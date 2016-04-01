Hôn nhân sẽ tốt đẹp nếu vợ hạnh phúc hơn chồng!

Một nghiên cứu mới đây nhất của Trường Đại học Michigan và Đại học Rutgets (Mĩ) cho thấy trong một cuộc hôn nhân (khác giới), hạnh phúc của người vợ quan trọng hơn hạnh phúc của người chồng đối với sự sống sót của mối quan hệ.

Cụm từ nổi tiếng và quen thuộc “happy wife, happy pfe” đã từng được tranh luận mổ xẻ rất nhiều. Đa phần người ta cho rằng, hạnh phúc phải do hai người cùng bồi đắp chứ không thể một người phá một người xây. Thế nhưng mới đây khoa học đã chứng minh câu nói này là thật. Và sự hạnh phúc của người vợ trong hôn nhân thật sự là thước đo hạnh phúc của cặp đôi đó. Hay nói văn hoa, đàn ông tạo ra giá trị của hạnh phúc, còn phụ nữ là người nâng giá trị đó lên.

Cuộc nghiên cứu tiến hành với 400 cặp vợ chồng ở độ tuổi trung bình 40. Các cặp đôi đều trả lời các câu hỏi về việc điều gì khiến họ đánh giá cao người kia, điều gì khiến họ cãi cọ và tức giận người còn lại. Họ cũng được hỏi, điều gì khiến họ hạnh phúc trong chu kì 2-4 tiếng họ bên cạnh nhau cùng làm những hoạt động nhỏ như xem ti vi hay làm việc nhà.

Hầu hết các cặp đôi cho hay mức độ thỏa mãn cao của họ với cuộc sống, nếu như người vợ thông báo rằng cô ấy vui vẻ hạnh phúc với chồng thì người chồng sẽ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn rất nhiều trong cuộc sống nói chung, của anh ấy, bất kể anh ta cảm nhận thế nào về tình trạng hôn nhân của họ. Điều đó có nghĩa, và đã được chứng minh trong thực tế, nhiều cuộc hôn nhân gặp một số vấn đề, nhưng người chồng kiên quyết không ra đi, là bởi vì người vợ của họ vẫn hạnh phúc, họ không có lý do chính đáng để ra đi.

Để giải thích cho điều này, tác giả của nghiên cứu, Deborah Carr cho hay “Sở dĩ điều này có trong thực tế là bởi vì, nếu người vợ cảm thấy hài lòng với hôn nhân của mình, cô ấy sẽ làm nhiều điều cho chồng, tạo một động lực tích cực cho anh ấy. Nếu người vợ hạnh phúc, cô ấy sẽ cố gắng duy trì đời sống tình dục tốt, cân bằng cảm xúc và chăm sóc tốt việc nhà, đó là những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến đàn ông. Đàn ông cảm thấy lòng tự ái được thỏa mãn, cảm thấy giá trị của mình tăng lên nhiều lần nếu anh ấy nghĩ/thấy rằng mình khiến cho vợ hạnh phúc, hài lòng”.

Đàn ông không thích nói lời hứa hẹn, mà anh ta sẽ nhìn vào biểu hiện của vợ để biết mình làm gì. Đừng ngạc nhiên khi đàn ông “chơi khó”, anh ấy chính là sự phản chiếu về hạnh phúc của vợ. Khi phụ nữ không hạnh phúc, cô ấy có thể thu mình lại, hoặc luôn luôn phàn nàn, không hài lòng, và không hỗ trợ chồng. Trong trường hợp này, người chồng dù có đang “cảm thấy” hạnh phúc cũng bắt đầu giảm nhiệt huyết của mình. Nếu bạn tỏ vẻ không hạnh phúc và trân trọng, anh ta sẽ hiểu rằng “hình như mình làm sai điều gì rồi” và anh ta sẽ ngưng làm thật, cho dù sự thật có thể không tệ như vậy. Như vậy, nếu bạn hạnh phúc, hãy thể hiện ra ngoài, đó là cách khích lệ chồng tốt nhất là không cần phải bày tỏ ồn ào. Tuy vậy, nghiên cứu cũng đưa ra một loạt danh sách khiến những người đàn ông có vợ cảm thấy hạnh phúc, độc lập nhưng đồng thời cũng rất pên quan đến các bà vợ, đó là khi các bà vợ để đàn ông thỏa mãn những điều này thì hạnh phúc sẽ nhân lên bội phần.

Những điều hạnh phúc của đàn ông có vợ:

Sex: Hiếm khi đàn ông từ chối vợ trong sex, nếu anh ấy cảm thấy “yếu kém” hay thua vợ mình trong khoản chăn gối, anh ta sẽ tìm hết cách để cải thiện.

Âu yếm: Một cái ôm, một nụ hôn hay sự ngạc nhiên tán thưởng của vợ là những điều đơn giản đàn ông thích.

Không gian riêng: Nếu chúng tôi muốn có không gian riêng để thưởng thức một trận đá bóng, một trận tennis hay bóng rổ hay một bộ phim kinh dị thay vì ngồi xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, và nếu quý vợ để chúng tôi thực hiện điều đó, thì chúng tôi hạnh phúc biết bao.

Chúng tôi ở lì trong phòng tắm: Đừng ngạc nhiên, đàn ông có thời gian ở trong phòng tắm rất lâu, điều này đã được thống kê. Nhưng chúng tôi có cần phải khai ra rằng, chúng tôi ở trong đó không phải chỉ để kì cọ thân thể chúng tôi, mà là kì cọ các ngóc ngách trong phòng tắm cho sạch sẽ, dọn dẹp những cọng tóc của vợ rụng khi tắm và sắp xếp lại đống chai lọ trong phòng tắm, đó cũng là một hạnh phúc.

Màn “yêu bằng miệng” của vợ: đơn giản như tên gọi vậy thôi.

Bia: Ý chúng tôi không phải là ma men, mà là đôi khi một lon bia mát lạnh sau một ngày dài vất vả, thật sự cũng là một hạnh phúc.

Một tối bù khú bạn bè: Mà không có bóng dáng vợ. Hạnh phúc thay.

Có một cô vợ nóng bỏng: Nóng bỏng không nhất định là em phải cố làm gì quá khác lạ, chỉ đơn giản là sạch sẽ và… ít vải.

Đam mê: câu cá, đạp xe, hay bất cứ thứ gì thuộc về sở thích, đều khiến chúng tôi hạnh phúc. Đừng cản trở nhé vợ.

Sex: ngạc nhiên phải không? Chúng tôi quanh đi quẩn lại chỉ có 9 điều trên là phổ biến, điều thứ 1 và 10 thì tạo thành vòng tròn hạnh phúc của chúng tôi.