Câu trả lời khiến nhiều người ngã ngửa cho câu hỏi 'Phụ nữ xuất gì khi lên đỉnh?'

Chuyện vợ chồng 12/09/2017 16:10

Thắc mắc tình dục lớn nhất trong lịch sử nhân loại có lẽ là câu hỏi “Phụ nữ có xuất khi lên đỉnh không và nếu xuất thì họ xuất gì?”. Thế nhưng mới đây các nhà khoa học đã có câu trả lời cho bí mật này.

Khi đạt đến cực khoái trong tình dục, cả hai giới đều cùng xuất một cái gì đó. Chuyện đàn ông xuất tinh thì ai cũng biết thế nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là phụ nữ cũng xuất khi lên đỉnh. Và câu hỏi được đặt ra chính là: Phụ nữ xuất gì khi đạt cực khoái?

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Nam giới thì xuất tinh còn nữ giới thì xuất gì khi cực khoái? - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học đã làm nhiều nghiên cứu để phân tích loại dung dịch mà phụ nữ xuất khi lên đỉnh. Sau một thời gian soi chiếu qua máy siêu âm và các phân tích, người ta đã đưa ra kết luận về thành phần của loại dung dịch mà phụ nữ xuất khi lên đỉnh.

Không như nam giới xuất tinh dịch và enzym khi lên đỉnh, nữ giới có thể xuất nước tiểu hoặc một loại dung dịch màu trắng khá giống tinh dịch. Đây là hỗn hợp của nước tiểu và một loại hóa chất tên PSA – còn được biết đến là kháng nguyên tuyến tiền liệt. Đây chính là thứ giúp tinh trùng bơi được, dẫn đường cho tinh trùng gặp trứng dễ dàng hơn.

Câu trả lời khiến nhiều người ngã ngửa cho câu hỏi 'Phụ nữ xuất gì khi lên đỉnh?' - Ảnh 2
Không phải tất cả phụ nữ đều có trải nghiệm xuất khi lên đỉnh - Ành minh họa: Internet

Như vậy có thể kết luận rằng hiện tượng phụ nữ xuất khi lên đỉnh là có thật. Tuy nhiên việc này không phải là hiện tượng phổ biến vì không phải cứ đạt cực khoái là phụ nữ sẽ xuất. Chỉ có khoảng 30-40% phụ nữ từng có trải nghiệm “xuất” khi lên đỉnh. Chính vì thế nếu bạn chưa hề có trải nghiệm này trong chuyện chăn gối thì cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, không gây ảnh hưởng gì đến chất lượng đời sống tình dục lứa đôi.

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