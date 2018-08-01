Bà bầu 6 tháng có quan hệ được không?

Nhiều mẹ bầu lo sợ việc gần gũi chồng lúc trong thời gian này có thể gây nguy hiểm cho em bé nên đành chấp nhận “nhịn yêu” đảm bảo an toàn cho con. Đây có phải là quyết định đúng đắn không?

Không ít các mẹ bầu đau khổ phát hiện chồng ngoại tình vì lý do bị “cấm vận” trong thời gian mang thai. Do đó, bầu 6 tháng nên quan hệ để duy trì đời sống hôn nhân vợ chồng hay tuyệt đối kiêng kem để bảo vệ thai nhi, khiến nhiều chị em trăn trở.

Vì thế, nếu như có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định thì mang bầu 6 tháng các mẹ vẫn có thể quan hệ với chồng một cách bình thường, không cần phải kiêng khem quá mức. Nếu mẹ bầu vẫn lo lắng sợ vi khuẩn từ “cậu bé” của chồng có thể xâm nhập vào trong và làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi thì hãy yên tâm nhé! Bởi giữa tử cung và âm đạo có một nút nhầy ở cổ tử cung để ngăn không cho vi khuẩn đi vào, đồng thời thai nhi còn được bảo vệ trong một lớp màng nước ối nên việc quan hệ sẽ không gây hại gì tới thai nhi.

Theo các nhà nghiên cứu về tình dục học đã chứng minh được rằng, trên thực tế việc “ân ái” khi mang thai vẫn có thể diễn ra bình thường miễn sao mẹ bầu có đủ sức khỏe và vợ chồng biết làm chuyện ấy đúng cách, với tần suất phù hợp.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp, bà bầu không nên quan hệ khi bầu được 6 tháng để đảm bảo an toàn cho thai nhi:

Nếu mẹ bầu đã từng sảy thai thì khi bầu 6 tháng không nên quan hệ

- Mẹ bầu từng bị dọa sảy hay ra máu ở những tháng trước của thai kì hoặc đã từng bị sảy thai lần trước.

- Mẹ bầu bị hở eo cổ tử cung.

- Lần mang thai trước bị vỡ ối sớm và đẻ non.

- Bị nhau thai tiền đạo, nhau thai bám thấp hoặc mang song thai.

- Có tiền sử bị tiền sản giật.

Một số lưu ý khi quan hệ tình dục ở tháng thứ 6 thai kỳ

Mang thai ở tháng thứ 6, cơ thể của người mẹ đã có sự thay đổi rõ rệt, bụng to lên và trở nên khá nặng nề hơn trước. Vì thế, khi quan hệ ở thời điểm này, vợ chồng bạn cần lưu ý một số điều sau:

- Chọn những tư thế quan hệ không gây áp lực lên bụng bầu. Tránh nằm ngửa khi “yêu” vì có thể làm tử cung mở rộng, gây áp lực lên các động mạch chủ làm ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu đến thai nhi.

- Người chồng cần phải nhẹ nhàng, không nên quan hệ quá mạnh bạo và hãy chú ý đến tâm trạng của người vợ, không nên ép nếu như cô ấy không muốn.

- Khi quan hệ người chồng nên dùng bao cao su để ngăn không cho tinh dịch tiếp xúc trực tiếp với cổ tử cung. Bởi trong tinh dịch có chất prostaglandin có khả năng gây co bóp tử cung, dẫn đến trường hợp dọa sảy thai cho các mẹ bầu.

- Đôi bạn không nên yêu quá lâu, để tránh gây mệt mỏi cho mẹ bầu. Hơn nữa, để tránh được tình trạng âm đạo bị xung huyết do “yêu” quá lâu.

- Hạn chế yêu bằng miệng, bởi chúng mang lại sự kích thích lớn, gây ra các cơn bóp tử cung cho mẹ bầu, dễ bị sảy thai.

Khi quan hệ vợ chồng bạn cần nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi

Ngoài ra, trong quá trình làm “chuyện ấy” nếu thấy người vợ có những dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu ở âm đạo, rỉ nước ối, hở eo tử cung… thì cần phải dừng ngay cuộc “yêu” và đưa vợ đến các cơ sở y tế để thăm khám.

Hy vọng với những thông tin trên đây, các mẹ đã biết rõ bầu 6 tháng quan hệ được không rồi chứ, để có thể sắp xếp lịch sinh hoạt vợ chồng một cách hợp lý, giữ mãi ngọn lửa hạnh phúc cho hôn nhân.