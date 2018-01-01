Không chỉ có hành động, những câu nói đơn giản cũng có thể kích thích, tăng ham muốn của chàng trong chuyện giường chiếu hiệu quả đến không ngờ.

Trong "cuộc yêu" nếu cả hai chỉ quan tâm tới động tác, tư thế thì sau một thời gian chuyện vợ chồng sẽ trở nên ngày càng nhàm chán. Bởi nếu nàng cứ nằm đấy, không nói gì và mặc cho chàng điều khiển thì chàng sẽ rất nhanh chán. Chính vì vậy để giúp "cuộc vui" của vợ chồng trở nên cuồng nhiệt hơn, phái nữ cần dành cho đối tác những lời khen gợi hay "mời gọi". Có một số câu nói đơn giản chị em thường bỏ qua nhưng lại có tác dụng kích thích chàng bất ngờ.

Những câu nói kích thích chàng, tăng ham muốn chốn phòng the 1. Khen cách "yêu" của chàng Tương tự phụ nữ, nam giới cũng cảm thấy bất an khi đối phương cứ im lặng trên giường. Do đó hãy dành những lời khen cho đối phương, dù chỉ là những câu nói đơn giản cũng đủ để kích thích và làm chàng thêm phần hạnh phúc. 2. Tỏ tình với chàng Bất kể nam hay nữ, ai cũng muốn đối phương chỉ yêu riêng mình và không lăng nhăng với người khác. Vì vậy, bạn đừng ngần ngại thể hiện tình yêu với đối phương bằng hành động cũng như lời nói thường xuyên.

Đặc biệt, những lời tỏ tình bất ngờ trong "cuộc vui" sẽ khiến chàng thêm tự tin cũng như tình cảm giữa hai người thêm bền chặt hơn. 3. Tiếng rên ngọt ngào Âm thanh trong phòng the là điều cực kỳ cuốn hút phái mạnh. Ngoài ra, nó còn truyền thông điệp cho biết bạn đang hạnh phúc, khiến họ thêm phần tự tin. 4. Gọi tên anh ấy Đàn ông thích phụ nữ gọi tên họ trong khi ân ái. Bởi họ muốn chắc rằng bạn không tưởng tượng đến một người đàn ông nào khác trong giây phút nồng nàn đó. Người đàn ông luôn cảm thấy được trấn an và yên tâm khi nghe thấy vợ gọi tên mình trên giường. Vì vậy, để kích thích ham muốn của chàng, bạn chỉ cần gọi tên đối phương thật quyến rũ trong những lúc ân ái. 5. Diễn tả từng hành động Câu nói diễn tả hành động của bạn trong lúc "yêu" sẽ kích thích chàng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet Các nàng hãy khiến đối phương bất ngờ và thích thú khi vừa âu yếm cơ thể chàng vừa diễn tả lại từng hành động. Câu nói điển hình mà các nàng có thể áp dụng: "Hãy cảm nhận sự ấm áp của nụ hôn trên mỗi centimet cơ thể, anh nhé!". 6. Khen ngợi thân hình anh ấy Những lời khen về thân hình giúp chàng tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet Đừng mải mê tận hưởng mà quên mất dành lời khen về cơ thể của chàng nhé. Các nàng hãy vuốt ve nhẹ nhàng khắp thân hình của chàng đồng thời tặng những lời khen có cánh, càng chi tiết càng tốt. Có thể đó là những lời khen đơn giản nhưng nó thật sự khiến chàng vui và tự tin cũng như kích thích ham muốn "chuyện ấy".

Những bí mật động trời về 'chuyện ấy' mà đàn ông luôn giữ kín với bạn đời Chuyện ấy khá quen thuộc với những cặp đôi yêu nhau hay đã về chung một nhà nhưng cũng sẽ có những bí mật mà đàn ông muốn giữ kín với bạn đời. Thử xem, bấy lâu nay chàng đã giấu bạn những gì nhé.

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