9 cách quan hệ bạn nên biết

Có một thời điểm gọi là EI (không thể dừng lại được). Tại thời điểm đó không còn con đường quay lại. Nhưng ngay trước đấy là một trạng thái cảm xúc khác, sự co giật và những tín hiệu. Nhiệm vụ của bạn là nhận ra những cảm giác đó trước khi tiến tới điểm EI. Nó giống như bạn lái xe trên một con đường và nhận ra những biển hướng dẫn trên đường đi. Ban đầu, sẽ dễ dàng hơn nếu nhận ra các tín hiệu cơ thể khi bạn lái ngược trở lại (tức là suy nghĩ lại sau khi đạt khoái cảm). Sau này, bạn sẽ có thể nghĩ theo chiều xuôi - tức là từ khi bắt đầu khởi động. Một khi đã đạt được đích (xuất tinh), bạn hẳn đã phải nhận ra những tín hiệu thông báo bạn đang ở đâu trên con đường phản ứng tình dục của mình.

3 Kiểm soát sự về đích

Trong quá trình hưởng ứng "yêu" gồm có 4 pha: kích động, cao trào, cực khoái và kết thúc. Mẹo nhỏ ở đây là bạn phải cảm nhận cơ thể mình đang ở quá trình nào. Khi cơ thể bị kích động các bộ phận đều phát huy hết công suất. Nếu cả chu trình lên được đánh số 1-10 thì hãy luôn giữ mình tại vị trí số 7.

4 Bài tập tình dục

Kegel là bài tập này giúp bạn dừng sự xuất tinh trong khi vẫn vui thú với việc yêu. Biện pháp này là cách tốt nhất để điều khiển sự co bóp của các cơ PC (pubococcygeal), giúp làm ngừng dòng nước tiểu có tác dụng trong việc trị đái rắt. Cách làm: Co thắt cơ PC 3 lần mỗi ngày, mỗi lần lặp lại 20-25 lần. Đây là một bài tập đơn giản mà bạn có thể làm bất cứ lúc nào. Sau một tháng, cố gắng kéo dài mỗi lần co thắt, giữ cho được 2 giây. Từ từ nâng lên đến 10 giây. Một khi các cơ PC ở trạng thái tốt nhất, bạn có thể điều khiển nó để đạt đến sự lướt trên những đỉnh điểm hưng phấn mà không phải ‘rơi tự do’ quá sớm.

5 Ấn nhưng không đẩy

Ấn mạnh vào điểm cuối cùng của “cậu nhỏ” trong khi bạn vẫn ở trong "khu cấm địa". Điểm cuối này chứa đựng nhiều dây thần kinh nhạy cảm giúp bạn giảm tải việc “nã đạn”. Trong khi “tiếp xúc” hãy chỉ tâp trung vào những chuyển động nhỏ tại nơi nông nhất của “tam giác bí ấn”. Làm tốt việc này bạn sẽ tránh được việc phất cờ trắng.

6 Hỏi bác sĩ về thuốc chống trầm cảm

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 73% đàn ông đã không chỉ huy được “cái ấy” sau khi dùng 20 milligrams thuốc chống trầm cảm một ngày và 40mg một tuần. Nếu đang sử dụng thuốc bạn cũng cần lưu ý đến vấn đề này.

7 Tiến tới hiệp 2

Khi ra “sa trường”, cánh đàn ông luôn mong muốn chứng tỏ mình là một “chiến binh dũng cảm”, không chỉ của một trận mà của nhiều trận nối tiếp nhau. Hai ngày trước khi “xuất chinh”, quý ông chớ dại mà chạm vào cậu bé của mình. Trước giờ phút xung trận quý ông nên tạo cho tình cảm vợ chồng một không khí lãng mạn, ví dụ như cùng ăn một bữa ở quán mà bà xã thích. Có như thế, quý bà sẽ tích cực hơn trong việc phối hợp “chiến đấu” và nhờ đó mà quý ông phát huy hết “khả năng tiềm tàng” của mình

8 Để nàng được “ở trên”

Các chàng sẽ cảm thấy khá thoải mái và thích thú khi được ở phía dưới “cô bé”. Khi nàng là phi công trên trời cao hãy yêu cầu cô ấy có những đường bay lượn lờ và chậm rãi, thỉnh thoảng có vài pha mạo hiểm để tăng sức chịu đựng cho bạn.

9 Đừng nghĩ đến việc “về đích”

Não là nơi chỉ huy và chịu trách nhiệm về sự cực khoái của bạn đồng thời có thể phát đi tín hiệu bắt bạn dừng lại việc đó. Nếu bạn nghĩ nhiều đến “đỉnh vinh quang” thì bạn càng nhanh “xuất”. Hãy phân tán sự tập trung ra nhiều nơi khác như bắp đùi và hông cuả nàng. Khuếch tán sự thích thú toàn bộ cơ thể làm bạn chỉ muốn tận hưởng mà thôi.