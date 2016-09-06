Sai lầm tai hại khi uống nước chanh nhiều người mắc phải

Nước chanh rất tốt cho sức khỏe, nhưng có nhiều người đang mắc phải một sai lầm tai hại khi uống loại nước này.

Uống nước chanh có nhiều lợi ích sức khỏe như thanh lọc cơ thể, tăng cường sự trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện hệ miễn dịch và tăng mức vitamin C. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống nước chanh hàng ngày để tận dụng những lợi ích tuyệt vời của nó.

Nhưng có 1 điều bạn chưa biết về nước chanh: nó có thể làm hỏng răng của bạn. Vì sao nước chanh lại gây ra điều này? Đó là vì nước chanh giàu tính axit. Điều này có nghĩa là nó không chỉ khiến răng bị ố vàng mà còn có thể làm mòn men răng. Khi men răng bị mòn, răng bạn sẽ trở nên nhạy cảm trước đồ ăn hoặc đồ uống nóng và lạnh.

Nước chanh lạnh không tốt cho răng, và nước chanh nóng thậm chí còn tệ hơn. Nhiệt độ cao làm tăng phản ứng hóa học và khiến nước chanh trở nên giàu axit hơn nữa, phá hủy răng.

Vậy bạn có thể ngăn tổn hại cho răng bằng cách đánh răng sau khi uống nước chanh không? Như chúng tôi đã nói, uống nước chanh sẽ làm mềm men răng của bạn. Nếu bạn đánh răng ngay sau khi uống nước chanh, thực tế điều này càng tăng tốc quá trình tổn hại răng. Tốt nhất, hãy chờ 1 giờ sau khi uống rồi hãy đánh.

Vậy làm thế nào để tránh tổn hại răng mà vẫn thưởng thức được những lợi ích sức khỏe của nước chanh? Đây là một số cách bạn có thể áp dụng:

- Pha loãng nước chanh: Đừng uống nước chanh quá đặc, hãy pha loãng với nước để giảm bớt axit của nó.

- Uống nước chanh bằng ống hút để tránh làm nước chanh tiếp xúc với răng.

- Súc miệng sau khi uống.

Nếu không, bạn có thể uống nước dưa leo thay cho nước chanh. Nó vẫn mang lại những lợi ích tương tự như nước chanh nhưng lại không có axit.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-mot-sai-lam-tai-hai-khi-uong-nuoc-chanh-nhieu-nguoi-mac-phai-153792.html