6 biểu hiện chỉ có ở người chồng yêu vợ, hãy trân trọng anh ấy nếu không bạn sẽ hối hận cả đời

Chuyện vợ chồng 09/05/2017 08:49

Chỉ những người đàn ông yêu vợ thật lòng mới sở hữu những đặc điểm này, hãy trân trọng anh ấy nếu không bạn sẽ hối hận cả đời

Một người chồng tốt không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Một người chồng tốt chính là người đàn ông sở hữu những đặc điểm sau:

Không nói dối

Lòng tin là mấu chốt tạo nên một mối quan hệ bền vững. Vậy nên, sự trung thực của chồng chính là bảo chứng cho tình yêu chàng dành cho vợ. Một người chồng yêu vợ sẽ không ham vui bù khú với bạn bè mà nói dối vợ, sẽ không đặt bạn bè chiến hữu lên trên vợ. Họ thừa hiểu rằng, ai mới là người quan trọng hơn trong cuộc đời họ.

Luôn nói xin lỗi trước

6 biểu hiện chỉ có ở người chồng yêu vợ, hãy trân trọng anh ấy nếu không bạn sẽ hối hận cả đời - Ảnh 1
Người đàn ông yêu vợ thật lòng là người sàng nhận sai dù mình đúng.

Những tưởng chỉ khi yêu nhau đàn ông mới ‘xuống nước’ , xin lỗi trước mỗi khi cãi vã giận hờn. Thế nhưng, sau kh cưới chàng vẫn luôn nói lời xin lỗi trước ngay cả khi bạn ‘sai rành rành’ thì đây chính là biểu hiện chứng tỏ chàng yêu thương bạn thật lòng.

Luôn chia sẻ với vợ mọi việc

Một người chồng yêu vợ sẽ không nề hà việc nhà, chăm con hay đưa đón con đi học với vợ. Đơn giản vì với họ, việc gì của vợ cũng là việc của họ. Hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ với vợ trách nhiệm chăm sóc gia đình là điều chàng luôn chủ động làm chứ không cần vợ phải hối thúc.

Không cười nhạo sai lầm của vợ

Không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Dù là những lỗi nhỏ hay những lỗi nghiêm trọng thì một người chồng yêu vợ thật lòng sẽ không bao giờ cười nhạo vợ. Họ thừa hiểu rằng, thay vì chê bai thì động viên vợ mới là điều họ nên làm.

Luôn quan tâm, chăm sóc vợ

Không cần phải chờ đến khi bạn ốm để mua thuốc, chăm sóc mà trong cuộc sống hàng ngày chàng cũng chăm sóc vợ rất tận tâm. Đơn giản chỉ là pha cho vợ cốc nước cam vào buổi sáng, hay khi nhận thấy bạn mệt mỏi sẽ chủ động massage để bạn thưu giản cũng đủ để bạn hiểu chàng yêu bạn đến nhường nào.

Luôn tham khảo ý kiến của vợ

Một người đàn ông yêu vợ luôn đánh giá cao ý kiến của vợ. Không chỉ trong những quyết định quan trọng trong công việc, mà trong những vấn đề khác mỗi khi cần tham khảo ý kiến của ai họ sẽ nghĩ đến vợ ngay. Bởi lẽ, họ biết rằng vợ là người hiểu rõ họ nhất, hiểu rằng họ muốn gì cần gì. Đặc biệt, vợ sẽ không bao giờ đưa ra những ý kiến gây hại đến chồng mình.

Anh  ấy hỏi ý kiến bạn không chỉ vì vợ thông minh, tinh tế mà còn vì sự tin tưởng chàng dành cho vợ.

 

 

Từ khóa:   biểu hiên đàn ông yêu vợ biểu hiện đàn ông yêu vợ nhận biết đàn ông yêu vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 34 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?