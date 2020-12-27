Ngoài kỹ năng, nắm được 'thời điểm vàng’ ham muốn của đàn ông lên cao nhất cũng là bí kíp để chị em ‘hạ gục' chàng

Chuyện vợ chồng 27/12/2020 21:39

Thông thường sự ham muốn của đàn ông lên cao nhất khi họ bị kích thích bởi một cô nàng sexy, hấp dẫn. Nhưng cũng tuỳ vào thời điểm khác nhau trong ngày mà ham muốn ấy ở mức độ khác nhau.

Người ta thường nói đàn ông yêu bằng mắt, dễ bị "cám dỗ" trước cái đẹp. Đôi lúc chỉ cần bắt gặp một cô gái đầy sức quyến rũ cũng đủ khiến các anh "mất kiểm soát". Tuy nhiên, sự kích thích tình dục của nam giới còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như từng thời điểm trong ngày và cả "hoàn cảnh khách quan" tác động.

Khoa học đã chứng minh, yếu tố cơ bản nhất quyết định cho nhu cầu sinh dục của nam giới chính là hormone sinh dục: testosterone. Và hormone này thay đổi lên xuống không chỉ ở từng độ tuổi, mà còn do ngoại cảnh và từng thời điểm khác nhau trong ngày. Cho nên nếu nắm rõ những "thời điểm vàng" ham muốn của đàn ông lên cao nhất, xem như đã thành công một nửa trong đời sống chăn gối.

Buổi sáng

Đây được xem là "thời điểm vàng" đối với đàn ông. Đơn giản vì đây là lúc phần lớn nam giới thức giấc với trạng thái "chào cờ" và sẵn sàng "lâm trận". Nguyên do là ở sự lưu thông máu suốt đêm đã khiến lượng hormone sinh dục nam đạt đỉnh cao nhất trong ngày. Ngoài ra đây còn là thời điểm đàn ông cảm thấy minh mẫn và khoẻ khoắn nhất sau một đêm dài "nạp pin".

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'Thể dục buổi sáng' là ý tưởng hoàn hảo để khởi đầu một ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối trước khi ngủ

Hầu hết mọi người đều đồng ý đây là thời điểm phổ biến và phù hợp nhất để làm "chuyện ấy". Sau một ngày dài vận động, đêm đến không chỉ là thời gian thích hợp để cả 2 gần gũi nhau mà còn là lúc lượng testosterone của đàn ông dâng cao, khiến họ trở nên rạo rực và thèm "yêu" hơn. Chuyện ấy lúc này chính là phương thuốc hữu hiệu nhất cho cả 2 xả stress, đi vào một giấc ngủ ngon và cảm thấy tinh thần hạnh phúc, phấn chấn hơn vào sáng hôm sau.

Khi xem phim tình cảm "ướt át"

Nếu vẫn băn khoăn không biết đâu là thời điểm lý tưởng cho người đàn ông của bạn thì ý tưởng xem cùng nhau một bộ phim có cảnh quay gợi cảm cũng không tệ. Đàn ông yêu bằng mắt cho nên rất khó để họ "dửng dưng" khi bắt gặp những hình ảnh nhạy cảm trên phim. Và lẽ thông thường, hầu hết đàn ông sẽ tắt tivi ngay vì không thể tập trung xem tiếp được nữa.

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Phim 'tình cảm' là phương tiện giúp vợ chồng xích lại gần nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi gây gổ với vợ/người yêu

Nghe qua có vẻ sai sai vì khi đó lấy đâu ra tâm trạng, cảm xúc để gần gũi. Nhưng thực tế, khi "chiến tranh" xảy ra thì không một lời xin lỗi nào có tác dụng nhanh hơn là "nhảy bổ vào nhau", vì bản chất tình dục là giúp giải toả căng thẳng và thư giãn hiệu quả nhất.

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Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa - Ảnh minh họa: Internet

"Bị bỏ đói" một thời gian

Một nguyên lý dễ hiểu, giống như việc khi bụng không đói thì dù cao lương mỹ vị cũng vô ích. Trên thực tế, đàn ông không thể "nhịn yêu" lâu như phụ nữ, đó là chưa kể nhiều yếu tố khác tác động đến đời sống vợ chồng sẽ khiến lịch "sinh hoạt" ít nhiều xáo trộn như: ốm đau bệnh tật, công tác hay vợ ở cữ sau sinh.

Chính việc bị "bỏ đói" một thời gian sẽ khiến nam giới thấy bồn chồn, khó chịu. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm họ dễ sa ngã nhất. 

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