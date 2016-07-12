Hãy vứt ngay tấm thớt nếu bạn nhìn thấy những dấu hiệu sau đây nếu không muốn gây hại cho sức khỏe của cả nhà.

Thớt là vật dụng làm bếp không thể thiếu trong mọi gia đình. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh cho thớt sao cho đúng cách thường không được chú ý, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe. Không ít trường hợp được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thậm chí mắc bệnh ung thư do nhiễm độc trong quá trình nấu ăn từ thớt.

Thớt được làm từ hai nguyên liệu chính là gỗ và nhựa. Vì thường xuyên được chặt thái, chúng thường có những vết lõm và khe nứt, vốn là nơi ẩn náu tốt cho vi khuẩn. Theo 1 nghiên cứu, bề mặt thớt chứa nhóm vi khuẩn Fecal (bao gồm vi khuẩn E.coli) cao hơn bồn cầu nhà vệ sinh 200 lần.

Một vấn đề làm tăng nguy cơ là việc các bà nội trợ thường chỉ dùng chung 1 cái thớt cho thực phẩm sống lẫn chín. Trong các thực phẩm sống chứa nhiều vi trùng, trứng giun sán, thuốc trừ sâu, nấm mốc…Khi được đặt trên thớt, chúng có thể tồn tại trên thớt trong thời gian dài, thậm chí sau khi bạn đã chùi rửa rất kỹ. Nếu bạn dùng chung 1 thớt, chúng sẽ lây nhiễm vào thức ăn chín, gây ra ngộ độc, nhiễm trùng tiêu hóa, và có thể dẫn đến tử vong.

Do đó, mỗi gia đình nên có ít nhất 2 loại thớt khác nhau: một cho thức ăn sống và 1 cho thức ăn chín. Mỗi khi dùng xong, cần vệ sinh đúng cách và phơi thật khô.

Nếu thấy mặt thớt có nhiều vết nứt nẻ hoặc chuyển màu, hay có nấm mốc, đừng tiếc mà cần vứt ngay lập tức. Nếu không, chúng sẽ mối đe dọa nghiêm trọng cho tính mạng của gia đình bạn. Mới đây, giới truyền thông cho hay 1 gia đình Trung Quốc gồm 4 người đã mắc bệnh ung thư do nhiễm độc từ thớt.

Các chuyên gia khuyên bạn đừng xài 1 thớt quá lâu, hãy thay thớt tầm 6-8 tháng một lần. Ngoài việc rửa sạch thớt bằng xà bông và nước sau mỗi lần sử dụng, bạn cũng nên dùng chanh, giấm, baking soda hoặc oxy già để vệ sinh tấm thớt. Chúng sẽ giúp bạn loại bỏ triệt để các vi khuẩn ẩn nấp trên đó.

Hãy lưu ý vì sức khỏe của gia đình bạn nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vut-ngay-tam-thot-neu-thay-nhung-dau-hieu-nay-neu-khong-muon-hai-chet-ca-nha-147744.html