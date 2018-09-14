Những cách làm cho chồng thăng hoa cực đơn giản, chị em nên nắm bắt ngay

Cách làm cho chồng thăng hoa trong mỗi cuộc yêu rất quan trọng, các chị em nên bỏ qua một số tư tưởng cổ hủ trong chuyện chăn gối để hạnh phúc gia đình thêm thú vị.

Chuyện đời sống tình dục rất quan trọng với hạnh phúc của hai vợ chồng bạn. Việc bạn có những bí quyết về các cách làm cho chồng thăng hoa sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng bền chặt rất nhiều. Dưới đây là một số cách làm cho chồng hưng phấn mà các chị em nên tham khảo: 1. Tạo sự khác biệt cho những cuộc dạo đầu Dạo đầu rất quan trọng cho mỗi cuộc yêu. Điều đó không chỉ là bước khởi đầu quan trọng dành cho phái nữ mà khi làm tốt màn này, thì đàn ông cũng sẽ đạt được những sự hưng phấn rất lớn. Nắm được yếu tố này sẽ là cách làm cho chồng thăng hoa tốt nhất.

Cách làm cho chồng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet Bạn hãy tạo nên những sự quyến rũ đặc biệt dành cho chồng bằng những hình ảnh gợi cảm, kích thích người đàn ông của mình bằng mắt như một bộ đồ ngủ sexy gợi cảm, một chút son môi ướt át,… và bằng khứu giác với chút nước hoa trên người hoặc không khí trong phòng. Màn dạo đầu cần đủ thời gian để tạo nên tác dụng. Hãy thường xuyên vuốt ve, massage cho người bạn đời của mình để kích thích, tăng ham muốn cho chàng. Việc vuốt ve âu yếm sẽ là nguồn tiếp lửa cho đam mê trong chàng, trong bạn. Bạn cũng có thể thay đổi bằng việc sử dụng thêm một số những công cụ hỗ trợ cuộc yêu như bao cao su, chất bôi trơn,… Những công cụ này sẽ phần nào giúp cho cả bạn và chàng cảm nhận được những khoái cảm, những cảm giác thăng hoa vui sướng.

Ngoài ra, trong màn dạo đầu, ngoài hành động kích thích thị giác, khứu giác, bạn cũng có thể kích thích chàng bằng thính giác. Hãy trao cho chàng những lời tán tỉnh, những lời khen ngọt ngào về cơ thể, về "cậu nhỏ", về kĩ thuật của chàng. Hãy bỏ qua những tư tưởng cổ hủ và trao đổi cởi mở hơn với chàng. Chỉ một vài lời khen nho nhỏ thôi nhưng cũng có thể sẽ tạo nên những ngọn lửa không hề nhỏ trong chàng. 2. Thay đổi nhiều tư thế khác biệt Một kiểu truyền thống nam trên nữ dưới, nam "cống hiến" nữ "hưởng thụ" sẽ có thể là nguyên nhân các cuộc yêu của vợ chồng bạn bớt hứng thú dần theo thời gian. Hãy thay đổi! Hãy thay đổi tư thế yêu - Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm một số những thay đổi trong cách quan hệ, những cách làm cho chồng hứng thú. Sau đó làm cho chàng bất ngờ bằng việc chủ động đề nghị thay đổi tư thế mới. Đừng tỏ ra ngại ngùng khi việc thay đổi tư thế mới có thể khiến bạn ngại ngùng, xấu hổ. Hãy tận hưởng và giúp chồng có những phút giây thăng hoa nhất trong cuộc yêu. 3. Thử đổi mới bản thân và chuyện chăn gối của vợ chồng Hẳn là bạn đã nghe nói về chuyện quan hệ bằng tay, bằng miệng. Đây là những kiểu quan hệ tuy không mới nhưng còn rất nhiều người phụ nữ có tư tưởng không chấp nhận chuyện như vậy. Họ cho rằng làm như thế là xấu hổ, là mất tư cách, là bị hạ nhục,…Nhưng mà thời đại bây giờ đã khác, ngoài kia có rất nhiều cám dỗ tình dục dành cho chồng bạn. Nếu như bạn mãi cứng nhắc chuyện kia, sẽ khiến cho chồng bạn chán nản và muốn đi tìm những thứ mới lạ bên ngoài. Phụ nữ hãy mạnh dạn và đổi mới trong chuyện yêu - Ảnh minh họa: Internet Hãy mạnh dạn mang đến cho chồng những xúc cảm mãnh liệt bằng đôi tay của bạn, bằng khuôn miệng của bạn. Bạn bỏ qua hết sự ngại ngùng để mang đến điều tốt nhất cho chồng sẽ khiến anh ấy cảm nhận được tình yêu của bạn dành cho anh ấy nhiều hơn. Có thể bạn không tin, nhưng trên thực tế chuyện chăn gối ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Việc bạn nắm rõ cách làm cho chồng chồng thăng hoa bằng những phương pháp khác lạ so với trước kia sẽ làm cho hạnh phúc của vợ chồng được giữ gìn bền chặt hơn.

Xử lí 'nóng' thế nào khi con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy? Cùng chung sống trong một mái nhà, nhiều khi hai vợ chồng muốn tình cảm với nhau nhưng lại sợ con cái phát hiện. Vậy nếu lỡ bị con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy thì phải làm sao?

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