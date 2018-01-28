Ngoài 'cậu bé', chàng còn có những điểm nhạy cảm không ngờ khác khi 'yêu'

Nếu muốn chàng bất ngờ và thêm gia vị cho chuyện vợ chồng , các nàng phải gạt bỏ cảm giác xấu hổ đồng thời ghi nhớ những điểm nhạy cảm này của đối phương nhé!

Cũng như phụ nữ, phái mạnh rất thích được đối tác vuốt ve và âu yếm cơ thể của mình. Tuy nhiên, chị em lại rất ngượng ngùng hoặc không biết phải chạm vào đâu để chàng cảm thấy hạnh phúc. Vì thế, đàn ông thường luôn là người chủ động trong "cuộc yêu".

Ngoài ra, khi bạn massage vùng đùi trong, lượng máu lưu thông đến "cậu bé" sẽ tăng lên, kích thích sự ham muốn của chàng.

Chị em rất ít khi khám phá phía đùi trong của đối tác, chính vì thế chàng sẽ vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi được vuốt ve vùng đó.

Đầu ngực

Đầu ngực có khá nhiều dây thần kinh cảm giác. Do đó, các chàng sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn khi được "nửa kia" chạm vào hay hôn vào vùng này.

Vùng cổ

Sự chủ động và tấn công chính xác những điểm nhạy cảm của chàng sẽ khiến bạn trở nên vô cùng hấp dẫn đấy - Ảnh minh họa: Internet

Cổ là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh nối phần đầu và phần dưới cơ thể. Chính vì thế không có gì ngạc nhiên khi đây là vùng rất dễ bị kích thích của các quý ông dù chỉ là một cái chạm nhẹ.

Mi mắt

Theo các chuyên gia tình dục trên thế giới, những nụ hôn nhẹ nhàng mà bạn đặt trên mi mắt của chàng không chỉ gây bất ngờ mà còn có tác dụng làm tăng ham muốn nhanh chóng.

Tai

Vùng tai của nam giới cũng là một trong những điểm nhạy cảm mà các nàng nên đặc biệt chăm sóc trong lúc "yêu". Chỉ cần vài cái vuốt nhẹ hay vài nụ hôn nóng bỏng tại vùng này cũng đủ khiến các chàng hưng phấn và muốn "nhập cuộc" ngay.

Vùng rốn

Một điểm nhạy cảm khác ở nam giới mà các nàng nên nhớ khi quan hệ đó chính là vùng rốn. Những va chạm nhẹ của bàn tay hay đôi môi tại vùng quanh rốn sẽ tạo ra sự co bóp tăng tuần hoàn máu, từ đó các chàng sẽ trở nên nồng nhiệt hơn khi "lâm trận".

Bàn chân

Việc massage chân không chỉ giúp các chàng cảm thấy thoải mái, thư giãn mà còn giúp tăng khả năng trong "chuyện ấy" nữa nhé.

Chính vì thế, các chuyên gia khuyên phái nữ nên vuốt ve, massage thậm chí hôn lên bàn chân của chàng để có một đêm ân ái tuyệt vời và khó quên.

Biết những điểm nhạy cảm của chàng khi "yêu", chắc chắn chị em sẽ ghi điểm rất cao trong mắt của chàng lần tới.