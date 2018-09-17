Đêm tân hôn của vợ chồng mới cưới cần chuẩn bị những gì

Trải qua một quãng thời gian dài yêu đương sâu đậm và đầy sóng gió thử thách, vì thế đám cưới chính là dấu ấn hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đêm tân hôn của vợ chồng mới cưới sẽ là khoảnh khắc được 2 người mong chờ từ lâu, nhưng nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể đêm tân hôn sẽ không đạt được những cảm xúc như hai người thường mong đợi.

Sau lễ thành hôn khá mệt mỏi với nhiều hoạt động cần chuẩn bị suốt một khoảng thời gian dài, việc cô dâu và chú rể bị ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Chuẩn bị ra sao để đêm tân hôn của vợ chồng mới cưới có những cảm xúc lâng lâng khiến cặp đôi ghi nhớ suốt đời? Đừng bỏ qua những điều mà vợ chồng mới cưới nhất định phải ghi nhớ này:

Chuẩn bị một thể chất ổn định

Lễ cưới cần chuẩn bị mọi thứ từ lễ ăn hỏi cho tới các việc khác như sửa sang nhà cửa, mua sắm nội thất mới, đi mời đám cưới hay chuẩn bị cho lễ thành hôn trọng đại,... Tất bật nhiều công đoạn lại vẫn phải duy trì nếp sinh hoạt và công việc như thường ngày khiến nhiều cặp đôi dễ bị rơi vào trạng thái stress.

Đừng để dồn dập quá nhiều việc vào sát ngày cưới sẽ khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng

Áp lực công việc và áp lực cá nhân đòi hỏi bạn phải phân bố thời gian hợp lý để có một sức khỏe thật tốt trong ngày cưới. Cách tốt nhất là hãy chuẩn bị những việc nào có thể làm sớm được thì làm trước để tránh sát ngày cưới bắt đầu quá nhiều việc gây quên và mọi việc không được chu toàn.

Chuyện giữ một sức khỏe tốt trong ngày cưới là điều nhất định cô dâu và chú rể cần phải làm. Ngủ sớm vào tối hôm trước để đảm bảo đủ giấc và không bị mệt mỏi, uể oải vào sáng hôm sau. Đồng thời, trong ngày thành hôn, cô dâu và chú rể không nên bỏ bữa mà hãy tranh thủ ăn sáng, ăn trưa đầy đủ để có một sức khỏe tốt.

Ăn đủ bữa và bổ sung thêm thực phẩm tăng ham muốn sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho đêm tân hôn

Hạn chế uống quá nhiều bia rượu khi tiếp khách bởi có thể phá hỏng hoàn toàn đêm tân hôn của hai bạn bằng giấc ngủ dài đến tận sáng hôm sau. Để chuẩn bị một đêm tân hôn thật nồng nhiệt, hai vợ chồng nên thỏa thuận trước với nhau để chuẩn bị tâm lý và sức khỏe thật tốt. Có thể bồi bổ thêm bằng những thực phẩm kích thích ham muốn giúp “cuộc yêu” tăng thêm hưng phấn mãnh liệt như: hàu, mật ong, rượu vang,...

Chuẩn bị vững tinh thần

Nếu cả cô dâu và chú rể đều là những người chưa có kinh nghiệm trong chuyện ấy thì nên có sự chuẩn bị trước về những cách để có một đêm tân hôn hoàn hảo nhất.

Phụ nữ nên chuẩn bị trước những bộ trang phục nội y gợi cảm để tăng thêm cảm xúc thăng hoa trong đêm tân hôn đầu tiên. Đừng để nguyên lớp trang điểm cô dâu quá dày và đã bóng nhờn suốt cả một ngày dài, cô dâu hãy tẩy trang sạch sẽ và trang điểm nhẹ nhàng để gương mặt tươi tắn hơn trong đêm tân hôn.

Vợ chồng mới cưới nên tìm hiểu kỹ càng về các cách gia tăng cảm xúc cho đêm tân hôn thêm phần ấn tượng

Thông thường, phái đẹp thường khá ngại ngùng và rụt rè trong lần đầu làm chuyện ấy. Bởi vậy, chú rể hãy là người chủ động dẫn dắt để vợ mới cưới được thoải mái thả lỏng cơ thể, tránh gây đau đớn về thể chất và sự căng thẳng về mặt tinh thần.

Với các ông chồng, một khúc dạo đầu ngọt ngào sẽ khiến vợ ngất ngây trong cảm xúc và chuyện ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu cứ lóng ngóng mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Đừng biến đêm tân hôn thành kỷ niệm đau thương không đạt đến cảm xúc của cả hai vợ chồng. Hãy giúp nó có những khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ nhất trong đời của đôi vợ chồng son.

Sau chuyện ấy vào đêm tân hôn, vợ chồng mới cưới đừng quên trao cho nhau những cái ôm hôn, những lời lẽ thủ thỉ tâm tình gần gũi. Đêm tân hôn sẽ thật đáng nhớ nếu như có thêm những ánh nến lung linh, một chút âm nhạc trữ tình. Và một giấc ngủ sâu sau khi “động phòng” sẽ giúp hai vợ chồng lấy lại được sức khỏe, giúp tinh thần phấn chấn hơn.