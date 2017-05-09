6 biểu hiện chỉ có ở người chồng yêu vợ, hãy trân trọng anh ấy nếu không bạn sẽ hối hận cả đời

Một người chồng tốt không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Một người chồng tốt chính là người đàn ông sở hữu những đặc điểm sau:

Lòng tin là mấu chốt tạo nên một mối quan hệ bền vững. Vậy nên, sự trung thực của chồng chính là bảo chứng cho tình yêu chàng dành cho vợ. Một người chồng yêu vợ sẽ không ham vui bù khú với bạn bè mà nói dối vợ, sẽ không đặt bạn bè chiến hữu lên trên vợ. Họ thừa hiểu rằng, ai mới là người quan trọng hơn trong cuộc đời họ.

Những tưởng chỉ khi yêu nhau đàn ông mới ‘xuống nước’ , xin lỗi trước mỗi khi cãi vã giận hờn. Thế nhưng, sau kh cưới chàng vẫn luôn nói lời xin lỗi trước ngay cả khi bạn ‘sai rành rành’ thì đây chính là biểu hiện chứng tỏ chàng yêu thương bạn thật lòng.

Luôn chia sẻ với vợ mọi việc

Một người chồng yêu vợ sẽ không nề hà việc nhà, chăm con hay đưa đón con đi học với vợ. Đơn giản vì với họ, việc gì của vợ cũng là việc của họ. Hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ với vợ trách nhiệm chăm sóc gia đình là điều chàng luôn chủ động làm chứ không cần vợ phải hối thúc.

Không cười nhạo sai lầm của vợ

Không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Dù là những lỗi nhỏ hay những lỗi nghiêm trọng thì một người chồng yêu vợ thật lòng sẽ không bao giờ cười nhạo vợ. Họ thừa hiểu rằng, thay vì chê bai thì động viên vợ mới là điều họ nên làm.

Luôn quan tâm, chăm sóc vợ

Không cần phải chờ đến khi bạn ốm để mua thuốc, chăm sóc mà trong cuộc sống hàng ngày chàng cũng chăm sóc vợ rất tận tâm. Đơn giản chỉ là pha cho vợ cốc nước cam vào buổi sáng, hay khi nhận thấy bạn mệt mỏi sẽ chủ động massage để bạn thưu giản cũng đủ để bạn hiểu chàng yêu bạn đến nhường nào.

Luôn tham khảo ý kiến của vợ

Một người đàn ông yêu vợ luôn đánh giá cao ý kiến của vợ. Không chỉ trong những quyết định quan trọng trong công việc, mà trong những vấn đề khác mỗi khi cần tham khảo ý kiến của ai họ sẽ nghĩ đến vợ ngay. Bởi lẽ, họ biết rằng vợ là người hiểu rõ họ nhất, hiểu rằng họ muốn gì cần gì. Đặc biệt, vợ sẽ không bao giờ đưa ra những ý kiến gây hại đến chồng mình.

Anh ấy hỏi ý kiến bạn không chỉ vì vợ thông minh, tinh tế mà còn vì sự tin tưởng chàng dành cho vợ.