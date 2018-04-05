Buồn tiểu khi quan hệ: Tình huống oái oăm mà nam giới nào cũng từng gặp

Chuyện vợ chồng 05/04/2018 17:53

Không chỉ có phụ nữ, nam giới cũng thường gặp tình huống buồn tiểu khi đang quan hệ mà không kiểm soát được.

Đang đoạn cao trào, các quý ông lại bỗng buồn tiểu mà không thể kiểm soát được. Tình trạng này mang lại nhiều phiền toái và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt vợ chồng.

Buồn tiểu khi quan hệ: Tình huống oái oăm mà nam giới nào cũng từng gặp - Ảnh 1
Buồn tiểu trong những lúc cao trào là nỗi ám ảnh của không ít quý ông - Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết tận gốc tình trạng này, các chàng cần phải nắm rõ về nguyên nhân gây ra hiện tượng tượng buồn tiểu khi "yêu" từ đó tìm được cách phòng ngừa tránh hiệu quả.

Nam giới buồn tiểu khi quan hệ và những điều cần biết

Nguyên nhân gây buồn tiểu

Khi đang ân ái, mọi cơ quan trong cơ thể sẽ được kích thích, nhất là cơ quan sinh dục bao gồm dương vật, tuyến tiền liệt... Khi cơ quan sinh dục được kích thích, máu sẽ được dồn về nhiều để hỗ trợ cho việc "cán đích" của quý ông.

Trong một số trường hợp, các mạch máu đang căng cứng sẽ tạo áp lực lên thành bàng quang gây ra hiện tượng buồn tiểu giả cho nam giới. Tuy nhiên, nếu ngay lập tức đi vệ sinh vào lúc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như khả năng tình dục của các quý ông.

Buồn tiểu khi quan hệ: Tình huống oái oăm mà nam giới nào cũng từng gặp - Ảnh 2
Có nhiều nguyên nhân khiến nam giới buồn tiểu khi đang quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Còn có một số bệnh lý khiến nam giới buồn tiểu trong lúc cao trào như: viêm nhiễm đường tiết niệu, hẹp niệu đạo, ung thư bàng quang hay u xơ tuyến tiền liệt...

Ngoài ra, những lo âu và căng thẳng trong cuộc sống lâu ngày có thể dẫn đến stress. Theo các chuyên gia tình dục học Ý, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng buồn tiểu khi "yêu" ở nam giới.

Cách khắc phục tình trạng buồn tiểu khi quan hệ hiệu quả

- Đi tiểu trước khi quan hệ tình dục để đảm bảo bàng quang đã trống rỗng.

- Hạn chế rượu bia, đồ uống có gas, đồ uống chứa caffein vì những đồ uống này làm tăng lượng nước tiểu, gây kích thích bàng quang và làm cho hiện tượng tiểu nhiều lần ở nam giới càng trở nên trầm trọng hơn.

- Cần có chế độ ăn hợp lý, tăng cường rau xanh để cơ thể nhanh chóng đào thải các axit ra khỏi cơ thể.

Buồn tiểu khi quan hệ: Tình huống oái oăm mà nam giới nào cũng từng gặp - Ảnh 3
Thường xuyên rèn luyện thể thao là cách phòng ngừa buồn tiểu khi 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

- Cần hạn chế hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

- Nên giảm thiểu các gia vị cay nóng hoặc các đồ ngọt vì chúng có ảnh hưởng không tốt tới bàng quang.

- Nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, tránh căng thẳng trong công việc và cuộc sống.

Nếu hiện tượng buồn tiểu khi đang "yêu" là do các bệnh lý gây ra, bạn nên đến các bệnh viện có uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời.

Biết được những nguyên nhân và cách đối phó với hiện tượng nam giới buồn tiểu khi quan hệ, hy vọng các chàng sẽ sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh này nhé!

Tại sao phụ nữ chán gần gũi chồng, dù chàng rất giỏi chuyện ấy?

Tại sao phụ nữ chán gần gũi chồng, dù chàng rất giỏi chuyện ấy?

Việc chán gần gũi chồng không còn xa lạ đối với các chị em hiện nay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các cuộc li hôn xảy ra nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy nam giới buồn tiểu khi quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 2 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 8 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 19 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 25 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 57 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?