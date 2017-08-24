Chạm vào những điểm G này, bạn sẽ khiến chàng đê mê không thể rời xa

Đầu ngực, tai, đùi, cổ… là những điểm G hết sức nhạy cảm trên cơ thể phái mạnh, chị em nên biết và tận dụng đúng lúc để giúp “ chuyện ấy ” thêm thăng hoa nhé.

Với nam giới, tai là một bộ phận khá nhạy cảm. Thay vì thỏ thẻ vào tai chàng thì chị em có thể hôn hoặc vuốt ve nhẹ nhàng nơi nhạy cảm này. Đảm bảo với những hành động “mời gọi” này, “người ấy” không thể ngồi yên trước bạn được.

Đầu ngực

Đây là một điểm nhạy cảm mà chị em không thể bỏ qua nếu muốn chàng “phát điên” vì bạn. Đầu ngực của nam giới không phải là vị trí nổi bật và được chú ý nhiều giống như của phụ nữ Song, đây lại là một trong những nơi bị kích thích nhiều nhất khi được chăm sóc, vuốt ve.

Đặc biệt, vùng ngực của nam giới cũng có rất nhiều dây thần kinh cảm giác. Do đó, chị em đừng quên hôn, vuốt ve để giúp chàng thăng hoa hơn nhé.

Cổ

Chàng sẽ bị kích thích cao độ chỉ với một hành động mơn trớn nhẹ ở vùng cổ, xương đòn. Quý ông không thể rời khỏi nếu bạn khi nắm bắt được những điểm G nhạy cảm này trên cơ thể chàng.

Chị em có thể hôn nhẹ nhàng lên cổ hoặc vuốt ve, những hành động nhỏ này sẽ giúp "anh ấy" thỏa mãn vô cùng.

Môi

Nụ hôn là hành động đầu tiên khi bạn và “người ấy” vào cuộc “yêu”. Đặc biệt, môi chính là một điểm G vô cùng nhạy cảm và khi bị kích thích nó sẽ giúp chàng dũng mãnh hơn khi ân ái.

Hãy chủ động hôn chàng để tạo ra sự mới mẻ cho cuộc yêu, chị em cũng nên học một vài kiểu hôn mới lạ để thực hành mỗi khi bên cạnh chồng. Bạn có thể khiến phái mạnh phát cuồng vì nụ hôn nóng bỏng này.

Vùng rốn

Những vuốt ve, va chạm vùng bụng quanh rốn sẽ giúp chàng hưng phấn và tăng khả năng lưu thông máu. Lúc này, các chất kích thích tình yêu cũng sản sinh nhiều, nhanh, mạnh và kéo dài cuộc "yêu" lâu hơn rất nhiều. Lúc này, chuyện ân ái của cặp đôi sẽ thăng hoa hơn.

Đùi trong

Đùi trong là khu vực rất nhạy cảm. Khi được xoa bóp, vuốt ve, nó sẽ làm lượng máu lưu thông đến “cậu bé” tăng cao khiến "cậu nhỏ" trở nên mạnh mẽ hơn.

Do đó, chị em đừng bỏ qua khu vực nhạy cảm này khi gần chàng nhé. Bạn có thể vuốt ve hoặc massage vùng đùi trong một cách nhẹ nhàng để giúp anh ấy sung sướng hơn.