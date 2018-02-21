Nếu không được điều trị kịp thời, chất lượng chuyện phòng the không chỉ bị ảnh hưởng mà sức khỏe của chị em còn xuống dốc nghiêm trọng.

Nếu thường xuyên gặp phải những dấu hiệu bất thường này sau mỗi lần ân ái, chị em nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Đây có thể là lời cảnh báo cơ thể bạn đang gặp rắc rối nghiêm trọng đấy!

Bệnh viêm phần phụ có hai loại là cấp tính hoặc mãn tính với những triệu chứng thường thấy như: Suy giảm sức khỏe, đau tức vùng bụng dưới sau khi quan hệ, dễ bị sốt, rối loạn kinh nguyệt, tiểu buốt...

Sau khi làm "chuyện ấy", nếu thường cảm thấy đau tức vùng bụng dưới, đây là dấu hiệu phổ biến của bệnh viêm phần phụ ở nữ giới.

Chảy máu vùng kín

Nếu là lần đầu quan hệ, việc chảy một ít máu là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên nếu bạn thường xuyên gặp vấn đề này thì cần đến bệnh viện khám ngay.

Theo các chuyên gia, chảy máu vùng kín sau mỗi lần gần gũi có thể là do loạn sản cổ tử cung - đây là dấu hiệu báo trước của ung thư cổ tử cung. Nguy cơ mắc ung thư sẽ càng cao nếu bạn từng quan hệ không an toàn hoặc làm "chuyện ấy" trước 18 tuổi.

Tiểu buốt kèm theo máu

Theo các bác sĩ phụ khoa, nếu thường tiểu buốt kèm theo máu sau khi quan hệ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị viêm cổ tử cung. Nếu không sớm điều trị, chị em có thể bị vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình sau này.

Đau rát và sưng vùng kín

Nguyên nhân gây ra đau rát và sưng vùng kín có thể do trong quá trình quan hệ cả hai có nhiều động tác mạnh bạo. Ngoài ra, cũng có thể do ân ái quá nhiều lần khiến "cô bé" bị viêm nhiễm dẫn đến đau rát và sưng. Những triệu chứng này sẽ sớm biến mất nếu bạn vệ sinh vùng "tam giác mật" thường xuyên và hạn chế tần suất quan hệ.

Đau rát và sưng vùng kín sau khi 'yêu' là một trong những dấu hiệu nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu đau rát và sưng vùng kín đi kèm những triệu chứng như sốt, toàn thân nhức mỏi, da mặt xanh xao, chán ăn... bạn cần phải nhanh chóng đến bệnh viện.

Nếu có những dấu hiệu nguy hiểm này sau khi quan hệ, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, tránh các hậu quả đáng tiếc nhé!