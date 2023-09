Khiếp đảm đêm tân hôn của cô tiểu thư nhà giàu

Đám cưới diễn ra hoành tráng, tôi hạnh phúc đắm chìm trong niềm vui của một cô dâu xinh đẹp. Còn chồng tôi cũng tỏ ra khá vui vẻ trong ngày cưới.

Đêm tân hôn, anh uống quá nhiều và say mềm. Anh về nhà với tôi trong trạng thái say xỉn. Tôi dìu anh lên phòng, cởi đồ cho chồng. Vì rất mong chờ đêm tân hôn nhưng giờ chồng lại say xỉn khiến tôi cảm thấy tủi thân. Nhưng rồi tôi tự động viên mình rằng hôm nay là ngày vui nên chú rể phải uống nhiều, tửu lượng anh kém nên mới say như vậy. Để mai anh tỉnh và thoải mái hơn thì chúng tôi sẽ có đêm tân hôn muộn cũng không sao. Lúc định quay lưng đi và cởi chiếc váy đang mặc trên người để đi tắm thì anh nắm lấy tay tôi và gọi tên một người con gái khác: "Lan em chờ anh nhé, sau khi lấy sạch tiền bạc của gia đình này anh sẽ bỏ cô ta và về bên em."

Tôi không tin vào tai mình nữa, rồi nước mắt lăn dài trên má cô dâu chưa kịp cởi áo cưới. Tôi khóc như mưa, còn anh ta lăn ra ngủ không biết gì. Với tôi đây là đêm tân hôn kinh hoàng khi biết được âm mưu của chồng.

Tôi nên làm gì đây, nói cho bố biết về âm mưu này rồi bỏ anh ta hay cứ để vậy hành hạ và cho anh ta một bài học. Nhưng rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao khi vừa cưới đã định bỏ chồng? Tôi thực sự đau khổ và hoang mang vô cùng. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?