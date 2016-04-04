Chàng sẽ sung sướng tột đỉnh nếu vợ làm điều này trên giường

Vì vậy, muốn làm cho một người đàn ông ham muốn và khát khao mình khi ‘yêu’ bạn cần biết cách chăm sóc bản thân. Hãy mua cho mình những bộ đồ ở nhà hấp dẫn và sexy nhất, đồng thời, cũng hãy tập giao tiếp bằng mắt, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, luyện cho mình cách đi đứng tạo dáng, chắc chắn, chàng sẽ không thể rời mắt khỏi bạn.

Khi chưa lâm trận, nam giới không chỉ thích một cô nàng xinh xắn, gợi càm mà còn muốn cô ấy bầy tỏ ham muốn hay biết cách kích thích chàng. Bởi nếu như xinh đẹp, thân hình ‘ngon lành’ đến mấy mà ăn mặc kín cổng cao tường, không biết cách thể hiện bản thân thì cũng không khiến cho anh ấy thích thú.

Biết cách cởi đồ

Bạn nghĩ rằng cởi đồ khi lên giường là chuyện bình thường? Hoàn toàn không phải. Một trong những việc đầu tiên khi lên giường mà các cô gái cần biết đó là biết cách cởi đồ cho mình và cho bạn tình.

Khi anh ấy hôn bạn, dùng tay cởi quần áo bạn, bạn cũng cần phải biết cách trợ giúp chàng, chứ nếu cứ nằm yên mặc kệ chàng hì hục ‘đánh vật’ với những kiểu trang phục ‘khó nhằn’ của chàng thì anh ấy cũng sẽ chán và mất thời gian vàng ngọc của hai người. Ngoài ra, nếu như lúc chàng hôn bạn, anh ấy vẫn mặc quần áo thì cách tốt nhất, hãy luồn tay vào lưng anh ấy, vuốt ve, khiến cho chàng hưng phấn, đảm bảo chàng cũng sẽ ngay lập tức ‘lột đồ’ để bước vào ‘cuộc yêu’ cùng bạn.

Để cho anh ấy ngắm

Phụ nữ, ngay cả khi đã trở thành vợ cũng thường rất ngượng ngịu mỗi khi đàn ông ngắm cơ thể của mình. Bạn phải hiểu rằng phụ nữ làm đẹp chỉ để cho phụ nữ ngắm mà thôi, còn nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, anh ta sẽ thích bất kỳ thứ gì bạn mặc. Không phải ai cũng sở hữu một cơ thể đáng mơ ước nên cũng đừng quá lo lắng về số đo cơ thể mình. Chỉ cần chồng bạn còn yêu bạn, bạn sẽ luôn là nữ thần trong mắt chàng. Đừng ngần ngại che giấu nét quyến rũ của mình.

Cho chàng tận hưởng cảm giác massage

Đàn ông có thể không thừa nhận điều đó nhưng họ thực sự thích được nuông chiều và chăm sóc thân mật. Vì vậy, chẳng có gì thoải mái hơn việc được người bạn đời của mình giúp thả lỏng cơ thể ngay trên chính chiếc giường quen thuộc, trong không gian ấm áp và mùi hương tinh dầu dễ chịu. Hãy để ngón tay của bạn nói chuyện với cơ thể của chàng, chàng sẽ thực sự biết ơn điều đó.

Bạn phải nhiệt tình

Có thể bạn không quan tâm đến điều đó, nhưng chàng của bạn thì lại có suy nghĩ khác đấy! Nếu chàng luôn luôn là người khởi xướng “chuyện ấy” thì chắc chắn chàng sẽ thắc mắc: Tại sao cô ấy không bao giờ đòi hỏi nhỉ? Cô ấy còn thích có mình nữa hay không?… Điều đó càng chứng tỏ chàng rất quan tâm đến việc này. Thực tế đã chứng minh rằng, gần như tất cả đàn ông đều thích đối tác của mình khởi xướng “chuyện ấy” trước.

Sự nhiệt tình này minh chứng rằng, tình yêu của nàng dành cho chàng thật mãnh liệt và rất muốn được đi đến tận cùng cảm xúc của tình yêu với chàng. Vậy thì tại sao bạn không thử làm điều này nhỉ? Hãy xoá bỏ sự nhút nhát của phái yếu để yêu chàng nhiều hơn nhé!