Nếu có những biểu hiện này, chắc chắn 'cuộc vui' của vợ chồng bạn vô cùng hoàn hảo

Dưới đây là một vài biểu hiện chứng tỏ vợ chồng bạn đang sở hữu đời sống tình dục tuyệt vời. Ngoài ra, đây còn là thước đo đánh giá giúp bạn cải thiện tình hình nếu mọi thứ chưa thật sự hoàn hảo.

Ân ái là gia vị không thể thiếu trong tình yêu, đặc biệt là trong cuộc sống hôn nhân. Biết giữ cách giữ gìn và làm mới " chuyện ấy " sẽ giúp tình yêu của vợ chồng bạn thêm mặn nồng, hạnh phúc hơn rất nhiều.

Phụ nữ thường cần có thời gian và màn dạo đầu chất lượng để đạt được cảm giác cao trào trong mỗi lần "yêu". Chính vì thế, việc luôn thăng hoa trong mỗi lần ân ái chứng tỏ nàng vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc với người bạn đời.

Các chuyên gia về tình dục học Pháp cho biết, việc thăng hoa trong mỗi lần quan hệ là một yếu tố quan trọng giúp đánh giá chính xác nhất chất lượng "cuộc yêu" của các cặp đôi.

Luôn đạt được cảm giác thăng hoa chứng tỏ 'cuộc yêu' của bạn rất chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Đối với nam giới việc đạt được cảm giác thăng hoa thường đơn giản hơn so với phụ nữ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu không thật sự cảm thấy thoải mái, hứng thú và phấn khích với mỗi lần "yêu", chắc chắn các quý ông cũng sẽ khó "lên đỉnh" được.

Không quan trọng số lượng

Không ít cặp đôi cho rằng, số lượng "cuộc vui" nhiều là biểu hiện của đời sống tình dục đạt chuẩn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), những cặp đôi quá chú ý tới tần suất "yêu" thường gặp những căng thẳng nhất định và không đạt được cảm giác thăng hoa như mong muốn.

Thoải mái sáng tạo

Chỉ khi thật sự cảm thấy tin tưởng với đối phương, chúng ta mới có thể thoải mái nói những điều mình suy nghĩ mà không hề ngần ngại, đặc biệt những vấn đề phòng the.

Thoải mái sáng tạo những điều mới trong 'chuyện ấy' chứng tỏ bạn rất tin tưởng và hài lòng về đối tác - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai thoải mái nói ra suy nghĩ và sáng tạo trong khi ân ái không chỉ giúp mang lại trải nghiệm thú vị mà còn là biểu hiện cho thấy "cuộc vui" đạt chất lượng.

Không cảm thấy mệt mỏi

"Chuyện ấy" là một hoạt động thể lực đòi hỏi sự tham gia của nhiều nhóm cơ trong một khoảng thời gian tương đối dài. Do đó, việc cảm thấy mệt mỏi sau khi "yêu" là điều khó tránh khỏi và bình thường.

Tuy nhiên, khi trải qua một màn ân ái đạt chất lượng, cảm giác mệt mỏi này chỉ là tạm thời. Bạn sẽ nhanh chóng hồi sức sau khi nghỉ ngơi vài phút cũng như thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Nếu có các biểu hiện trên, chắc chắn bạn đang thực sự hạnh phúc vì luôn có được những "cuộc vui" hoàn hảo và đạt chất lượng bên đối tác. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, bạn cũng đừng quá lo lắng mà hãy nhanh chóng tìm cách làm mới "chuyện ấy" trước khi ảnh hưởng đến sự gắn kết của hai vợ chồng.