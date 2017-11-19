Dưới đây là thời điểm vàng khi “yêu” giúp cả hai đạt được cực khoái nhanh nhất:

Cực khoái khi yêu mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe như giúp giảm đau, ngăn ngừa trầm cảm, tốt cho da… Việc chọn đúng thời điểm để quan hệ tình dục chính là mấu chốt bí quyết tăng chất lượng cho mỗi cuộc “yêu” cũng như giúp đời sống vợ chồng luôn mặn nồng.

Theo các nhà khoa học tại Trường Kinh tế London (Anh), thứ năm trong tuần là thời gian tốt nhất để quan hệ tình dục. Nghiên cứu cho thấy, ngày thứ 5 là thời điểm mà tâm lý của chúng ta cảm thấy thoải mái nhất khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuối tuần – thời điểm mà chúng ta có thể dành nhiều thời gian rảnh để làm những việc mình muốn.

Thứ năm cũng chính là thời điểm mà nồng độ cortisol - hormone chịu trách nhiệm kích thích hormone giới tính ở cả hai giới cao nhất trong tuần.

Khoảng thời gian từ 6 - 7 giờ sáng là thời điểm hưng phấn cao trào của cả hai phái, nhất là phụ nữ. Chính vì vậy, nếu bạn quan hệ vào sáng thứ 5 thì càng dễ đạt được cực khoái hơn.

Thời điểm vàng vào buổi tối

Theo các chuyên gia nghiên cứu, 10 giờ tối là thời điểm vàng để quan hệ tình dục. Lúc này, cơ thể của chị em sẽ tiết ra những hoóc-môn giới tính làm tăng ham muốn. Nếu cánh mày râu biết tận dụng thời điểm này thì cuộc “yêu” sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời và cả hai đều dễ đạt cực khoái.

Bạn cũng có thể tăng khả năng đạt cực khoái khi “yêu” bằng những cách sau:

Mát xa: Việc mát xa cho nhau sẽ giúp cả hai được thư giãn, cũng như kích thích hoóc-môn tình dục oxytocin tăng cao. Cơ thể càng sản sinh nhiều hoóc-môn oxytocin thì bạn càng ham muốn và dễ đạt cực khoái hơn.

Hương thơm: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy một số mùi hương như cam thảo, phấn… có thể kích thích khoái cảm ở nữ giới và giúp làm tăng 13% lưu lượng máu ở âm đạo. Trong khi đó mùi hoa oải hương có thể làm tăng 11% lượng máu này. Chính vì vậy, để cuộc “yêu” trở nên thú vị hơn, bạn có thể dùng một chút tinh dầu thơm trong phòng ngủ.