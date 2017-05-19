Chuyện ấy: 5 lợi ích khiến các nàng xóa tan ác cảm với đồ chơi tình dục

Chuyện vợ chồng 19/05/2017 14:20

Phụ nữ luôn có ác cảm với đồ chơi tình dục (sextoy), tuy nhiên chúng lại có những lợi ích tuyệt vời trong chuyện ấy mà các nàng cần biết.

Trên thế giới, sextoy được sử dụng phổ biến, giúp tăng cảm giác thăng hoa cho cảnh giới cao nhất của tình yêu. Nhưng tại Việt Nam, đa số mọi người đều còn ngại ngùng với chúng, đặc biệt là phụ nữ. Không ít nàng còn quan niệm rằng sextoy là sản phẩm "đồi trụy" và lo rằng quan hệ có sử dụng đồ chơi này sẽ gây ra các bệnh về phụ khoa.

Thực tế, đó là những suy nghĩ sai lầm, bởi đồ chơi tình dục không hề mang lại bệnh nếu người sử dụng tuân theo đúng hướng dẫn và vệ sinh chúng đúng cách. Ngoài ra, dùng sextoy trong khi quan hệ còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của nữ giới. 

Chuyện ấy: 5 lợi ích khiến các nàng xóa tan ác cảm với đồ chơi tình dục - Ảnh 1
Sextoy có những lợi ích mà nếu biết được sẽ khiến các nàng không còn ác cảm với chúng - Ảnh: Internet

Sau đây là những lợi ích mà đồ chơi tình dục mang lại, phái nữ cần phải biết.

1. Chống stress, giúp thư giãn

Sử dụng đồ chơi tình dục trong chuyện chăn gối giúp tinh thần các nàng khoan khoái, làm việc tốt hơn và dễ thành công hơn trong công việc. Chúng còn giúp các bên gia tăng cảm giác thăng hoa, kích thích cơ thể sản sinh "hoóc-môn hạnh phúc" endorphins. Do đó, các nàng sẽ cảm thấy những âu lo, buồn phiền trong cuộc sống biến mất nhanh chóng.

2. Có ích cho những cô nàng nhút nhát

Với những nàng nhút nhát trong "chuyện yêu" và không có kinh nghiệm làm cho đối phương hưng phấn, đồ chơi tình dục là giải pháp hỗ trợ tuyệt vời. Chúng sẽ thay bạn kích thích đối phương hiệu quả và xóa đi những kịch bản "yêu" quen thuộc, tạo cảm giác mới lạ cho cặp đôi.

3. Tăng cường sức đề kháng

Nhà miễn dịch học Clifford Lowell tại Đại học California-San Francisco (Mỹ) chia sẻ, những người thường xuyên làm "chuyện ấy" sẽ tiếp xúc với nhiều tác nhân gây bệnh hơn những người không "yêu". Do đó, hệ thống miễn dịch sẽ liên tục chiến đấu với những tác nhân đó bằng cách sản xuất ra nhiều "chiến binh" chống lại cảm cúm.

Đặc biệt, sử dụng sextoy trong khi quan hệ sẽ kích thích cơ thể sản sinh nhiều kháng thể hơn khi không dùng.

4. Giúp giảm cân hiệu quả

Việc quan hệ tình dục rất có tác dụng trong việc giảm cân. Đặc biệt, quan hệ có sử dụng "đồ chơi" sẽ giúp đốt cháy gấp đôi lượng calo so với bình thường. Các nàng nếu đang muốn giảm cân và giúp "cuộc yêu" thêm thăng hoa đừng nên từ chối các món sextoy khi quan hệ cùng chàng.

5. Tiết kiệm thời gian cho màn dạo đầu

Các nàng thường ngại ngùng thậm chí bối rối không biết làm gì trong việc "vuốt ve" để kích thích các chàng. Bạn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề mất nhiều thời gian cho màn dạo đầu khi sử dụng sextoy. Ngoài ra, chúng còn giúp tăng hưng phấn và ham muốn khi "lâm trận" của các chàng hiệu quả.

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