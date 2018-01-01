Đây là dấu hiệu chàng muốn lên giường chị em chớ dại bỏ lỡ

Chuyện vợ chồng 01/01/2018 08:56

Ánh mắt "rực lửa", hơi thở gấp gáp, cơ thể mất kiểm soát... là những dấu hiệu cho thấy chàng đang muốn lên giường cùng bạn.

Cũng như phụ nữ, đàn ông cũng có những dấu hiệu đặc biệt để thông báo cho đối phương biết rằng mình đang muốn làm "chuyện ấy". Tuy nhiên, không ít chị em đã bỏ lỡ nhiều "cuộc vui" chỉ vì không nhận ra tín hiệu từ chàng.

Đây là dấu hiệu chàng muốn lên giường chị em chớ dại bỏ lỡ - Ảnh 1
Nắm được những dấu hiệu chàng muốn "chuyện ấy" sẽ giúp chuyện vợ chồng thêm thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

5 dấu hiệu chàng muốn lên giường cùng bạn:

1. Ánh mắt "rực lửa"

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chính vì thế chỉ cần nhìn vào đó, bạn có thể đoán được những gì đang diễn ra trong tâm trí chàng.

Lông mày hơi nhướng lên, con ngươi giãn rộng, ánh nhìn đột nhiên mạnh mẽ hơn bình thường hoặc như "mất hồn" trong vài giây đều là những dấu hiệu chứng tỏ chàng sẵn sàng cho "chuyện ấy".

2. Cơ thể mất kiểm soát

Khi muốn đưa bạn lên giường, các hóoc môn sinh dục sẽ khiến cơ thể các quý ông nóng lên. Đồng thời, họ sẽ chẳng thể nào kiểm soát được hành vi của mình.

Bồn chồn, đứng ngồi không yên, liên tục thay đổi tư thế... là những dấu hiệu chứng tỏ tâm trí chàng đang bị khuấy đảo bởi khao khát ân ái. Khi "cơn khát" gần dâng lên đến đỉnh điểm, bạn hãy nhẹ nhàng bật đèn xanh. Chắc chắn cả hai sẽ có 1 đêm cuồng nhiệt khó quên.

3. Hơi thở gấp gáp

Anh ấy hôn bạn nồng nhiệt và dường như muốn kéo dài mãi không thôi. Đó là tín hiệu cho thấy chàng đang rất muốn cùng bạn có một "chuyến phiêu lưu" lãng mạn trên giường rồi đấy. Hãy tận dụng cơ hội này nếu bạn cũng đang có nhu cầu nhé.

4. Giọng nói trầm hơn bình thường

Khi muốn lên giường cùng bạn, giọng nói của chàng sẽ càng lúc càng trầm thậm chí có lúc sẽ không thể nghe được. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh năm 2010 phát hiện ra rằng, con người thường hạ thấp giọng nói của mình khi đang khao khát được làm "chuyện ấy".

5. Liên tục chạm hay ôm bạn vào lòng

Đây là dấu hiệu chàng muốn lên giường chị em chớ dại bỏ lỡ - Ảnh 2
Hãy nắm bắt và phối hợp cùng chàng khi nhận thấy anh ấy liên tục chạm vào bạn - Ảnh minh họa: Internet

Một khi khao khát "yêu" lên đến đỉnh điểm, chàng không thể cưỡng lại việc muốn chạm hay ôm lấy bạn. Điều này chứng tỏ anh ấy không còn có thể kiềm chế bản thân nữa rồi.

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