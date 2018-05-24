Để chàng không thể rời xa, đây là những điều nàng nên làm sau khi 'yêu'

Chuyện vợ chồng 24/05/2018 10:57

Sau khi "yêu", dù mệt mỏi đến đâu, các nàng khoan ngủ ngay mà nên dành chút thời gian làm những điều này để chàng càng thêm hạnh phúc và nhớ mãi.

"Yêu" không chỉ là hoạt động giúp con người thỏa mãn về nhu cầu sinh lý mà còn rất cần thiết trong việc giữ gìn và bồi đắp thêm tình cảm giữa hai vợ chồng. Chính vì thế, chị em nên cố gắng trau dồi kiến thức phòng the để trở thành đối tác hoàn hảo khiến chàng luôn hài lòng.

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Một số hành động nhỏ nàng làm sau khi 'yêu' sẽ khiến chàng ngất ngây mãi không thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có nhiều chị em lập tức ngủ ngay sau khi ân ái khiến chàng cảm thấy hụt hẫng và chất lượng "cuộc vui" bị giảm xuống.

Để "chuyện ấy" được viên mãn nhất, các nàng nên ghi nhớ và thực hiện những điều đơn giản sau với đối tác của mình.

Những điều chị em nên làm cho chàng sau khi "yêu"

Khen gợi chàng

Những lời khen ngợi kỹ năng mà nàng dành cho đối tác không chỉ khiến chàng tự tin và mạnh mẽ hơn trong lúc "hành sự" mà còn rất cần thiết sau khi tàn cuộc.

Sau giây phút thăng hoa, bạn có thể thì thầm vào tai đối tác những lời có cánh về kỹ năng "yêu" của chàng. Chắc chắn khi được "nửa kia" khen ngợi hết lời như vậy, chàng sẽ vô cùng hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu của bạn.

Âu yếm chàng

Theo các chuyên gia tâm lý Pháp, những cái ôm, nụ hôn nhẹ hay vuốt ve cơ thể sau khi trải qua "cuộc yêu" sẽ làm tăng cảm giác hạnh phúc của cả hai.

Để chàng không thể rời xa, đây là những điều nàng nên làm sau khi 'yêu' - Ảnh 2
Những cái ôm, nụ hôn nhẹ... là cách thể hiện tình cảm tuyệt vời mà nàng nên dành cho chàng sau mỗi 'cuộc yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi không cần nói thành lời, các nàng chỉ cần hôn nhẹ lên má, môi hay vuốt nhẹ mái tóc của chàng... cũng đủ để chàng cảm nhận được sự hài lòng cũng như tình yêu của bạn.

Trò chuyện

Để chàng không thể rời xa, đây là những điều nàng nên làm sau khi 'yêu' - Ảnh 3
Trò chuyện là một trong những điều cần thiết sau khi 'yêu' để giúp cả hai gần nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi sau khi tàn cuộc là cách tốt để cải thiện giao tiếp, tăng sự bền chặt giữa hai vợ chồng. Bạn và chàng có thể tâm sự với nhau về những chuyện vui trong ngày hay trao đổi về dự định trong tương lai.

Tuy nhiên, các nàng hãy đề cập đến vấn đề tương lai thật nhẹ nhàng, tránh tạo cảm giác căng thằng làm hỏng bầu không khí vốn đang tốt đẹp.

Đi tắm cùng nhau

Còn gì kích thích hơn việc cùng nhau đứng dưới dòng nước ấm hay ngâm mình trong bồn tắm và tận hưởng cảm giác không có gì ngăn cách giữa 2 cơ thể? Hơn nữa, điều này cũng giúp tăng khoảng thời gian bên nhau của cặp đôi và tạo thêm những kỷ niệm về bạn mà chàng chẳng thể nào quên được.

Để chàng không thể rời xa, đây là những điều nàng nên làm sau khi 'yêu' - Ảnh 4
Sau 'cuộc vui', việc cùng nhau đi tắm sẽ khiến tình cảm của cả hai thêm mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những điều nên làm cho chàng sau khi tàn "cuộc yêu" ở trên, các nàng sẽ áp dụng thành công và mãi hạnh phúc bên "nửa kia" của mình nhé!

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