Có 6 dấu hiệu này, 90% chồng bạn đang "ăn vụng"

Nếu thấy chồng mình có những dấu hiệu bất thường sau rất có thể anh ấy đang "tòm tem" với một ai đó.

Chăm chút ngoại hình



Đột nhiên chồng bạn chăm chút ngoại hình hơn xưa, trở nên cẩn thận từng chút một tới đầu óc, nước hoa, quần áo,… Đây là dấu hiệu không thể xem thường vì đó có thể là chồng bạn đang muốn gây ấn tượng với một người nào đó.

Chi tiêu tiền bạc không rõ ràng



Một khi đã là vợ chồng thì mọi kế hoạch chi tiêu cần phải rõ ràng và minh bạch với nhau. Lúc trước bất kỳ khoảng tiền nào hay tháng lương chồng bạn đều mang về đều đặn và đầy đủ thì nay lại thâm đi bớt, hỏi tới thì anh ấy ấp úng hoặc trả lời cho qua chuyện. Điều này chứng tỏ anh ấy đang dùng tiền vào chuyện "khó nói" nên không dám công khai với bạn. Nếu thấy tình trạng này bạn nên làm rõ ngay đừng để chồng có cơ hội lún sâu hơn.



Dùng điện thoại bí mật



Anh ấy luôn nhắn tin điện thoại xem tin nhắn hoặc gọi điện thoại lúc không có mặt bạn, liên tục nhắn tin lúc nửa đêm khi mà nghĩ bạn đã ngủ say. Anh ấy không để điện thoại linh tinh như mọi khi nữa mà luôn luôn để điện thoại trong túi, để bên mình, để điện thoại ở chế độ im lặng rung hoặc chuông rất nhỏ để không để bạn nghe thấy.



Trong nhật ký điện thoại của anh ấy có xuất hiện số điện thoại lạ với cái tên lạ hoặc có thể anh ấy chẳng lưu tên gì cả. Điều này rất đáng ngờ cho hành động mờ ám của anh ấy.



Anh ấy có những cơn nổi nóng vô cớ



Nổi cáu ngay lập tức hoặc trở nên đáng yêu quá mức đều là báo động đỏ. Không có lý do gì thực sự để ra ngoài, vậy anh ta sẽ tạo ra một cái cớ. Nếu anh ấy muốn đi đâu đó và không có gì phải giấu, anh ấy hầu như sẽ nói ngay điều ấy với bạn.



Xóa lịch sử điện thoại



Một dấu hiệu lớn của người đàn ông không chung thủy là không dễ dàng tìm thấy lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, máy tính. Họ xóa đi ngay sau khi dùng. Mặc dù anh ấy có thể lý giải điều này là vì đảm bảo an toàn nhưng nhiều khả năng là họ đang cố gắng giấu đi một mối tình nào đó.



Thường về muộn vào buổi tối



Trước đây, anh ấy ít đi ra ngoài vào buổi tối hoặc đi làm về rất đúng giờ, nhưng bây giờ lại rất hay nói là ra ngoài với bạn bè và đi về nhà rất muộn, với nhiều lý do chính đáng và rồi kể tường tận hôm nay anh đã đi đâu, làm gì. Điều này thực tế là đang để đánh lạc hướng bạn mà thôi.

