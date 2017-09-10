Kết hôn được hai năm thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Khi ấy, tôi chỉ mới mang thai được 4 tháng. Tôi còn nhớ cái cảm giác khi thấy chồng quàng vai nhân tình đi trước. Là khi bao tin yêu bạn gom góp cả thanh xuân, bỗng chốc tan tành chỉ trong giây phút đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu, đời đàn bà chua chát nhất chính là khi bị phản bội. Ngay cả khi ta đã từng cho đi yêu thương lớn lao đến nhường nào, đàn ông vẫn không nề hà vứt bỏ hết tất thảy.

Tôi là một phụ nữ bình thường, có cuộc sống như bao phụ nữ ngoài kia. Cũng yêu đương rồi lập gia đình khi đã đủ đầy niềm tin. Tôi luôn nghĩ, đàn bà vốn rất giản đơn. Chỉ cần một người có thể thủy chung với họ cả đời thì cuộc sống có thế nào họ vẫn hạnh phúc chấp nhận. Tôi muốn hôn nhân chính là sự lựa chọn sau cùng, người đàn ông tôi chọn sẽ là người tôi muốn nắm tay cả đời. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng và đủ tự tin để cùng nhau đi tiếp. Chỉ là, tôi đã không biết trên đời này, không có gì là mãi mãi được đâu...

Tôi về nhà, muốn hỏi chồng tôi cho ra lẽ, nhưng anh ta không hề tỏ ra hối lỗi. Bạn có tin được không, khi người đàn ông ấy đòi ly hôn với tôi khi tôi chỉ vừa mới mới mang thai con của anh ta? Anh ta bảo sẽ cố gắng sống với tôi cho đến khi con chào đời. Đời này, càng sống lâu, ta sẽ lại càng thấy những điều không tưởng như thế đấy. Khi ấy, tôi không chịu được nỗi đau phản bội quá lớn đó, tôi muốn trở về nhà. Khi nghe tôi kể hết chuyện, ba tôi giận lắm, ông dù đang bệnh nhưng vẫn cứ đòi ra ngoài gặp chồng tôi cho bằng được. Tôi thấy mắt ông ươn ướt. Mẹ tôi thì cứ quỳ sụp bên tôi, bà khóc cùng tôi.

Ngày hôm sau, khi đang ở công sở, tôi như chết sững khi nghe giọng ba tôi run run trong điện thoại. Mẹ tôi nhập viện. Tôi như kẻ mất hồn chạy vào bệnh viện. Hóa ra ba và mẹ tôi đến công ty chồng tôi để gặp anh ta. Ai dè, hai ông bà lại thấy chồng tôi đang đi với nhân tình. Ba tôi giận quá nên định tiến đến đánh cặp gian phu dâm phụ kia. Mẹ tôi chạy đến can ngăn, giằng co thế nào bà lại té cầu thang. Mẹ tôi lại vốn mắc bệnh tim, lúc ấy lại càng nguy kịch. Đó là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vì quá xúc động mà như sắp không giữ được đứa trẻ. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy dáng ba tôi cứ chạy qua chạy lại hai phòng bệnh của tôi và mẹ. Rồi tôi thấy dáng mẹ tôi xanh xao nằm trên giường bệnh. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, tôi muốn ly hôn.

Người ta thường bảo, đàn bà hơn nhau tấm chồng, xinh đẹp tài giỏi cũng không bằng may mắn. Người lấy được chồng tốt, thì cả đời hạnh phúc. Chứ lỡ lấy sai người rồi thì đàn bà chỉ biết tới bất hạnh. Mà may mắn nào có dư dả để phân chia cho hết thảy đàn bà. Rồi cũng có người như tôi, như bao phận đàn bà khổ sở ngoài kia, lựa nhầm chọn sai một người không đáng. Nhưng bạn biết không, giây phút tôi thấy ba mẹ tôi đau vết thương tôi đang phải chịu, tôi đã nghĩ, suy cho cùng, chồng cũng chỉ là người dưng chung giường. Tôi không thể vì một người tệ bạc như thế mà làm khổ bản thân và gia đình của mình. Đàn bà sống vì chồng là đúng, với điều kiện đó là một người đàn ông tốt. Nhưng nếu đã lấy lầm một người chồng tệ, hãy sống vì mình và những người mình yêu, đàn bà à.

Sau ngày hôm đó, tôi nộp đơn ly hôn. Tôi trở về nhà ngay sau đó. Ba mẹ tôi bảo, tôi không một mình, tôi còn có ông bà ở bên. Tôi đã luôn biết ơn ông bà vì đã luôn ở bên tôi. Có chăng, ba mẹ chính là như thế. Sau khi tôi sinh con, tôi chịu không ít điều tiếng từ dòng họ và gia đình chồng. Nhà chồng đã mấy lần sang đòi tôi giao quyền nuôi con. Nhưng chỉ cần thấy ba mẹ tôi vui vẻ chăm cháu, tôi lại cảm thấy mọi sóng gió ngoài kia đều như không. Khi con tôi lên ba, chồng tôi muốn quay lại. Chỉ là mọi thứ đã quá trễ, tôi và con đã có cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Bạn biết không, đàn bà, đến một lúc, khi đã cạn kiệt hết thảy lòng dạ, thì hãy buông tay. Những người bạn yêu thương sẽ không thể hạnh phúc nếu bạn bất hạnh. Bạn cần một người chồng để yêu thương chứ không cần một người đàn ông tệ ở bên bạn cả đời. Điều bạn phải làm là sống vì con, đấng sinh thành và bản thân bạn. Đừng cam chịu, cũng đừng nhẫn nhịn đến cùng. Hãy nhớ, nếu là đàn ông tệ thì hãy nghĩ, suy cho cùng, chồng cũng chỉ là một người dưng chung giường. Không hơn cũng chẳng kém. Lúc đó, hãy học cách đoạn tuyệt mọi điều để bắt đầu một cái kết hạnh phúc hơn, đàn bà nhé!