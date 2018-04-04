Các chị em thường gán ngay tội danh ngoại tình cho "nửa kia" khi cảm thấy chàng thờ ơ trong chuyện phòng the. Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên nhân khiến chàng mất hứng "yêu" chủ yếu là do chị em đã phạm phải những sai lầm này.

Khi người đàn ông từ chối hay thơ ờ trong chuyện vợ chồng, hầu hết các chị em đều cho rằng đây là dấu hiệu của ngoại tình. Tuy nhiên, đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm bởi vì có rất nhiều nguyên nhân khác khiến chàng mất hứng khi quan hệ. Không phải chỉ có ngoại tình mới khiến chàng chán 'yêu' bạn - Ảnh minh họa: Internet Theo các nhà tâm lý học Pháp, có thể các nàng đã thường xuyên mắc phải 4 lỗi khi ân ái dưới đây khiến chàng ngày càng mất hứng và thờ ơ trong chuyện vợ chồng.

Nguyên nhân chàng mất hứng "yêu" ngoài chuyện ngoại tình Để chàng độc diễn Để phái mạnh chủ động trong mọi 'cuộc vui' là một trong những nguyên nhân khiến chàng mất hứng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ luôn cho rằng trong "chuyện ấy", phái mạnh là người phải chủ động và làm hết mọi việc. Vì thế, các nàng luôn nằm bất động như khúc gỗ và để chàng độc diễn trên giường. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến "chuyện ấy" ngày càng nhàm chán. Đây cũng là nguyên nhân làm chàng mất hứng gần gũi với đối phương. Bắt chàng suy đoán Hầu hết phụ nữ đều cảm thấy xấu hổ khi nói về những mong muốn của mình trong chuyện chăn gối. Nếu không nói cho đối tác biết những gì bạn muốn thì làm sao anh ấy biết chính xác những gì bạn cần để đạt được hưng phấn trên giường?

Nếu phụ nữ cứ tiếp tục giữ im lặng trên giường, đợi chàng làm mình hài lòng, có lẽ ngày hai vợ chồng bạn có sự viên mãn trong chuyện tình dục sẽ chẳng bao giờ đến. Có rất nhiều cách để bạn có thể giao tiếp, trao đổi về "chuyện ấy" mà không nhất thiết phải nói ra. Ngôn ngữ cơ thể cũng là một cách giao tiếp hiệu quả và là một trong những giải pháp đơn giản cho cả hai. Chê bai khả năng của chàng Chê bai sẽ khiến anh ấy mất tự tin và không còn muốn 'yêu' nữa - Ảnh minh họa: Internet Nói cho chàng biết những điều bạn thích và không thích trong chuyện ân ái là một điều nên làm. Tuy nhiên, nếu thể hiện sự không thích bằng những lời chê trách, kêu ca chàng sẽ bị tổn thương và dần dần cảm thấy chán nản mỗi khi gần gũi cùng bạn. Luôn là gái ngoan Trong văn hóa phương Đông, phụ nữ thường phải đoan trang, thùy mị, đúng mực... trong mọi việc, kể cả trên giường. Đây là nguyên nhân làm chuyện chăn gối trở nên quá khuôn mẫu, ít biến hóa khiến các chàng ngày càng chán "yêu". Chính vì thế, để cải thiện tình trạng này, các nàng hãy xóa bỏ hình tượng gái ngoan và mạnh dạn thử những điều mới mẻ khi quan hệ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Biết được những nguyên nhân làm chàng mất hứng "yêu" ở trên, các nàng nên sớm thay đổi trước khi tình cảm của của hai trở nên xấu đi nhé.

Tại sao phụ nữ chán gần gũi chồng, dù chàng rất giỏi chuyện ấy? Việc chán gần gũi chồng không còn xa lạ đối với các chị em hiện nay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các cuộc li hôn xảy ra nhiều hơn.

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