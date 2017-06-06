5 nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ bị đau khi 'yêu'

Chuyện vợ chồng 06/06/2017 17:01

Dù cả hai đã có những màn dạo đầu hoàn hảo nhưng "cô bé" vẫn đau khi quan hệ. Có thể các chị em đã mắc một trong 5 vấn đề y khoa sau đây.

Thường xuyên đau khi "yêu" dù đã làm đủ những bước chuẩn bị cần thiết, đó là lúc các nàng nên đến gặp bác sĩ vì có thể bạn đang gặp vấn đề và cần các biện pháp y học để điều trị. Nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng của bạn mà còn khiến sức khỏe gặp nhiều vấn đề nguy hiểm.

Sau đây là 5 nguyên nhân chủ yếu khiến phái nữ bị đau khi quan hệ mà các nàng nên lưu ý.

5 nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ bị đau khi 'yêu' - Ảnh 1
Tình trạng đau khi "yêu" kéo dài sẽ khiến phụ nữ ngại việc quan hệ và ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai - Ảnh: Internet

1. Co thắt vùng kín

Tình trạng này xảy ra khi các cơ gần "cô bé" co thắt một cách bất thường trong quá trình quan hệ và gây ra các cơn đau cho các nàng. Stress là một trong số những nguyên nhân khiến phụ nữ xuất hiện triệu chứng này khi "yêu", nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến các nàng sợ việc quan hệ. Về lâu về dài, tình trạng này sẽ làm rạn nứt tình cảm giữa cả hai.

2. "Cô bé" bị khô

Khi "lâm trận", vùng kín bị khô làm cho "cậu nhỏ" khó xâm nhập vào ‘cô bé’ hoặc tiến vào nhưng sự khô rát khiến cả hai cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như lạm dụng thuốc tránh thai, bị căng thẳng kéo dài hoặc cơ thể thiếu nước. 

Nếu "cô bé" không thể tự tiết chất nhờn, bạn có thể sử dụng chất bôi trơn để hỗ trợ. Ngoài ra, các chàng có thể dùng loại "áo mưa" có chất bôi trơn để khắc phục tình trạng "khô hạn" ở vùng kín. Đồng thời, phái nữ nên cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể để hạn chế hiện tượng "khô hạn" vùng kín.

3. Dị ứng

Dị ứng vùng kín ở phụ nữ cũng có thể khiến bạn bị đau khi "yêu". Có nhiều phụ nữ nhạy cảm thường bị dị ứng khi các chàng sử dụng bao cao su xâm nhập vào "cô bé". Ngoài ra, các chất tẩy rửa khi giặt quần áo còn lưu lại khiến "chỗ ấy" của các nàng bị khó chịu. 

4. Vi khuẩn

Vùng kín là nơi vô cùng nhạy cảm, vì thế nếu như phụ nữ bị vi khuẩn xâm nhập, sẽ gây đau đớn và ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Nếu có những dấu hiệu trên, phụ nữ nên mau chóng gặp bác sĩ để có thể tìm ra biện pháp trị phù hợp để không gây ảnh hưởng đến "chuyện ấy" của bạn.

5. Nhiễm trùng nấm men

"Cô bé" thường bị ngứa, xuất hiện dịch màu trắng, có mùi và bị đau khi "lâm trận", có thể bạn đã bị nhiễm nấm men. Khi có những dấu hiệu trên, các nàng cần tạm thời tránh làm "chuyện ấy" và nên nhanh chóng đến các bệnh viện phụ khoa để được bác sĩ điều trị.

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