Những điều không nên nói trong 'cuộc yêu', chị em thường xuyên mắc phải khiến chồng chán ngán

Đặc biệt, một số câu nói sau đây nhiều chị em thường hay thốt ra trong lúc "yêu" khiến đối tác chẳng còn tâm trạng để tiếp tục ân ái.

Cặp vợ chồng nào cũng mong muốn có một "cuộc vui" trọn vẹn và thăng hoa. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố tác động đến chất lượng " chuyện ấy ", trong đó lời nói có ảnh hưởng quan trọng đến không ngờ.

Hơn thế nữa, việc nhắc về người yêu cũ trong lúc "yêu" có thể sẽ khiến chàng trai của bạn cảm thấy bị tổn thương thậm chí gây ra những trận cãi vã.

Những câu nói nhắc đến người yêu cũ thường là chủ đề nhạy cảm và khiến "nửa kia" rất dễ khó chịu dù trong bất kỳ thời điểm nào. Chính vì thế, các nàng đừng tự giết chết cảm xúc của đối phương cũng như phá hỏng "cuộc vui" đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhận xét về "cậu bé"

Cũng như phụ nữ luôn bị ám ảnh về kích thước bộ ngực của mình, đàn ông cũng có cảm giác tương tự với "cậu bé". Do đó, việc các nàng vô tình trêu đùa về kích cỡ của "đèn dầu" sẽ lập tức đụng tới lòng tự ái của chàng và khiến họ tụt hứng ngay lập tức.

Nói về những lần thất bại của chàng

Có thể trong quá khứ, khi thiếu kinh nghiệm, đối phương đã làm hỏng "cuộc vui" nhưng chuyện đó đã qua và các nàng tuyệt đối không nên lấy ra làm trò đùa.

Hãy cho những thất bại trước đây của chàng trở thành quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Dù các nàng chỉ vô tình và không hề có ý chê trách chàng nhưng việc nhắc đến những lần thất bại ngay trong lúc "yêu" sẽ khiến đối phương cảm thấy mất tự tin và không còn muốn tiếp tục nữa.

Than vãn về một vấn đề khác

Trong lúc ân ái, những lời than vãn và thở dài về bất kỳ điều gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến đối phương mệt mỏi vô cùng. Mỗi khi cả hai gần gũi, điều mà tất cả chúng ta mong đợi là được tận hưởng những niềm vui, tình yêu chứ không phải bị "tra tấn" bằng những lời than vãn, chán nản.

Thông báo thời gian kết thúc

Đưa ra một khoảng thời gian và giới hạn là một điều cực kỳ sai lầm trong khi quan hệ mà nhiều chị em hay mắc phải. Khi chàng đang hết mình trong "cuộc vui" bỗng bạn lại nói ra một câu thông báo thời gian kết thúc sẽ khiến mọi cảm xúc của đối phương bị dập tắt.

Muốn có một "cuộc vui" đầy cảm xúc và chất lượng, các nàng nên ghi nhớ những điều không nên nói ở trên để tránh làm đối phương mất hứng nhé!