã làm hỏng "cuộc vui" nhưng chuyện đó đã qua và các nàng tuyệt đối không nên lấy ra làm trò đùa.

Những điều không nên nói trong 'cuộc yêu', chị em thường xuyên mắc phải khiến chồng chán ngán - Ảnh 3
Hãy cho những thất bại trước đây của chàng trở thành quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Dù các nàng chỉ vô tình và không hề có ý chê trách chàng nhưng việc nhắc đến những lần thất bại ngay trong lúc "yêu" sẽ khiến đối phương cảm thấy mất tự tin và không còn muốn tiếp tục nữa.

Than vãn về một vấn đề khác

Trong lúc ân ái, những lời than vãn và thở dài về bất kỳ điều gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến đối phương mệt mỏi vô cùng. Mỗi khi cả hai gần gũi, điều mà tất cả chúng ta mong đợi là được tận hưởng những niềm vui, tình yêu chứ không phải bị "tra tấn" bằng những lời than vãn, chán nản.

Thông báo thời gian kết thúc

Đưa ra một khoảng thời gian và giới hạn là một điều cực kỳ sai lầm trong khi quan hệ mà nhiều chị em hay mắc phải. Khi chàng đang hết mình trong "cuộc vui" bỗng bạn lại nói ra một câu thông báo thời gian kết thúc sẽ khiến mọi cảm xúc của đối phương bị dập tắt.

Muốn có một "cuộc vui" đầy cảm xúc và chất lượng, các nàng nên ghi nhớ những điều không nên nói ở trên để tránh làm đối phương mất hứng nhé!

Ngoài 'chuyện ấy' không an toàn, đây là những con đường lây nhiễm bệnh tình dục ít ai ngờ

Ngoài 'chuyện ấy' không an toàn, đây là những con đường lây nhiễm bệnh tình dục ít ai ngờ

Ai cũng cho rằng những người thường xuyên quan hệ không an toàn mới là đối tượng dễ mắc các bệnh tình dục (STDs). Tuy nhiên, trên thực tế, bạn vẫn có thể bị lây nhiễm STD thông qua những con đường khác.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy bí quyết phòng the

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?