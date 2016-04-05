Bí kíp đơn giản khiến chàng muốn "yêu" vợ ngay tức khắc

Bạn nên bật "đèn xanh" cho chàng ngay từ ngoài đường, lúc bạn đang đi ăn hay đi dạo đâu đó. Hãy chạm nhẹ vào chân chàng một cách kín đáo. Đá đôi giày của anh ấy đi và khóa các ngón chân bạn với chân anh ấy. Vuốt ve đôi chân hay thậm chí là cù anh ấy. Nếu thật may mắn khi khăn trải bàn phủ kín chân bạn thì hãy đặt chân lên đùi anh ấy và chơi nhẹ nhàng. Chàng sẽ nhanh chóng muốn đưa bạn " lên giường " ngay lập tức.

Massage cho chàng

Trong những phút dạo đầu, việc bạn massage cho chàng sẽ khiến chàng cảm thấy được âu yếm và chiều chuộng hơn. Có rất nhiều bài massage cho chàng thư giãn trước lúc yêu, bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu để massage cho hiệu quả hơn. Với bàn tay mềm mại lượt trên cơ thể chàng, hương tinh dầu thoang thoảng sẽ khiến chàng nhanh chóng "nhập cuộc". Nên nhớ bạn dùng bàn tay mềm mại của bạn day nhẹ vào những đốt sống cổ đang đau, từ từ mơn man đến cánh tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ sau lưng và chốt hạ tại đôi chân của chàng. Và những chỗ nhạy cảm của chàng.

Giữ mùi hương trên cơ thể

Luôn luôn giữ mùi hương quyến rũ cho cơ thể mình. Hãy chọn cho mình một mùi hương dịu nhẹ từ hoa trái như dâu tây, hay laveder... sẽ là một hấp lực khó cưỡng cho chàng đấy. Đàn ông luôn bị mê hoặc bởi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể phái nữ.