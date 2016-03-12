10 chiêu cực đỉnh giúp kéo dài cuộc yêu cần áp dụng ngay tối nay

Trên thực tế, cứ 1 trên 3 đàn ông thừa nhận ‘súng’ của họ hết ‘đạn’ sớm hơn mong đợi. Trong khi có nghiên cứu cho hay phụ nữ thích 'cuộc yêu' kéo dài 23 phút, trung bình nam giới hết ‘đạn’ chỉ sau 3 phút 45 giây, theo 1 nghiên cứu được công bố trên Tạp chí y khoa tình dục .

Theo Daily Star, việc đàn ông ‘kết thúc’ chóng vánh trong cuộc yêu là vấn đề thường gặp. Vì thế nếu bạn không thể kéo dài thời gian quan hệ thì chắc chắn bạn không phải là người duy nhất.

Khi sắp ‘bắn’, hãy lập tức ngừng mọi động tác và suy nghĩ về 1 điều gì đó khác. Bác sĩ Pixie khuyên: “Theo lí tưởng, hãy nghĩ về nó như 1 cuộc đua marathon chứ không phải cuộc đua nước rút. Hãy làm tâm trí bạn sao lãng khi cảm thấy sắp đến đích, nhưng đừng sao lãng quá nhiều vì bạn có thể mất hứng hoàn toàn”.

Tuy nhiên, bạn đừng lo vì có một số mẹo rất đơn giản có thể tăng cường độ dẻo dai của bạn trên giường. Đây là những ‘tuyệt chiêu’ biến bạn trở thành ‘mãnh hổ’ trên giường từ lời khuyên của chuyên gia nổi tiếng, tiến sĩ Pixie McKenna.

Bạn không cần dừng quá lâu, chỉ cần 15 giây là đủ.

Bóp đầu ‘súng’

Bạn cũng có thể thử kỹ thuật squeezing (bóp đầu ‘súng’) để kéo dài thời gian chinh chiến suốt đêm. Khi cảm thấy sắp ‘lên đỉnh’, hãy bóp ngay phần dưới đầu ‘súng’ bằng ngón cái và ngón trỏ. Tiếp tục bóp từ 10-20 giây cho đến khi không cảm thấy cần xuất tinh nữa.

Khi đã thả tay ra, chờ khoảng 30 giây trước khi tiếp tục kích thích. Bạn có thể thấy ‘súng’ ít cứng hơn sau đó nhưng điều đó là bình thường. Để có kết quả tốt nhất, hãy tiến hành bóp ‘súng’ vài lần trước khi xuất tinh.

Tư thế cô gái chăn bò

Khi nàng nằm trên, ‘súng’ của bạn sẽ ít bị kích thích hơn, nghĩa là bạn có thể kéo dài lâu hơn với tư thế này.

Giảm tốc độ

Hãy giảm tốc độ và thở sâu, theo bác sĩ Pixie. Có thể bạn chưa biết rằng thở thực sự có liên quan đến việc xuất tinh, vì thế việc thở chậm có thể ngăn bạn kết thúc quá sớm. Việc thở sâu cũng sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn nếu bạn hơi căng thẳng.

Ngoài ra, hãy giảm tốc độ. Nó có thể khiến việc quan hệ tình dục trở nên khoái lạc hơn, cho phép bạn cảm thấy gắn kết hơn với bạn tình.

Đừng 'xâm nhập' quá sâu

'Xâm nhập' sâu có thể khiến bạn ‘lên đỉnh’ quá nhanh, vì thế hãy thay đổi bằng cách ‘xâm nhập’ cạn hơn. Nếu bạn chuyển từ sâu sang cạn, từ nhanh sang chậm, nó có thể kéo dài thời gian yêu trên giường.

Vuốt ve mơn trớn

Việc vuốt ve kích thích nhiều hơn có thể tăng khả năng giường chiếu của bạn về nhiều mặt. Đầu tiên, nếu bạn tập trung vào người tình và giúp nàng đạt cực khoái trước, nó có thể giúp bạn cảm thấy ít căng thẳng hơn. Và nếu cô ấy giúp bạn ‘lên đỉnh’ trong quá trình vuốt ve, bạn sẽ có thể duy trì sự cương cứng lâu hơn.

Đổi tư thế lạ

Có phải cuộc sống tình dục của bạn hơi nhàm chán? Nếu bạn chỉ thực hiện một động tác duy nhất theo kiểu ‘trả bài’, đó có thể là lí do bạn kết thúc nhanh.

Hãy thay đổi thói quen sex để cơ thể bạn không dự đoán trước sự xuất tinh. Hãy thử những điều mới mẻ và thử những tư thế lạ, độc.

Cảm giác bất ngờ sẽ đóng vai trò như 1 điều gây sao lãng, cho phép bạn kéo dài thời gian yêu.

Kegel

Các bài tập kegel có thể giúp cải thiện sự kiểm soát của bạn đối với việc xuất tinh, đồng thời giúp cương cứng mạnh hơn, giúp tăng cường sự tự tin. Đó là vì tập kegel hàng ngày có thể mang lại sự lưu thông máu tốt hơn đến ‘cậu bé’.

Theo bác sĩ Dixie, những bài tập kegel không chỉ dành cho nữ, mà còn có thể giúp đàn ông kéo dài lâu hơn.

Nhằm tăng sức mạnh cơ mu cụt, các bài tập kegel có thể được tập mọi nơi, mọi lúc. Bắt đầu bằng cách co xương mu cụt lại, tương tự cách bạn dùng để ngừng tiểu. Nén lại và duy trì từ 3-5 giây, sau đó thả lỏng. Thực hiện liên tục 10 lần, mỗi ngày 3 đợt.

Thủ dâm

Thủ dâm hoàn toàn lành mạnh và tự nhiên. Việc thủ dâm thường xuyên có thể giúp tích lũy khả năng chịu đựng, do đó cho phép bạn kéo dài lâu hơn trong cuộc yêu. Bạn cũng có thể luyện chiêu bóp đầu ‘súng’ trong khi thủ dâm để quen thuộc với kỹ thuật đó trong lúc chinh chiến thực sự.

Bao cao su

Bao cao su giảm độ nhạy cảm và do đó thường tăng thời gian cần thiết để xuất tinh. Chúng cũng giúp ngăn bệnh lây qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.