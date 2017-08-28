Đàn ông sẽ 'say như điếu đổ', sẵn sàng 'đội lên đầu' nếu đàn bà có những tố chất sau

1. Da sáng dáng sinh

Dù không dám thừa nhận, miệng thì nói “quan trọng là nét đẹp tâm hồn” nhưng thực tế đàn ông yêu bằng mắt, muôn đời vẫn thế.

Không quá ngạc nhiên khi một người phụ nữ có thân hình đẹp, làn da trắng sáng được nhiều người yêu mến và đem lòng thương nhớ.

2. Biết cách ăn mặc

Những người phụ nữ biết cách ăn mặc sẽ thừa hiểu đâu là thế mạnh của cơ thể để khoe ra, đâu là khuyết điểm phải đậy lại. Hiểu rõ cơ thể mình, hiểu mình cần gì, muốn gì khiến những người phụ nữ này không chỉ thời trang mà duyên dáng.

Đừng dại nghĩ rằng, cứ hở càng nhiều đàn ông càng thích. Đàn ông thích sự gợi cảm, chỉ “gợi” chứ không “tả” mới thực sự khiến họ say mê điên cuồng.

3. Có duyên ngầm

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao cặp đô kia bên nhau nhiều năm nhưng vẫn mặn nồng như ngày đầu. Tại sao, người đàn bà kia không xinh đẹp, không bốc lửa nhưng chồng vẫn hết lòng thương yêu. Câu trả lời chính xác nhất đó chính là cô ấy có duyên ngầm.

Phụ nữ đẹp mà tẻ nhạt thì chỉ khiến đàn ông nhanh chán. Người phụ nữ có duyên ngầm cuốn hút đến mức, mỗi giây phút trôi qua bên họ đều thú vị. Càng tiếp xúc đàn ông càng rơi vào “ma trận”, không tài nào thoát ra được.

4.Thông minh

Phụ nữ thông minh khiến ham muốn chinh phục, khám phá ở đàn ông được dẩy lên đến tận cùng. Họ muốn biết rõ hơn, nhiều hơn về người phụ nữ khôn khéo kia, muốn người phụ nữ kia thuộc về mình.

Phụ nữ thông minh khó cưa cẩm, tán tỉnh hơn phụ nữ ngốc. Và với đàn ông, cái gì càng khó đạt được họ càng khát khao chiếm hữu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-can-gap-mot-lan-kieu-phu-nu-nay-se-khien-dan-ong-chet-me-chet-met-say-nhu-dieu-do-190265.html