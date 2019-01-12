Bí quyết giúp cuộc sống hôn nhân viên mãn ngay cả khi 'cậu bé' của chồng quá nhỏ

Tôi đã nghe nhiều chị em bàn luận về chuyện "cậu bé" của chồng quá nhỏ, thậm chí nhiều người còn quyết định tiến tới ly hôn chỉ vì kích cỡ "cậu bé" của chồng không như họ mong muốn. Nhưng tôi thì lại khác, hôn nhân của tôi vô cùng viên mãn dù chồng có "cậu bé" nhỏ.

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì quyết định kết hôn. Ngày cưới cả hai rất hạnh phúc trong những lời chúc phúc của họ hàng hai bên, bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Tưởng rằng tôi sẽ có một đêm tân hôn như ý nhưng cứ loay hoay mãi mà chồng tôi cứ lóng nga lóng ngóng mà chưa “thực hiện nghĩa vụ” của mình. Thấy vậy tôi lân la hỏi thì mới té ngửa chồng tự ti vì "cậu bé" của mình quá nhỏ. "Cậu bé" của chồng quá nhỏ - Ảnh minh họa: Internet Ban đầu nhìn thấy tôi cũng khá sốc và hụt hẫng vì quả thật "cậu bé" của chồng nhỏ hơn những người bình thường. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cuộc sống chăn gối vợ chồng có viên mãn hay không không phụ thuộc quá nhiều vào điều đó. Do đó tôi đã chủ động trong chuyện ấy với chồng và khuyên chồng hãy tự tin, mạnh dạn thì chuyện yêu sẽ dễ dàng hơn.

Hơn nữa điều quan trọng là ở kỹ năng của cả hai người để có những thăng hoa, xúc cảm trong chuyện ấy chứ kích thước không phải là yếu tố quyết định. Thế nên mặc dù "cậu "bé của chồng quá nhỏ nhưng đêm tân hôn của vợ chồng tôi vẫn vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc vì cả hai đều đạt được những xúc cảm tuyệt vời. Với tôi kích thước "cậu bé" to hay nhỏ không quá ảnh hưởng đến chuyện yêu của vợ chồng. Bởi vậy mặc dù lấy nhau được một thời gian nhưng cả hai vợ chồng tôi vẫn luôn có được những thăng hoa cảm xúc trong chuyện ấy.

Thế nên nếu chị em nào đang gặp hoàn cảnh tương tự khi cái ấy của chồng quá nhỏ thì đừng tự ti hay trách móc chồng. Thay vào đó hãy thực hiện các cách dưới đây sẽ giúp cải thiện chuyện chăn gối vợ chồng. 1. Lựa chọn tư thế "yêu" phù hợp Trên thực tế có rất nhiều tư thế yêu phù hợp với trường hợp "cậu bé" quá nhỏ. Điều quan trọng là cả hai vợ chồng cần phải chia sẻ, tâm sự và phối hợp nhịp nhàng với nhau để tìm ra tư thế "yêu" thích hợp để giúp cả hai có thêm nhiều cung bậc cảm xúc. Lựa chọn tư thế "yêu" phù hợp - Ảnh minh họa: Internet 2. Chú ý đến màn dạo đầu Màn dạo đầu có quyết định rất lớn đến chất lượng "cuộc yêu" của cả hai vợ chồng. Do đó cả hai tuyệt đối không được bỏ yếu tố quan trọng này. Vì thế hãy dành cho nhau những cái ôm, nụ hôn sâu, ngọt ngào và ấm áp để kích thích ham muốn của cả hai. Những động tác mơn trớn cùng kinh nghiệm chăn gối của cả hai vợ chồng sẽ giúp nhau có những cảm xúc mãnh liệt trong chuyện ấy. Hãy khám phá và tìm hiểu điểm nhạy cảm trên cơ thể mỗi người để kích thích đối phương, mang lại cho đối phương sự hài lòng mãn nguyện ngay cả khi người chồng không có kích cỡ "cậu bé" lý tưởng. Tôi vẫn hạnh phúc trong đời sống chăn gối mặc dù "cậu bé" của chồng quá nhỏ - Ảnh minh họa: Internet 3. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn Để có cuộc sống hôn nhân viên mãn không chỉ có tình dục mà tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ và yêu nhau nhiều hơn là điều rất quan trọng. Bởi khi cả hai yêu thương nhau thật lòng họ sẽ luôn biết cách làm đối phương cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào. Khi tình yêu đủ lớn mọi khiếm khuyết sẽ được bù đắp để cả hai có những giây phút ngọt ngào. Còn nếu "cậu bé" của người chồng có kích cỡ lý tưởng nhưng vợ chồng không có tình yêu thì cuộc sống hôn nhân, chăn gối vợ chồng khó mà viên mãn, hạnh phúc được.

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