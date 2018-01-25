Chàng khoan hãy vội vì nàng nào cũng phải làm điều này trước khi 'yêu'

Vì lý do này, các quý ông thường phải chờ đợi các nàng rất lâu trước khi được "nhập cuộc". Nếu các chàng tò mò hỏi nàng đã làm gì, chắc chắn cô ấy sẽ im thin thít và chẳng bao giờ cho bạn câu trả lời.

Phụ nữ thường rất chu đáo, tươm tất và chú trọng đến vẻ bề ngoài ở bất kỳ thời điểm nào, cho dù là trước khi ân ái.

Để mang lại cảm giác tự tin trong phòng the, các chị em thường dành nhiều thời gian để triệt những đám lông xấu xí trên tay, chân thậm chí là vùng kín.

Để giải đáp thắc mắc của các quý ông, bài viết dưới đây sẽ tiết lộ những điều mà nàng nào cũng làm trước khi "yêu".

Tắm rửa

Sau khi đã giải quyết được những đám "cỏ", các nàng sẽ bắt đầu đi tắm. Bởi phụ nữ cho rằng một cơ thể đầy mồ hôi, bốc mùi sẽ khiến đối tác mất hứng khiến "cuộc vui" không được trọn vẹn.

Sử dụng lăn khử mùi

Vùng dưới cánh tay rất dễ xuất hiện mùi hôi khi cơ thể đổ mồ hôi do hoạt động nhiều. Chính vì thế để đảm bảo "cuộc vui" không bị gián đoạn, các nàng tuyệt đối không quên sử dụng lăn khử mùi.

Đánh răng

Những nụ hôn sẽ trở nên nồng nhiệt hơn nếu cả hai có hơi thở thơm tho, vì thế các chị em luôn dành thời gian để đánh răng thật sạch trước khi vào phòng ngủ.

Xịt nước hoa

Nước hoa là một trợ thủ vô cùng đắc lực của phụ nữ trong việc quyến rũ chàng. Sau khi tắm sạch sẽ, các nàng sẽ xịt một ít nước hoa có mùi hương nhẹ nhàng để làm chất xúc tác khiến cho "chuyện ấy" trở nên nóng bỏng hơn.

Chọn trang phục ngủ gợi cảm

Trang phục ngủ gợi cảm sẽ khiến các chàng thêm phần hưng phấn - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ngủ gợi cảm không chỉ giúp chị em tự tin khoe đường cong cơ thể mà còn là "vũ khí" khiến hầu hết đàn ông chịu thua. Các nàng sẽ mất khá nhiều thời gian vào việc chọn những trang phục ngủ sexy và gợi cảm nhất để quyến rũ chàng.

Dọn dẹp phòng ngủ

Không gian cũng là một yếu tố quan trọng trong việc tạo cảm hứng cho hai phía cũng như chất lượng "cuộc yêu". Vì thế các cô gái sẽ không bỏ qua việc dọn dẹp phòng ngủ thật sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí tạo một chút lãng mạn bằng việc sử dụng nến thơm hay mở nhạc du dương.

Biết được những điều nàng nào cũng làm trước khi "yêu", hy vọng các chàng sẽ thông cảm và kiên nhẫn chờ đối phương. Bởi tất cả những gì chị em muốn là mang lại cho đối phương một đêm khó quên.