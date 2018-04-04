Không phải ngoại tình, đây mới là nguyên nhân khiến chàng thờ ơ và mất hứng 'yêu'

Chuyện vợ chồng 04/04/2018 11:40

Các chị em thường gán ngay tội danh ngoại tình cho "nửa kia" khi cảm thấy chàng thờ ơ trong chuyện phòng the. Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên nhân khiến chàng mất hứng "yêu" chủ yếu là do chị em đã phạm phải những sai lầm này.

Khi người đàn ông từ chối hay thơ ờ trong chuyện vợ chồng, hầu hết các chị em đều cho rằng đây là dấu hiệu của ngoại tình. Tuy nhiên, đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm bởi vì có rất nhiều nguyên nhân khác khiến chàng mất hứng khi quan hệ.

Không phải ngoại tình, đây mới là nguyên nhân khiến chàng thờ ơ và mất hứng 'yêu' - Ảnh 1
Không phải chỉ có ngoại tình mới khiến chàng chán 'yêu' bạn - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà tâm lý học Pháp, có thể các nàng đã thường xuyên mắc phải 4 lỗi khi ân ái dưới đây khiến chàng ngày càng mất hứng và thờ ơ trong chuyện vợ chồng.

Nguyên nhân chàng mất hứng "yêu" ngoài chuyện ngoại tình

Để chàng độc diễn

Không phải ngoại tình, đây mới là nguyên nhân khiến chàng thờ ơ và mất hứng 'yêu' - Ảnh 2
Để phái mạnh chủ động trong mọi 'cuộc vui' là một trong những nguyên nhân khiến chàng mất hứng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn cho rằng trong "chuyện ấy", phái mạnh là người phải chủ động và làm hết mọi việc. Vì thế, các nàng luôn nằm bất động như khúc gỗ và để chàng độc diễn trên giường. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến "chuyện ấy" ngày càng nhàm chán. Đây cũng là nguyên nhân làm chàng mất hứng gần gũi với đối phương.

Bắt chàng suy đoán

Hầu hết phụ nữ đều cảm thấy xấu hổ khi nói về những mong muốn của mình trong chuyện chăn gối. Nếu không nói cho đối tác biết những gì bạn muốn thì làm sao anh ấy biết chính xác những gì bạn cần để đạt được hưng phấn trên giường?

Nếu phụ nữ cứ tiếp tục giữ im lặng trên giường, đợi chàng làm mình hài lòng, có lẽ ngày hai vợ chồng bạn có sự viên mãn trong chuyện tình dục sẽ chẳng bao giờ đến.

Có rất nhiều cách để bạn có thể giao tiếp, trao đổi về "chuyện ấy" mà không nhất thiết phải nói ra. Ngôn ngữ cơ thể cũng là một cách giao tiếp hiệu quả và là một trong những giải pháp đơn giản cho cả hai.

Chê bai khả năng của chàng

Không phải ngoại tình, đây mới là nguyên nhân khiến chàng thờ ơ và mất hứng 'yêu' - Ảnh 3
Chê bai sẽ khiến anh ấy mất tự tin và không còn muốn 'yêu' nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nói cho chàng biết những điều bạn thích và không thích trong chuyện ân ái là một điều nên làm. Tuy nhiên, nếu thể hiện sự không thích bằng những lời chê trách, kêu ca chàng sẽ bị tổn thương và dần dần cảm thấy chán nản mỗi khi gần gũi cùng bạn.

Luôn là gái ngoan

Trong văn hóa phương Đông, phụ nữ thường phải đoan trang, thùy mị, đúng mực... trong mọi việc, kể cả trên giường. Đây là nguyên nhân làm chuyện chăn gối trở nên quá khuôn mẫu, ít biến hóa khiến các chàng ngày càng chán "yêu".

Chính vì thế, để cải thiện tình trạng này, các nàng hãy xóa bỏ hình tượng gái ngoan và mạnh dạn thử những điều mới mẻ khi quan hệ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Biết được những nguyên nhân làm chàng mất hứng "yêu" ở trên, các nàng nên sớm thay đổi trước khi tình cảm của của hai trở nên xấu đi nhé.

Tại sao phụ nữ chán gần gũi chồng, dù chàng rất giỏi chuyện ấy?

Tại sao phụ nữ chán gần gũi chồng, dù chàng rất giỏi chuyện ấy?

Việc chán gần gũi chồng không còn xa lạ đối với các chị em hiện nay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các cuộc li hôn xảy ra nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện vợ chồng chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 27 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 38 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 44 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?