Đây là thời điểm vàng để 'chuyện ấy' thăng hoa hơn bao giờ hết, mặn nồng như thuở ban đầu

Chuyện vợ chồng 19/11/2017 10:51

Trong mỗi cuộc 'yêu', cực khoái đóng vai trò rất quan trọng trong việc tác động đến cảm xúc của cả hai, giúp cả hai cảm thấy hưng phấn và 'chuyện ấy' sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời.

Cực khoái khi yêu mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe như giúp giảm đau, ngăn ngừa trầm cảm, tốt cho da… Việc chọn đúng thời điểm để quan hệ tình dục chính là mấu chốt bí quyết tăng chất lượng cho mỗi cuộc “yêu” cũng như giúp đời sống vợ chồng luôn mặn nồng.

Dưới đây là thời điểm vàng khi “yêu” giúp cả hai đạt được cực khoái nhanh nhất:

Ngày thứ năm trong tuần

Theo các nhà khoa học tại Trường Kinh tế London (Anh), thứ năm trong tuần là thời gian tốt nhất để quan hệ tình dục. Nghiên cứu cho thấy, ngày thứ 5 là thời điểm mà tâm lý của chúng ta cảm thấy thoải mái nhất khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuối tuần – thời điểm mà chúng ta có thể dành nhiều thời gian rảnh để làm những việc mình muốn.

Đây là thời điểm vàng để 'chuyện ấy' thăng hoa hơn bao giờ hết, mặn nồng như thuở ban đầu - Ảnh 1
Quan hệ vào thứ 5 sẽ giúp cả hai dễ đạt cực khoái nhất - Ảnh: Internet

Thứ năm cũng chính là thời điểm mà nồng độ cortisol - hormone chịu trách nhiệm kích thích hormone giới tính ở cả hai giới cao nhất trong tuần.

Khoảng thời gian từ 6 - 7 giờ sáng là thời điểm hưng phấn cao trào của cả hai phái, nhất là phụ nữ. Chính vì vậy, nếu bạn quan hệ vào sáng thứ 5 thì càng dễ đạt được cực khoái hơn.

Thời điểm vàng vào buổi tối

Theo các chuyên gia nghiên cứu, 10 giờ tối là thời điểm vàng để quan hệ tình dục. Lúc này, cơ thể của chị em sẽ tiết ra những hoóc-môn giới tính làm tăng ham muốn. Nếu cánh mày râu biết tận dụng thời điểm này thì cuộc “yêu” sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời và cả hai đều dễ đạt cực khoái.

Đây là thời điểm vàng để 'chuyện ấy' thăng hoa hơn bao giờ hết, mặn nồng như thuở ban đầu - Ảnh 2
Quan hệ đúng thời điểm sẽ giúp cuộc "yêu" thăng hoa hơn - Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể tăng khả năng đạt cực khoái khi “yêu” bằng những cách sau:

Mát xa: Việc mát xa cho nhau sẽ giúp cả hai được thư giãn, cũng như kích thích hoóc-môn tình dục oxytocin tăng cao. Cơ thể càng sản sinh nhiều hoóc-môn oxytocin thì bạn càng ham muốn và dễ đạt cực khoái hơn.

Hương thơm: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy một số mùi hương như cam thảo, phấn… có thể kích thích khoái cảm ở nữ giới và giúp làm tăng 13% lưu lượng máu ở âm đạo. Trong khi đó mùi hoa oải hương có thể làm tăng 11% lượng máu này. Chính vì vậy, để cuộc “yêu” trở nên thú vị hơn, bạn có thể dùng một chút tinh dầu thơm trong phòng ngủ. 

Đây là thời điểm vàng để 'chuyện ấy' thăng hoa hơn bao giờ hết, mặn nồng như thuở ban đầu - Ảnh 3
Tinh dầu thơm giúp tăng hưng phấn - Ảnh: Internet

Dấu hiệu chứng tỏ chàng thèm 'chuyện ấy' lắm rồi, chị em chỉ cần chiều đúng lúc là được cưng như bà hoàng

Dấu hiệu chứng tỏ chàng thèm 'chuyện ấy' lắm rồi, chị em chỉ cần chiều đúng lúc là được cưng như bà hoàng

Đối với đàn ông, những cuộc “yêu” đầy thăng hoa quan trọng chẳng kém bữa ăn hay giấc ngủ. Nếu bạn hiểu được những dấu hiệu này của chàng và chiều đúng lúc thì cuộc sống hôn nhân của bạn luôn mặn nồng như thuở ban đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   quan hệ tình dục chuyện yêu chuyện ấy cực khoái thời điểm nào chuyện ấy thăng hoa những cách giúp chuyện ấy luôn thăng hoa thời điểm vàng cho chuyện ấy thời điểm vàng để quan hệ thời điểm dễ đạt cực khoái

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?