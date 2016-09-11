Mới đây, trên trang davidwolfe, ông đã chia sẻ kinh nghiệm về những thực phẩm dễ gây ngộ độc bạn nên tránh xa nếu không muốn gặp nguy hiểm, thậm chí chết người.

Hơn 20 năm qua, Bill Marler (Mỹ) là một luật sư chuyên về ngộ độc thực phẩm. Trong cuộc đời hành nghề, ông đã chứng kiến một số trường hợp kinh khủng. Không chỉ bị nôn ói, tiêu chảy khi bị ngộ độc, một số khách hàng của ông còn tử vong trong đau đớn.

Theo Bill, những trường hợp ngộ độc thực phẩm nặng liên quan đến tôm, cua, sò, hến, nghêu, ốc…vv sống đã tăng vọt trong những năm gần đây. Nguyên nhân là do sự ấm lên toàn cầu.

Theo hãng tin AP, số lượng vụ ngộ độc thực phẩm do ăn hải sản có vỏ sống này đã tăng lên do nhiệt độ trái đất ấm dần lên. Nước ấm hơn tức là vi khuẩn có hại sẽ phát triển mạnh hơn. Hàu, sò, nghêu...vv khi sống trong môi trường này sẽ bị dính vi khuẩn và bị nhiễm độc.

Trứng sống hoặc chưa chín kỹ

Salmonella là một trong những vi khuẩn phổ biến nhất gắn liền với thực phẩm. Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), nó ảnh hưởng tới 10 triệu người mỗi năm. Vi khuẩn này xuất hiện nhiều nhất ở trứng sống hoặc chưa chín kỹ. Đó là lí do các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên ăn trứng chín kỹ.

Một số cách khác để ngăn ngộ độc salmonella từ trứng:

- Luôn để trứng trong tủ lạnh ở nhiệt độ 40 độ F.

- Vứt những quả trứng bị nứt hoặc bẩn.

- Rửa tay sau khi tiếp xúc với trứng sống.

- Mua trứng sống hoặc các sản phẩm từ trứng đã tiệt trùng.

Nếu có thể, hãy tự nuôi gà để lấy trứng. Salmonella thường xuất hiện do điều kiện chăn nuôi dơ bẩn ở các trại nuôi gà.

Trái cây, rau quả đóng gói sẵn

Bill Marler khuyên bạn nên tránh ăn trái cây, rau quả đóng gói sẵn vì chúng có khả năng nhiễm những loại vi khuẩn như listeria. Mặc dù tiện lợi, song vấn đề vệ sinh của những loại trái cây, rau quả được sản xuất hàng loạt này thường không đảm bảo.

Thay vào đó, bạn hãy mua trái cây, rau quả còn nguyên, chưa rửa sạch và ăn trong vài ngày.

Thịt sống

Nhiều người thích ăn thịt tái hoặc sống, chẳng hạn bít tết tái hoặc thịt bò tái. Nhưng Bill Marler cảnh báo thói quen này là vô cùng nguy hiểm bởi ông đã chứng kiến rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm do thịt sống.

Nếu thịt không được nấu chín, nó có thể gây ngộ độc do vi khuẩn E.coli, salmonella, và những vi khuẩn có hại khác.Nguy cơ ngộ độc càng tăng cao nếu thịt được nướng xiên, vì vi khuẩn có thể xâm nhập từ ngoài vào trong.

Sữa và nước ép chưa tiệt trùng

Đã có không ít trường hợp ngộ độc do uống sữa và nước ép trái cây chưa tiệt trùng. Quy trình khử trùng được dùng để loại bỏ vi khuẩn và ký sinh trùng; nếu bỏ qua nó, bạn có thể gặp nguy hiểm nếu không biết nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Nếu bạn muốn làm nước ép trái cây, hãy chọn mua trái cây từ những cửa hàng bán rau quả sạch, uy tín. Đồng thời, hãy rửa sạch trái cây trước khi ép để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn nhé.