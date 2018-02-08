Không phải thân hình quyến rũ, đây mới là những điều nam giới chú ý ở nàng khi 'yêu'

Chuyện vợ chồng 08/02/2018 19:56

Sự đổi mới, ánh mắt, nội y gợi cảm... chính là những điều nam giới chú ý ở các nàng trong khi ân ái mà ít người biết.

Trong khi quan hệ, phụ nữ thường chỉ chú tâm xem vẻ ngoài của mình đã xinh đẹp hay "cô bé" đã sạch sẽ chưa. Đây là những yếu tố giúp "chuyện ấy" thêm ngọt ngào nhưng đó không phải là vấn đề mà nam giới để ý nhất ở đối tác.

Không phải thân hình quyến rũ, đây mới là những điều nam giới chú ý ở nàng khi 'yêu' - Ảnh 1
Trong khi 'yêu', ngoài thân hình gợi cảm, nam giới còn quan tâm đến những điều khác nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn trở thành một đối tác hoàn hảo và giúp chuyện chăn gối thêm phần nồng nàn, các chị em nên biết những điều nam giới đặc biệt chú ý ở đối tác khi "yêu".

Những điều nam giới chú ý ở nàng khi "yêu" 

Cách nàng chuyển động cơ thể

Nếu cơ thể nàng cứng đờ, chàng sẽ cảm thấy lạnh nhạt và không được tôn trọng. Chàng tự hỏi liệu mình có vấn đề hay bạn gái đang cảm thấy không thoải mái?

Ngược lại, khi chứng kiến đối tác của mình tỏ ra hưng phấn và nhiệt tình, chàng sẽ cảm thấy tự tin hơn, đồng thời cố gắng làm cho cả hai thỏa mãn.

Ánh mắt 

Không phải thân hình quyến rũ, đây mới là những điều nam giới chú ý ở nàng khi 'yêu' - Ảnh 2
Ánh mắt của nàng khi quan hệ là điều mà các chàng trai vô cùng quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ nam giới không tinh tế. Họ cũng để ý đến những tiểu tiết, đặc biệt là trong lúc "lâm trận". Một ánh mắt hờ hững, vô hồn sẽ khiến anh ấy mất hứng cũng như mất đi sự tự tin về bản lĩnh phòng the.

Nhịp thở

Chàng sẽ lắng nghe nhịp thở của bạn tình có gấp gáp hơn bình thường hay không. Bởi những dấu hiệu này cho chàng biết bạn có thực sự thoải mái, hạnh phúc hay chỉ đang giả vờ.

Sự đổi mới

Đối với đàn ông, sự đối mới chính là liều thuốc kích thích vô cùng hiệu quả trong khi quan hệ. Ngoài ra, đây cũng là điều mà nam giới rất thích và mong muốn "nửa kia" thực hiện.

Đây có thể là sự thay đổi tư thế, địa điểm ân ái hay đơn giản các nàng chỉ cần chủ động tấn công chàng. 

Nội y gợi cảm

Trang phục nội y là một trong những điều mà các chàng đặc biệt quan tâm nhưng nữ giới thường bỏ qua. Theo các chuyên gia, khi ngắm nhìn người phụ nữ của mình trong bộ nội y quyến rũ, các chàng sẽ vô cùng hạnh phúc và tăng hưng phấn.

Biết được những điều nam giới chú ý ở nàng khi "yêu", chắc chắn đời sống vợ chồng của bạn sẽ ngày càng thăng hoa hơn.

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