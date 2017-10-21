Một vài thói quen sai lầm trước khi quan hệ có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn và chất lượng cuộc “yêu”.

Trong mỗi cuộc “yêu”, điều các cặp đôi quan tâm hàng đầu là cảm giác thăng hoa, hưng phấn. Bên cạnh đó, bạn còn phải biết cách bảo vệ sức khỏe của chính mình trước mỗi lần quan hệ để tránh những hậu quả về sau.

Theo các nhà khoa học, nam giới sau khi uống rượu sẽ khiến máu bơm về cơ quan sinh dục nhiều hơn tạo hưng phấn song đồng thời khuyến cáo không nên quan hệ vào thời điểm này.

Quan hệ sau khi uống rượu rất có hại cho sức khỏe, có thể dẫn đến các bệnh nam khoa như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương…

Ngoài ra, nồng độ cồn trong rượu sẽ tiêu diệt hoặc làm biến dạng tinh trùng. Nếu tinh trùng này gặp trứng sẽ làm biến đổi nhiễm sắc thể theo hướng bất lợi, con cái sinh ra thường không thông minh, trí não kém phát triển.

Đi tiểu

Đi tiểu trước khi quan hệ thường là thói quen của nhiều cặp đôi. Tuy nhiên, theo bác sĩ David Kauffman, chuyên khoa tiết niệu tại thành phố New York (Mỹ), việc đi tiểu trước khi quan hệ có thể dẫn đến viêm bàng quang ở nữ giới.

Tắm

Nhiều người cho rằng tắm trước khi quan hệ sẽ tạo nhiều hưng phấn hơn nhưng đây lại là thói quen gây hại cho cơ thể của bạn.

Quan hệ ngay sau khi tắm sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe như choáng váng, tim đập loạn, kiệt sức, chân tay bủn rủn, người mệt, khó thở... Nguyên nhân do cơ thể bị thay đổi môi trường và nhiệt độ đột ngột làm mất cân bằng tuần hoàn máu. Trường hợp nhẹ thì mất sức, mệt mỏi... nặng hơn có thể bị nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.

Sau khi tắm, bạn nên nghỉ ngơi ít nhất 30 phút để cơ thể trở về trạng thái cân bằng.

Ăn quá nhiều

Ăn quá nhiều sẽ dễ gây đầy bụng khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu”, giảm hưng phấn.

Ăn quá nhiều còn khiến cơ thể giải phóng một lượng lớn insulin hỗ trợ tiêu hóa. Điều này dẫn đến việc hệ tiêu hóa hoạt động liên tục trong khi quan hệ gây ra các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày