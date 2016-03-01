Nghệ thuật giúp mọi cặp vợ chồng “nghiện” nhau suốt cuộc đời

Tôn trọng nhau là tiêu chí hàng đầu mà mọi cặp vợ chồng nên chú ý đến. Bạn đừng nghĩ khi lấy nhau rồi thì đối xử với nhau xề xòa, điều này sẽ nhanh giết chết tình yêu của bạn mà thôi. Hãy luôn dành tình yêu thương, nhưng bên cạnh đó luôn cử xử đúng mực, luôn thống nhất mọi điều trước khi đưa ra quyết định. Tuyệt đối không chỉ trích, gièm pha sở thích cá nhân của nhau.

Mỗi người hãy dẹp bỏ cái “tôi” của mình mà nên tôn vinh cái chung, cái “chúng ta”, gia đình sẽ trở nên êm ấm, chỉ cần mỗi người nhường nhịn nhau một tí, không nên vì sự hơn thua nhau, chạnh chọe nhau. Hãy đem lòng thương ra để sống, chỉ có tình thương mới bỏ qua những điều chưa đúng, chưa hoàn thiện của nữa kia. Ông cha ta đã có câu “chín bỏ làm mười”, tình cảm gia đình sẽ trở nên tốt đẹp.

3. Không “vạch áo cho người xem lưng”

Rất nhiều gia đình tan nát vì chuyện bé xé ra to, chuyện trong nhà chưa có gì mà cả nhà trên xóm dưới đều to nhỏ biết chuyện. Nhiều ông chồng vì sĩ diện, quê với mọi người nên làm tới. Trên đời này không có người hoàn hảo, và chắc chắn không tránh khỏi những lỗi lầm mình có thể gây ra cho người khác, vì vậy, nếu cả hai có xích mích gì thì cố gắng giải quyết, không nên “vạch áo cho người xem lưng” để mọi người đàm tiếu. Nên nhớ rằng, người tốt thì không phải nhiều, không phải ai cũng cho bạn những lời khuyên chân thành. Mà ngược lại, người bạn đời sẽ cảm thấy mất niềm tin vào nhau.

4. Luôn duy trì bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình chính là lúc cả gia đình sum vầy bên nhau sau một ngày lao động, học hành vất vả. Cùng ngồi sum họp gia đình bên mâm cơm ấm áp sẽ giúp các thành viên trong gia đình trò chuyện với nhau và tình cảm trở nên khắng khít. Ngoài ra, “đường vào trái tim người đàn ông thông qua dạ dày” vì vậy, những bữa cơm ngon, ấm cúng chính là cách người phụ nữ giữ người đàn ông của mình hiệu quả nhất.

5. Không nên ngủ riêng

Dù có giận nhau đến cách mấy thì cũng không nên… đường ai nấy ngủ. Điều này sẽ khiến tình cảm trở nên nhạt nhẽo, và mâu thuẫn khó mà giải quyết được. Không gian riêng tư của phòng ngủ chính là nơi bạn có thể giãi bày mọi chuyện với nhau, vợ chồng sẽ trở nên gần gũi nhau hơn.

6. Luôn gọn gàng và xinh đẹp

Giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ, gọn gàng cũng là cách làm đối phương yêu mình nhiều hơn, không nên buông tha, ăn mặc xuề xòa, vóc dáng ục ịch với suy nghĩ, mình đã lấy chồng/lấy vợ chưng diện làm gì. Nhưng hình thức đôi khi là thứ giết chết tình yêu của bạn. Nếu bạn không còn đẹp, không còn hấp dẫn được nửa kia thì biết đâu đấy một ngày nào đó, chồng/vợ bạn sẽ ra đường say nắng với một cái đẹp nào đó.