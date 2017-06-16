Bí quyết phòng the : Bí kíp để nàng luôn hứng thú

Nếu phái mạnh muốn có một cuộc "ân ái" tuyệt vời, hãy chú ý và thực hiện những hành động sau đây.

Trong " chuyện ấy ", nam giới thường chỉ chú ý để cảm giác thỏa mãn của bản thân mà ít quan tâm đến cảm nhận của các nàng. Trong khi điều phụ nữ mong muốn ở "cuộc vui" là giây phút đầy tình cảm và những cử chỉ yêu thương, chứ không đơn thuần chỉ là thỏa mãn bản năng.

Phụ nữ luôn bị những cái đẹp thu hút vì thế nếu người đàn ông chịu khó chải chuốt, có một mùi hương nam tính đặc trưng sẽ dễ khiến cho các nàng đổ gục và muốn được được gần gũi với chàng hơn.

Làm việc nhà giúp vợ

Còn gì tuyệt vời hơn khi có một ông chồng tâm lí, phụ giúp vợ việc nhà. Các nàng sẽ vô cùng hạnh phúc và khi được giảm bớt công việc, tâm trạng sẽ thoải mái, vui vẻ và cởi mở hơn trong chuyện "yêu".

Tạo khung cảnh lãng mạn

Phụ nữ thường khó tập trung, chính vì thế họ hay bị tác động bởi ngoại cảnh và dễ cụt hứng. Các chàng hãy tạo ra một khung cảnh lãng mạn và ấm cúng bằng cách thắp vài ngọn nến hay bật bài hát mà nàng yêu thích.

Có thể các nàng sẽ cười vì các chàng quá “sến”, nhưng trong thâm tâm phụ nữ vẫn rất hạnh phúc và trân trọng những điều bất ngờ đó.

Trao nàng những lời khen

Tặng cho đối tác những lời ngọt ngào như nói cho cô ấy biết bạn yêu những điều gì ở nàng: nụ cười tỏa nắng, làm da mềm mại, mái tóc óng ả hay giọng nói du dương ở nàng…

Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng chúng cực kỳ có hiệu quả trong việc tạo cảm hứng "yêu" ở phụ nữ.

Kéo dài màn dạo đầu

Phụ nữ không dễ để hưng phấn như đàn ông và các anh cũng chỉ muốn đáp ứng nhu cầu thật nhanh, không chú ý đến màn dạo đầu, khiến cho các nàng rất hụt hẫng.

Tốt nhất nam giới hãy thì thầm vào tai, hôn thật lâu, vuốt ve tóc và cơ thể của nàng một cách nhẹ nhàng, nâng niu… để khơi gợi ham muốn trong nàng và tạo ra những giây phút "nóng bỏng" khó quên.

Hiểu cơ thể nàng

Đàn ông đừng chỉ nên biết đến sự thăng hoa của bản thân. Các chàng nên biết về những vùng nhạy cảm của đối tác, học cách làm sao để "âu yếm" chúng và điều khiển cuộc “yêu” để các nàng cũng có thể thăng hoa cùng đối phương.