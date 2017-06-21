Khoa học chứng minh: Thiếu 'yêu' khiến phụ nữ nhanh già

Vì thế, khi phụ nữ không làm "chuyện ấy" sẽ gây ra những ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, làm ức chế về mặt tâm lý, khiến các nàng nhanh già hơn và da dẻ thiếu sức sống.

Không phải tự nhiên mà mọi người đều bảo khi yêu phụ nữ trông đẹp rạng ngời và hấp dẫn hơn. Bởi vì các nhà nghiên cứu thuộc Viện Sức khỏe Mỹ đã phát hiện ra, phụ nữ nếu có quan hệ với tần suất 2 lần/tuần thì buồng trứng và tuyến thượng thận sẽ giải phóng estrogen nhiều hơn. Đây là loại hoóc-môn có tác dụng lưu thông máu tốt, giúp da đàn hồi và căng mịn hơn.

Tiến sĩ Gloria G. Bramer, chuyên gia tình dục học tại Georgia (Mỹ) cho biết 'yêu' đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, tiếp thêm oxy cho làn da và làm da sáng đẹp hơn, đồng thời loại bỏ độc tố.

Ngoài ra, "chuyện ấy" còn giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen để chống tàn nhang, đốm nâu xuất hiện và cả những nếp nhăn.

Khi "hành sự", tim đập nhanh, máu lưu thông nhịp nhàng trong cơ thể đồng nghĩa với việc cung cấp một lượng oxy giúp cho làn da sáng khỏe mịn màng. Ngược lại, nếu nữ giới thiếu quan hệ sẽ không cung cấp đầy đủ oxy, khiến cơ thể không thể loại trừ những độc tố, làm da xỉn màu và kém tươi sáng.

Đặc biệt, khi quá trình "giao ban", trong mồ hôi được tiết ra có một loại tinh dầu tự nhiên như axit linoleic có tác dụng như một loại kem dưỡng ẩm, giúp da mịn màng và tránh tình trạng khô da. Ngoài ra, việc tiết mồ hôi khi "hành sự" là một cách xối đi những bụi bẩn, cặn bã ở lỗ chân lông, hạn chế việc hình thành mụn. Do đó, những phụ nữ có đời sống vợ chồng thường xuyên sở hữu một làn da đẹp và không mụn.

Thiếu "yêu" khiến phụ nữ mau già

Tiến sĩ David Weeks, nhà tâm lý học tại Bệnh viện Royal Edinburgh (Scotland) cùng nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn hàng trăm đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 50 về hoạt động "chăn gối" của họ. Kết quả cho thấy những người có ngoại hình trẻ hơn so với tuổi, làm "chuyện ấy" trung bình 3 lần/tuần. Trong khi đó, những người có ngoại hình già hơn hoặc tương đương tuổi chỉ "hành sự" trung bình dưới 2 lần/tuần, thấp hơn 50% so với nhóm có ngoại hình trẻ hơn tuổi.

Ngoài ra, tiến sĩ Weeks còn cho biết việc quan hệ tình dục khiến cơ thể giải phóng endorphin, một hợp chất có khả năng giảm đau và lo lắng. Nó cũng tăng cường tuần hoàn máu, một yếu tố có lợi cho tim và cũng làm tăng một loại hoóc-môn có khả năng giúp da đàn hồi tốt, điều này đồng nghĩa với việc nếp nhăn được hạn chế tối đa.