Dấu hiệu nhận biết chàng lần đầu 'yêu' chính xác 99%

Chuyện vợ chồng 05/06/2018 11:14

Có thể chảy máu, không biết dạo đầu hay ngại ngùng khi nói về "chuyện ấy"... là những dấu hiệu nhận biết một chàng trai lần đầu "yêu" tương đối chính xác.

Nếu nam giới luôn mong muốn người phụ nữ của mình "trong trắng" trước khi kết hôn thì các nàng cũng có suy nghĩ tương tự. Tuy nhiên, không giống như phụ nữ có màng trinh là dấu hiệu giúp nhận biết, đàn ông hầu như không có một biểu hiện nào rõ ràng để biết họ "còn" hay "mất".

Dấu hiệu nhận biết chàng lần đầu 'yêu' chính xác 99% - Ảnh 1
Có một số dấu hiệu nhận biết chàng trai lần đầu 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, việc xác định các quý ông còn nguyên vẹn hay không rất khó khăn và dường như là bất khả thi. Thế nhưng, nếu tinh ý, các nàng vẫn có thể phát hiện ra một số dấu hiệu nhỏ cho thấy chàng là trai tân.

Dấu hiệu nhận biết chàng lần đầu "yêu"

Ngại ngùng khi nói về "chuyện ấy"

Mỗi khi bạn nhắc về vấn đề "giường chiếu", chàng lại thể hiện sự không thoải mái và có phần ngượng ngùng. Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở những chàng trai chưa quan hệ lần nào.

Dấu hiệu nhận biết chàng lần đầu 'yêu' chính xác 99% - Ảnh 2
Ngại ngùng khi nói về 'chuyện yêu' là một trong những điều cho thấy chàng còn 'trong sáng' - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thông thường, tất cả mọi người đều cảm thấy khó khăn khi phải thảo luận về một vấn đề nào đó mà bản thân không có kinh nghiệm.

Dễ "lên đỉnh"

Thông thường, những chàng trai giàu kinh nghiệm sẽ có khả năng kiềm chế cảm xúc và sự hưng phấn khi "hành sự", nhờ vậy kéo dài thời gian ân ái.

Ngược lại, những anh chàng lần đầu "lâm trận" sẽ rất dễ bị đối tác làm cho phấn khích và khó khống chế việc "lên đỉnh".

Không biết màn dạo đầu

Dấu hiệu nhận biết chàng lần đầu 'yêu' chính xác 99% - Ảnh 3
Những chàng trai tân thường không biết về màn dạo đầu - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết những người có kinh nghiệm trong "chuyện yêu" đều biết tầm quan trọng của màn dạo đầu nhưng những chàng trai tân lại "mù tịt" về điều này.

Vì thế, nếu chàng trai của bạn không biết phải làm gì trong màn dạo đầu thậm chỉ bỏ qua bước này, chứng tỏ đây là lần đầu tiên của anh ấy.

Lúng túng khi trên giường

Trong lần đầu tiên làm "chuyện ấy", các chàng trai sẽ có biểu hiện: bối rối, lúng túng và đầy lo lắng... không khác gì chị em phụ nữ. Vì vậy, "súng ống" sẽ nhanh chóng "nhả đạn" ngay khi vừa "lâm trận" không lâu. Ngoài ra, nếu chàng trung thành với một tư thế, chắc chắn chàng không hề có kinh nghiệm trong "chuyện ấy".

Có thể chảy máu

Nam giới cũng có thể bị chảy máu trong lần đầu tiên quan hệ như phụ nữ. Tuy nhiên, hiện tượng này không phải ai cũng có bởi vì cấu tạo cơ thể mỗi người khác nhau.

Nếu thấy "súng" của đối phương bị chảy một ít máu và tự ngưng sau vài phút, các nàng có thể tự hào rằng mình là người phụ nữ đầu tiên của chàng.

Dấu hiệu nhận biết chàng lần đầu 'yêu' chính xác 99% - Ảnh 4
'Cậu nhỏ' chảy máu là dấu hiệu chính xác nhất cho biết chàng lần đầu quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu nhận biết chàng lần đầu "yêu" này sẽ giúp chị em giải đáp phần nào thắc mắc về "nửa kia" của mình. Tuy nhiên, các nàng nên nhớ, đây chỉ là những dấu hiệu tương đối vì thế đừng nên đặt nặng vấn đề tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

 

4 câu hỏi nàng phải tự đặt ra và trả lời trước khi bắt đầu 'chuyện ấy' với một ai đó

4 câu hỏi nàng phải tự đặt ra và trả lời trước khi bắt đầu 'chuyện ấy' với một ai đó

Xác định thời điểm thích hợp cho "chuyện ấy" trong mối quan hệ tưởng chừng đơn giản nhưng lại không phải dễ dàng đâu nhé...

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