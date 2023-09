Cơ hội cho đàn bà: ở ngoài cửa bếp

Có không ít người phụ nữ vì mải chăm sóc gia đình, chồng con mà quên đi rằng chính bản thân mình cũng cần “tút” lại sau những năm xài hao phí.

Đừng tự keo kiệt với bản thân mình

Có nhiều chị vợ quanh năm chỉ quẩn quanh trong vun bếp, chỉ biết ngày có ba bữa, có xoong chảo, nồi niêu, quần ảo, giặt là... Thậm chí có nhiều chị chỉ thuộc mỗi con đường từ nhà đến chợ, từ chợ đến trường con, từ trường con ra siêu thị, từ siêu thị về nhà, chấm hết! Họ không bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày con họ ra trường, và chợ biến mất họ sẽ đi đâu?



Đàn bà đảm đang, giỏi quán xuyến gia đình là điều tốt, chỉ có người khùng mới dám chê trách chuyện nội trợ. Nhưng nếu một người vợ chỉ biết “ôm” tất tần tật từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà vào thân thì thật sự ngốc nghếch.



Có không ít chị chăm con chiều chồng từ lúc mới chân ướt chân ráo về làm vợ. Đến độ giày chồng cũng tự mình đánh, con không thích ăn món này là tất tả đi làm món khác... Liệu như thế có làm chồng con cảm động không? Hay lâu dần, họ coi đó là thói quen, việc mẹ/ vợ phải làm?



Thế giới ngoài cửa bếp đón chờ bạn

Những người vì muốn để chồng “kinh bang tế thế”, nên sau khi sinh con chịu từ bỏ công việc, đam mê để lui về xó bếp làm bà nội trợ. Vì công việc bếp núc, vì những nhỏ nhặt thường ngày dần già họ “lạc hậu” ngay trong chính ngôi nhà của mình. Trong khi chồng với những mối xã giao, quan hệ đồng nghiệp, đối tác...con cái với bạn bè ở trường, ở lớp thì họ chẳng có mối quan hệ nào to tát, có chăng là mấy bà bán hàng quen ở chợ, mấy chị hàng xóm lâu lâu ngang qua gặp.Họ ít khi giao du với bạn bè ngày xưa, đồng nghiệp ngày xưa, họ chỉ tự trói mình vào những mối quan hệ họ hàng, máu mủ.

Chị Liên (nhà quận 3) đã khóc khi trải lòng về cuộc đời làm vợ : “ Mình ở nhà chăm con hơn 10 năm nay, nên ít khi sửa soạn nhan sắc, vì có tô son trát phấn lên cũng chẳng đi đâu, làm gì, như thế cũng tiết kiệm được cho chồng nhiều khoản. Mình chỉ sắm vài bộ đồ “tủ” để khi có đám tiệc hay họ hàng tới chơi thì lôi ra bận. Mình chăm lũ nhóc nên chẳng có thời gian đâu suy nghĩ nhiều nên thấy mọi việc vẫn ổn”.



Nhiều bà vợ giống như chị Liên vì họ cho rằng cuộc sống của mình “vẫn ổn”, ổn của họ tức là chồng vẫn đi làm về và gật gù khen hôm nay món canh vừa miệng, hay anh xã vừa xem tivi vừa bảo vợ dọn đống đồ chơi lũ trẻ con vừa bày ra... Vẫn ổn của họ là chồng con no bụng, khỏe mạnh và căn nhà sạch sẽ, tươm tất. Nhưng họ không biết có một thứ duy nhất bất ổn là chính bản thân họ.



Chỉ cần buông thôi bạn sẽ thấy nhẹ nhõm

Như chị Hoa (nhà quận 6) chia sẻ, chị ngày xưa là cô giáo dạy văn. Vì không đủ tiền để thuê người giúp việc khi chị sinh con xong nên hai vợ chồng quyết định để chị ở nhà. Khi con có thể gửi nhà trẻ, chị lại gạt phăng đi vì thương con còn quá nhỏ... Dần già chị ở nhà luôn vì anh có thể cáng đáng về mặt tài chính. “ Mình mê sách, ngày xưa hễ có thời gian là đọc ngấu nghiến. Nhưng thói quen ấy đành xếp xó từ ngày sinh con, vì ngày nào cũng vậy khi công việc nhà xong hết cũng là lúc mắt díp lại, chân rũ ra chỉ muốn lên giường đánh một giấc tới sáng. Nên tâm hồn trở nên già cỗi. Chẳng có hứng thú nào nghĩ tới sở thích ngày xưa nữa”.



Không chỉ mình chị Liên, chị Hoa mà có rất nhiều rất nhiều chị Lan, chị Mai, chị Phương...trong cuộc sống chúng ta đã và đang vì chồng con mà quên đi niềm đam mê, sở thích của bản thân, để suốt ngày làm một bà nội trở đam đang, giỏi giang. Họ quên đi cơ thể phụ nữ sau 30 bắt đầu lão hóa, họ quên đi bụng họ mỡ, da nám, tàn nhang, họ quên đi tay họ vì thái hành, cắt thịt mà chai sạn ...và họ quên đi nếu một ngày những ông chồng và người con không cần phải ăn, phải mặc, phải chỉn chu nhiều nữa thì họ làm gì?

Họ quên rằng việc chăm chút cho người thân là cần thiết nhưng chính họ cũng cần sửa soạn cho bằng đứa bạn cùng khóa đang ngồi sau tay lái vi vu đi du lịch, hay cô bạn thân đang mặc đầm màu đỏ quyến rũ nhấp ly cafe ở một đất nước nào đó. Họ quên đi họ cũng là đàn bà!

Hãy làm cuộc cách mạng: Buông bỏ

Chị Mai (nhà Tân Bình) bộc bạch: “ Nhiều đứa bạn lâu ngày gặp lại, hỏi tôi “Mày nhìn khác xưa quá, con cái lớn rồi có tính đi làm lại không? Ở nhà lâu vậy không stress à? Con cái có đỡ đần việc nhà không? Khi mày nấu cơm, chồng có ngồi vắt chân xem bóng đá hông? Chồng mày có ngoại tình không, có kiếm tiền giỏi không? Thú thực, tôi chẳng có thời gian đâu mà nghĩ mấy thứ nó nói, ngay cả việc chồng có gì bên ngoài không tôi cũng ít bận tâm. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình già đi nhiều, so với lũ bạn tôi như chị hai. Ánh mắt tụi nó nhìn tôi thương hại, cứ ám ảnh mãi thôi. Thật ra tôi cũng muốn mình trẻ trung, dễ nhìn một chút, nhưng làm thể nào để buông bỏ hết việc nhà đang cuốn tôi vào?”.



Đừng để mình héo hon trong xó bếp

Không cần phải làm gì lớn lao, to tát để nhưng người đàn bà nội trợ hào phóng với bản thân hơn. Chỉ cần họ chấp nhận bớt việc chồng con, gắn trách nhiệm chồng con với việc nhà, dành thời gian tút lại chút nhan sắc sắp tàn, phải lau dọn lại tâm hồn kẻo nó cằn cỗi quá. Hãy nên nhớ rằng, những thứ rất vụn vặt, rất đàn bà đó nếu không khéo nắm bắt hay buông bỏ thì cái sự hẹp hòi hay hào phóng với bản thân mình, cũng là do mình tạo nên mà thôi.



Có thể hi sinh vì chồng con, nhưng hãy bớt ôm đồm công việc lại, hãy để tự chồng con làm những việc đáng nhẽ họ làm được, hoàn toàn làm tốt. Như phơi quần áo, xếp nó ngăn nắp lên tủ, dọn cơm ra bàn, rửa chén... Hãy “chỉ đạo” chồng và con cái phụ giúp, vì một người đàn bà cũng cần có quyền hưởng thụ và nghỉ ngơi.

