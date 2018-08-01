Bà bầu 6 tháng có quan hệ được không?

Chuyện vợ chồng 01/08/2018 15:26

Mang bầu 6 tháng có quan hệ được không là một trong những băn khoăn của các mẹ bầu. Bởi hơn ai hết, họ hiểu được tình dục có ý nghĩa rất lớn đối với hạnh phúc gia đình, tuy nhiên họ cũng rất sợ quan hệ sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Do đó, để giải đáp được vấn đề này, các bạn hãy theo dõi bài viết sau đây nhé!

Không ít các mẹ bầu đau khổ phát hiện chồng ngoại tình vì lý do bị “cấm vận” trong thời gian mang thai. Do đó, bầu 6 tháng nên quan hệ để duy trì đời sống hôn nhân vợ chồng hay tuyệt đối kiêng kem để bảo vệ thai nhi, khiến nhiều chị em trăn trở.

Nhiều mẹ bầu lo sợ việc gần gũi chồng lúc trong thời gian này có thể gây nguy hiểm cho em bé nên đành chấp nhận “nhịn yêu” đảm bảo an toàn cho con. Đây có phải là quyết định đúng đắn không?

Mang bầu 6 tháng quan hệ được không?

Theo các nhà nghiên cứu về tình dục học đã chứng minh được rằng, trên thực tế việc “ân ái” khi mang thai vẫn có thể diễn ra bình thường miễn sao mẹ bầu có đủ sức khỏe và vợ chồng biết làm chuyện ấy đúng cách, với tần suất phù hợp.

Nếu mẹ bầu khỏe mạnh tinh thần tốt thì bầu 6 tháng vẫn quan hệ được
Nếu mẹ bầu khỏe mạnh tinh thần tốt thì bầu 6 tháng vẫn quan hệ được

Vì thế, nếu như có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định thì mang bầu 6 tháng các mẹ vẫn có thể quan hệ với chồng một cách bình thường, không cần phải kiêng khem quá mức. Nếu mẹ bầu vẫn lo lắng sợ vi khuẩn từ “cậu bé” của chồng có thể xâm nhập vào trong và làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi thì hãy yên tâm nhé! Bởi giữa tử cung và âm đạo có một nút nhầy ở cổ tử cung để ngăn không cho vi khuẩn đi vào, đồng thời thai nhi còn được bảo vệ trong một lớp màng nước ối nên việc quan hệ sẽ không gây hại gì tới thai nhi.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp, bà bầu không nên quan hệ khi bầu được 6 tháng để đảm bảo an toàn cho thai nhi:

Nếu mẹ bầu đã từng sảy thai thì khi bầu 6 tháng không nên quan hệ
Nếu mẹ bầu đã từng sảy thai thì khi bầu 6 tháng không nên quan hệ

- Mẹ bầu từng bị dọa sảy hay ra máu ở những tháng trước của thai kì hoặc đã từng bị sảy thai lần trước.

- Mẹ bầu bị hở eo cổ tử cung.

- Lần mang thai trước bị vỡ ối sớm và đẻ non.

- Bị nhau thai tiền đạo, nhau thai bám thấp hoặc mang song thai.

- Có tiền sử bị tiền sản giật.

Một số lưu ý khi quan hệ tình dục ở tháng thứ 6 thai kỳ

Mang thai ở tháng thứ 6, cơ thể của người mẹ đã có sự thay đổi rõ rệt, bụng to lên và trở nên khá nặng nề hơn trước. Vì thế, khi quan hệ ở thời điểm này, vợ chồng bạn cần lưu ý một số điều sau:

- Chọn những tư thế quan hệ không gây áp lực lên bụng bầu. Tránh nằm ngửa khi “yêu” vì có thể làm tử cung mở rộng, gây áp lực lên các động mạch chủ làm ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu đến thai nhi.

- Người chồng cần phải nhẹ nhàng, không nên quan hệ quá mạnh bạo và hãy chú ý đến tâm trạng của người vợ, không nên ép nếu như cô ấy không muốn.

- Khi quan hệ người chồng nên dùng bao cao su để ngăn không cho tinh dịch tiếp xúc trực tiếp với cổ tử cung. Bởi trong tinh dịch có chất prostaglandin có khả năng gây co bóp tử cung, dẫn đến trường hợp dọa sảy thai cho các mẹ bầu.

- Đôi bạn không nên yêu quá lâu, để tránh gây mệt mỏi cho mẹ bầu. Hơn nữa, để tránh được tình trạng âm đạo bị xung huyết do “yêu” quá lâu.

- Hạn chế yêu bằng miệng, bởi chúng mang lại sự kích thích lớn, gây ra các cơn bóp tử cung cho mẹ bầu, dễ bị sảy thai.

Khi quan hệ vợ chồng bạn cần nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi
Khi quan hệ vợ chồng bạn cần nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi

Ngoài ra, trong quá trình làm “chuyện ấy” nếu thấy người vợ có những dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu ở âm đạo, rỉ nước ối, hở eo tử cung… thì cần phải dừng ngay cuộc “yêu” và đưa vợ đến các cơ sở y tế để thăm khám.

Hy vọng với những thông tin trên đây, các mẹ đã biết rõ bầu 6 tháng quan hệ được không rồi chứ, để có thể sắp xếp lịch sinh hoạt vợ chồng một cách hợp lý, giữ mãi ngọn lửa hạnh phúc cho hôn nhân.

Bụng bầu tụt bao lâu thì sinh và những điều mẹ cần biết

Bụng bầu tụt bao lâu thì sinh và những điều mẹ cần biết

Gần đến ngày dự sinh các mẹ bầu thường lo lắng không biết bụng bầu tụt bao lâu thì sinh? Bài viết sau đây sẽ cùng các mẹ đi tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   mang thai 6 tháng bà bầu 6 tháng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?