4 kiểu ‘lên đỉnh’ mọi phụ nữ nên thử ngay tối nay

Bạn thích quan hệ tình dục , nhưng việc lặp đi lặp lại một kiểu trên giường thì chẳng thú vị tí nào. Lí do: có nhiều cách để đạt cực khoái, và bạn càng thử nhiều cách thì chuyện sex càng thú vị. Theo 1 nghiên cứu trên tạp chí NeuroQuantology, có 4 dạng cực khoái của nữ (cực khoái âm vật, cực khoái âm đạo, cực khoái hỗn hợp hoặc cực khoái nhiều lần). Bạn nên thử tất cả chúng ngay tối nay nhé.

Kỹ thuật nên thử: Theo Cooper, chàng nên vẽ những vòng tròn lớn bằng ngón tay trên bộ phận sinh dục của nàng, bao gồm giếng, môi âm hộ, và phần trên của nắp âm vật. Chàng có thể làm điều này lúc vuốt ve kích thích hoặc khi bạn đang ở tư thế úp thìa lúc giao hợp. Nếu bạn cảm thấy thích chuyển sang oral sex, hãy để chàng tiếp xúc âm vật bằng cách để chàng nằm vuông góc với bạn.

Tất cả đều biết điểm G bên ngoài này của phụ nữ rất nhạy, nhờ 8000 đầu dây thần kinh tập trung tại đó. Nếu bạn giống phần lớn phụ nữ khác, thì nó là điểm cần kích thích để ‘lên đỉnh’. Nhưng theo Sari Cooper, nhà trị liệu sex tại New York kiêm chủ mục tờ Psychology Today, việc ‘tấn công’ thẳng vào âm vật khiến bạn ít cực khoái hơn so với việc đối tác chạm vào, vuốt ve hay mát xa những khu vực khác của bộ phận sinh dục trước khi xâm nhập.

Cực khoái âm đạo

Mặc dù vẫn còn một số tranh cãi về việc có tồn tại điểm G không, 30% phụ nữ tuyên bố họ có thể ‘lên đỉnh’ từ việc kích thích vùng nhạy cảm chỉ bằng việc ‘xâm nhập’ mà thôi.

Kỹ thuật nên thử: Đầu tiên, hãy xác định vùng nhạy cảm. Bạn có thể tự mình dùng ngón tay thám hiểm vách trước âm đạo cho đến khi cảm nhận được một khu vực có kết cấu xốp và gợn sóng. Việc chạm vào nó trực tiếp sẽ mang lại cảm giác khá tuyệt vời. Sau đó, trong lúc ân ái, hãy để chàng tập trung tấn công vào đó. Hãy thử nằm nghiêng, quay mặt vào nhau, chân cuộn vào nhau một cách thoải mái – hãy tưởng tượng về 2 cái kéo bắt chéo nhau. Sắp xếp sao cho ‘cô bé’ và ‘cậu bé’ thẳng hàng với nhau và để chàng chà xát vào vách trước ‘cô bé’. Tư thế này cho phép chàng ‘xâm nhập’ sâu hơn, giúp kích thích điểm G, theo Cooper.

Bên cạnh đó, hãy đổi tư thế thường xuyên. Điều này giảm khả năng chàng cán đích sớm và giúp bạn trải nghiệm được những cảm giác mới lạ. Ngoài ra, chất bôi trơn ấm cũng có thể giúp ích.

Cực khoái hỗn hợp

Các chuyên gia nói sự kết hợp của cực khoái âm vật và âm đạo là kiểu cực khoái mạnh nhất. “Bạn đang nhận được những gì tốt nhất của cả hai”, Cynthia Lief Ruberg, nhà trị liệu sex tại Columbus, Ohio, giải thích.

Kỹ thuật nên thử: Tư thế cô gái chăn bò nổi tiếng vì nó giúp cả hai bên cán đích hoàn hảo. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thử tư thế này: hãy nằm trong lòng đối tác, mặt hướng ra ngoài (chàng có thể kích thích âm vật bạn trong khi bạn kiểm soát lực tấn công của chàng).

Theo Ruberg, phụ nữ dễ đạt cực khoái hỗn hợp hơn nếu được kích thích trước khi lâm trận. Vì thế, hãy vuốt ve, hôn hít, liếm và mát xa khắp cơ thể. Và nếu bạn cảm thấy mất hứng trong khi đang giao hợp, hãy quay lại với việc vuốt ve.

Cực khoái nhiều lần

Cực khoái nhiều lần xảy ra liên tục chứ không phải nhiều lần khác nhau trong 1 cuộc ân ái. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể ‘lên đỉnh’ nhiều lần nếu họ có thể chịu được việc tiếp tục bị kích thích sau khi đạt cực khoái lần đầu (lần thứ 2, lần thứ…n).

Kỹ thuật nên thử: Bắt đầu bằng cách vuốt ve, để chàng giúp bạn đạt cực khoái âm vật lần đầu bằng cách dùng tay hoặc miệng (hoặc máy rung). Ngay sau đó, chàng nên tiếp tục kích thích điểm C của bạn theo kiểu chậm hơn trong khoảng 30 giây, sau đó lại tiếp tục tốc độ bình thường để bạn ‘lên đỉnh’ nữa. Từ đây, hãy bắt đầu giao hợp. Điều này có thể giúp nàng đạt cực khoái âm vật hoặc hỗn hợp nhiều lần - bằng cách dùng kỹ thuật giảm tốc độ và tăng tốc - miễn là chàng tiếp tục kích thích.

Nếu bạn cảm thấy quá nhạy cảm, hãy yêu cầu chàng vuốt ve ‘cô bé’ qua 1 lớp đệm như chiếc quần lót lụa mềm, hoặc để chàng tập trung vào ngực và núm vú của bạn. Việc chạm vào những điểm này sau khi ‘lên đỉnh’ có thể giúp một số phụ nữ đạt thêm một đợt cao trào khác.