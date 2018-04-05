Buồn tiểu khi quan hệ: Tình huống oái oăm mà nam giới nào cũng từng gặp

Để giải quyết tận gốc tình trạng này, các chàng cần phải nắm rõ về nguyên nhân gây ra hiện tượng tượng buồn tiểu khi "yêu" từ đó tìm được cách phòng ngừa tránh hiệu quả.

Đang đoạn cao trào, các quý ông lại bỗng buồn tiểu mà không thể kiểm soát được. Tình trạng này mang lại nhiều phiền toái và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt vợ chồng.

Trong một số trường hợp, các mạch máu đang căng cứng sẽ tạo áp lực lên thành bàng quang gây ra hiện tượng buồn tiểu giả cho nam giới. Tuy nhiên, nếu ngay lập tức đi vệ sinh vào lúc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như khả năng tình dục của các quý ông.

Khi đang ân ái, mọi cơ quan trong cơ thể sẽ được kích thích, nhất là cơ quan sinh dục bao gồm dương vật, tuyến tiền liệt... Khi cơ quan sinh dục được kích thích, máu sẽ được dồn về nhiều để hỗ trợ cho việc "cán đích" của quý ông.

Có nhiều nguyên nhân khiến nam giới buồn tiểu khi đang quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Còn có một số bệnh lý khiến nam giới buồn tiểu trong lúc cao trào như: viêm nhiễm đường tiết niệu, hẹp niệu đạo, ung thư bàng quang hay u xơ tuyến tiền liệt...

Ngoài ra, những lo âu và căng thẳng trong cuộc sống lâu ngày có thể dẫn đến stress. Theo các chuyên gia tình dục học Ý, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng buồn tiểu khi "yêu" ở nam giới.

Cách khắc phục tình trạng buồn tiểu khi quan hệ hiệu quả

- Đi tiểu trước khi quan hệ tình dục để đảm bảo bàng quang đã trống rỗng.

- Hạn chế rượu bia, đồ uống có gas, đồ uống chứa caffein vì những đồ uống này làm tăng lượng nước tiểu, gây kích thích bàng quang và làm cho hiện tượng tiểu nhiều lần ở nam giới càng trở nên trầm trọng hơn.

- Cần có chế độ ăn hợp lý, tăng cường rau xanh để cơ thể nhanh chóng đào thải các axit ra khỏi cơ thể.

Thường xuyên rèn luyện thể thao là cách phòng ngừa buồn tiểu khi 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

- Cần hạn chế hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

- Nên giảm thiểu các gia vị cay nóng hoặc các đồ ngọt vì chúng có ảnh hưởng không tốt tới bàng quang.

- Nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, tránh căng thẳng trong công việc và cuộc sống.

Nếu hiện tượng buồn tiểu khi đang "yêu" là do các bệnh lý gây ra, bạn nên đến các bệnh viện có uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời.

Biết được những nguyên nhân và cách đối phó với hiện tượng nam giới buồn tiểu khi quan hệ, hy vọng các chàng sẽ sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh này nhé!