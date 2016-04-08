Tuyệt chiêu khiến chàng phải "điêu đứng" vì vợ

Vẫn thường nghe rằng phụ nữ trở nên phấn khích bởi những gì họ cảm thấy, còn nam giới phấn khích bởi những gì họ nhìn thấy. Đó là dạng trực quan sinh động, và cũng là nỗi lo của phụ nữ. Nàng thường bị ám ảnh về phần “nhìn” của mình sẽ bị xấu trong mắt chàng, lo sợ từng khuyết điểm sẽ hiện ra dưới mắt chàng trong không gian chỉ có hai người khi đang ở trong “chuyện ấy”. Trên thực tế, kỹ năng tạo ra sự quyến rũ trong phòng ngủ là học hỏi và áp dụng được, sau đây là những mẹo tuyệt vời ấy.

Bóng tối hoàn toàn không bao giờ là sự gợi cảm trong mắt nam giới. Bạn không nên làm chàng tụt cả hứng vì yêu cầu chàng ngắm nghía bạn trong bóng tối, chàng làm gì có mắt thần nhìn xuyên thấu chứ. Hãy sắm một chiếc đèn vàng và có công tắc điều chỉnh được ánh sáng từ nhẹ dịu đến mạnh. Tất nhiên ánh sáng vàng và dịu là hoàn hảo nhất, nó làm bạn “lung linh” hơn hẳn so với vẻ xanh xao mà ánh đèn trắng hoặc xanh mang lại.

Luyện tập tư thế uốn cong cơ thể

Hóp nhẹ bụng, cong mông về phía sau, "ngực tấn công, mông phòng thủ", nghiêng một bên hoặc nằm úp xuống nệm tùy theo tư thế nào bạn thấy tự tin, sao cho khoe được vòng 1 hoặc vòng 3 nóng bỏng. Điều này sẽ khiến chàng thấy phấn khích tột độ khi nhìn bạn.

Tư thế bàn chân như đang mang giày cao gót

Bàn chân căng ra, hướng lên trên. Khi ở động tác này, chúng giúp chân bạn trông như dài hơn, gợi cảm hơn đồng thời tư thế căng bàn chân ngầm là tín hiệu thông báo cho chàng biết cơ thể bạn đang “căng” lắm rồi đây, đang sẵn sàng cho “chuyện ấy” rồi đây.

Mặc nội y đồng bộ

Một bộ đồ lót cùng màu, cùng kiểu ren hoặc chi tiết trên quần áo là lý tưởng nhất. Và lưu ý là hãy để chàng cởi bỏ quần áo lót giúp bạn. Rất nhiều nam giới cho rằng, hành động tự vội vàng trút bỏ đồ nội y của phụ nữ là thất vọng. Cũng thật hay nếu chàng loay hoay học cách gỡ áo lót cho bạn, động tác này giúp cả hai thêm phần âu yếm và khêu gợi.

Nghiêng đầu sang một bên hoặc về sau

Kết hợp cả tư thế 2 và 3 ở trên, hãy tưởng tượng bạn nằm trên giường với đôi giày cao gót, đầu nghiêng nhẹ và mân mê tóc, đảm bảo chàng sẽ ngất ngây cho mà xem. Lưu ý, đừng nằm bẹp xuống giường trông rất “bệnh”, hãy để phần đầu thẳng để khoảng hở giữa cổ và ngực được phô ra. Xương đòn và ngực chính là chỗ hút mắt chàng nhất đấy.

Đừng kéo chàng xuống sát người bạn trong khi chàng đang thâm nhập và tấn công

Trong khi chàng đang “tấn công” mãnh liệt thì đồng thời chàng cũng muốn được ngắm nhìn khuôn mặt bạn để xem được phản ứng của bạn đồng thời ngắm nhìn “hoạt động” phía dưới cũng giúp tăng thêm phấn khích cho chàng nữa, nên đừng kéo người chàng xuống một cách quá đáng.

Đặt hai tay lên phía trên đầu

Với tư thế nằm ngửa và đặt tay như thế này, chàng sẽ thấy tuyệt vô cùng vì được ngắm nhìn bạn trọn vẹn. Đồng thời, tư thế này giúp vóc dáng bạn trở nên thon gọn và thanh thoát hơn rất nhiều, bầu ngực sẽ được “kéo” lên cao, vòng eo trông thon gọn hơn hẳn, bạn sẽ có vóc dáng đồng hồ cát trong giây lát mà không cần cố gắng nhiều.

Chuyển động cơ thể nhẹ nhàng, chậm rãi

Bạn có thể cũng đang ham muốn hừng hực như chàng nhưng cũng đừng hành động như thể bạn là đàn ông. Hãy chuyển động tác cơ thể một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, kiểu này sẽ giúp bạn thêm phần gợi cảm và nữ tính trong mắt chàng.