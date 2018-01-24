Để bảo vệ 'cô bé' an toàn sau khi quan hệ xong, chị em nên làm gì?

Tuy nhiên, ít ai biết những điều cần làm sau khi "yêu" để bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là phụ nữ. Theo các chuyên gia, phụ nữ cần ghi nhớ những điều nhất định phải làm sau khi quan hệ này nếu không muốn rước bệnh vào người.

Bạn đã từng nghe rất nhiều về những việc nên làm sau khi quan hệ như: Ôm ấp, nói chuyện cùng nhau... để tăng sự gắn kết giữa cả hai.

Sau khi ân ái, có rất nhiều loại vi khuẩn, nấm men xâm nhập vào trong âm đạo của người phụ nữ. Chính vì thế, việc vệ sinh cho "cô bé" là vô cùng cần thiết ngay sau mỗi lần "yêu" để hạn chế những căn bệnh nguy hiểm có thể xảy ra.

Việc vệ sinh 'cô bé' quá thô bạo có thể gây ra nhiều tổn thương nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có nhiều chị em lại vệ sinh "cô bé" một cách thô bạo hoặc thụt rửa thường xuyên. Điều này hoàn toàn sai lầm, bởi việc thụt rửa vào sâu âm đạo có thể gây tổn thương, thậm chí là chảy máu, nhiễm trùng.

Tốt nhất, các chị em hãy dùng vòi sen rửa bên ngoài "cô bé" cũng như sử dụng các dung dịch vệ sinh phụ nữ để làm sạch sau mỗi lần quan hệ.

Chọn trang phục thoáng mát

Sau khi ân ái, bộ đồ lót gợi cảm mà bạn mặc trước đó để quyến rũ đối phương tuyệt đối không được dùng lại.

Lúc này, bạn cần mặc một bộ đồ lót mới với chất liệu thoáng mát và bộ đồ ngủ rộng rãi, thoải mái để cơ thể cũng như "cô bé" dễ thở hơn.

Uống nước ấm

"Chuyện ấy" không chỉ mang lại cảm giác thăng hoa mà còn khiến hệ tiêu hóa có những thay đổi. Đó là hiện tượng mạch máu trong ruột bị phình to ra.

Uống một ly nước ấm ngay sau khi quan hệ sẽ giúp cơ thể trở lại trạng thái bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, chị em nên uống một ly nước ấm khoảng 40 độ C để làm giảm sự căng thẳng của hệ tiêu hóa, phục hồi lại niêm mạc dạ dày. Tuyệt đối không được dùng nước lạnh vì sẽ gây hại cho thành dạ dày, gây đau bụng, khó chịu.

Đi vệ sinh

Sau khi kết thúc ân ái khoảng 5-10 phút, chị em nên đi tiểu để tống bớt phần nào vi khuẩn trong "cô bé" ra ngoài. Đây là các làm sạch âm đạo đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc phòng ngừa viêm nhiễm đường tiết niệu ở phái đẹp.

Hiểu những điều nên làm sau khi quan hệ, chị em sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở trên giường, giúp chuyện phòng the trở nên cuồng nhiệt hơn.