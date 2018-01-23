Để hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, các chị em nên cẩn thận hay tốt nhất là tránh xa những hành vi quan hệ tình dục nguy hiểm dưới đây.

"Chuyện ấy" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cho cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, một số hành vi quan hệ tình dục có thể khiến chị em phải đối mặt với các bệnh lây qua đường tình dục hoặc thương nghiêm trọng.

Để đổi mới "chuyện ấy", không ít cặp đôi thử kiểu quan hệ "cửa sau" mà không hề biết rằng đây là một trong những kiểu "yêu" cực kỳ không an toàn cho phái đẹp.

Hậu môn không có tính đàn hồi hay tiết ra chất nhờn như âm đạo vì thế khi "cậu bé" tiến vào sẽ tạo nhiều sự cọ xát làm tổn thương niêm mạc, rách cơ gây chảy máu... khiến chị em vô cùng đau đớn.

Ngoài ra, đây là vùng có nhiều vi khuẩn nên những vết thương được hình thành trong quá trình "yêu" có thể bị nhiễm trùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chị em.

Quan hệ khi say

'Chuyện ấy' khi say có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho cả hai người - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng ân ái khi say sẽ nồng nhiệt và dễ thăng hoa hơn. Tuy nhiên đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Khi say, cả nam lẫn nữ đều khó khống chế được bản thân và dễ có những hành động mạnh bạo trong lúc quan hệ. Đặc biệt, các nàng có thể chịu nhiều tổn thương khi đối tác mất kiểm soát trong lúc "yêu" vì hơi men.

Không dùng bao cao su

Trừ khi đang muốn có con, nếu không các chị em tuyệt đối không được gần gũi nếu thiếu bao cao su. Đây là biện pháp bảo vệ phổ biến và đơn giản nhất hiện nay. Bao cao su không chỉ giúp bạn tránh thai hiệu quả mà còn đảm bảo cả hai tránh được những bệnh lây truyền qua đường tình dục.

"Yêu" liên tục

Cho dù bạn đang ở trong tuần trăng mật với cảm xúc thăng hoa và hạnh phúc thì cũng nên có sự điều tiết tần suất ân ái hợp lý để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.

'Yêu' liên tục có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều chuyên gia, quan hệ tình dục quá nhiều có thể khiến chị em đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe như: Khô âm đạo, vùng kín nhiễm trùng, đau bàng quang, thậm chí là vô sinh.

Sáng tạo tư thế mới

Để tránh nhàm chán, nhiều cặp đôi đã sáng tạo và áp dụng những tư thế quan hệ tình dục nguy hiểm.

Nhiều kiểu "yêu" có thể gây ra tổn thương cho cả hai phía như "gãy súng", đau cột sống, "cô bé" chảy máu... Trước khi thử một tư thế mới, cả hai nên bàn bạc trước với nhau để có sự hợp tác nhịp nhàng, hạn chế những tổn thương có thể xảy ra.

Biết được những hành vi quan hệ tình nguy hiểm ở trên, phái đẹp có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như có được những đêm ân ái tuyệt vời.