3 chúng tôi vốn là bạn thân từ hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp phổ thông chúng tôi đăng ký dự thi vào đại học. Anh và cô ấy đăn kí học vào trường luật. Tôi vì theo truyền thống của giá đình nên đăng kí học theo ngành kinh tế. Suốt 4 năm đại học chúng tôi vẫn hay tụ tập, gặp gỡ và giữ được tình bạn thân thiết.

Ra trường anh xin làm tư vấn luật cho một công ty. Tối về nhà để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Riêng cô bạn do số lận đận nên dù đã gửi hồ sơ đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy được công việc phù hợp. Một thời gian sau khi có công việc ổn định, anh tỏ tình với tôi, vì đã có cảm tình trước đó với anh nên tôi đồng ý và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu. Sau một thời gian chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Một năm sau ngày cưới chúng tôi vui mừng đón một bé gái đầu lòng xinh xắn, kháu khỉnh. Dành dụm được chút tiền và nhờ sự hỗ trợ từ gia đình nên chúng tôi quyết định dọn ra riêng cho thoải mái. Thời điểm này cô bạn của chúng tôi vẫn lận đận với công việc nên chúng tôi quyết định rủ cô về ở cùng vì nhà còn rộng và trống mấy phòng. Tôi cũng sắp xếp cho cô ấy một công việc trong công ty của gia đình.

Do đặc thù của công việc nên tôi hay đi công tác xa để kí kết hợp đồng với đối tác. Những lúc như thế này tôi an tâm vì có cô bạn phụ chăm nom cháu nhỏ và lo ăn uống cho chồng hộ tôi. Vì chơi với nhau đã lâu nên tôi rất an tâm và không mảy may nghi ngờ cô bạn. Còn chồn tôi vốn yêu vợ và hiền lành nên tôi tin anh sẽ không phản bội tôi.

Một hôm sau khi đi công tác về tôi chở con đi học, ngang qua công viên thấy một cặp đôi đang ôm nhau thì cháu bé nói “Hôm bữa con thấy cô T ôm ba giống hai người kia”. Tôi lặng người đi và phải dừng xe để định thần. Trở về nhà thấy hai người vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Qua hôm sau tôi giấu chồng mắc hệ thống camera quan sát trong nhà và vờ đi công tác. Tôi như chết đứng đi khi thấy chồng tôi và cô bạn ân ái với nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi. Tôi khóc đến không còn nước mắt. Khi đưa cho chồng xem những đoạn băng trên thì anh chỉ biết im lặng mà cúi đầu. Con tôi sẽ trở thành đứa bé không cha nếu tôi đâm đơn li hôn, nhưng bỏ qua và tiếp tục sống chúng tôi lại bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó. Chỉ vì qua tin bạn mà tôi đã đánh mất chồng và tan vỡ hạnh phúc gia đình.

