Những lợi ích 'vàng' từ nước hầm xương

Chuyên gia nói gì 24/06/2017 10:35

Nước hầm xương được nhiều người sử dụng để chế biến các món ăn hàng ngày. Nó không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn đem lại giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe.

Nước hầm xương được chế biến từ việc đun sôi các loại xương động vật như bò, heo, gà... Món ăn này có giá trị về mặt dinh dưỡng rất cao. Trong quá trình hầm, một số chất có ở xương động vật như canxi, photpho và collagen sẽ bị phá vỡ và giải phóng ra bên ngoài. Tất cả những khoáng chất này rất dễ hấp thu và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

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Nước hầm xương là món ăn có giá trị dinh dưỡng rất cao và tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cải thiện tiêu hóa

Những người đang gặp vấn đề về tiêu hóa tốt nhất nên bổ sung nước hầm xương vào khẩu phần ăn hàng ngày. Bởi vì nó chứa các amino axit, proline và glycine giúp cải thiện đường ruột, hỗ trợ cơ thể hấp thu nhiều dưỡng chất hơn và hạn chế triệu chứng đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng...

Tốt cho xương

Đây là một trong những lợi ích quan trọng và tuyệt vời nhất của nước hầm xương. Món ăn này là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất bao gồm canxi, magie, photpho và gelatin. Chúng sẽ giúp cơ và xương được cứng cáp, khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương. 

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Một trong những lợi ích quan trọng và tuyệt vời nhất của nước hầm xương là giúp cơ và xương được cứng cáp, khỏe mạnh  - Ảnh: Internet

Giảm đau khớp

Glucosamine cùng với axit hyaluronic và chodroitin trong nước hầm xương đều là những chất có khả năng xoa dịu các cơn đau khớp. Bên cạnh đó, việc sử dụng thường xuyên món ăn này cũng góp phần cung cấp lượng collagen cần thiết để duy trì sự dẻo dai cho các khớp.

Kháng viêm 

Nước hầm xương bò sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để giải quyết tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Bởi vì nó chứa nhiều axit béo omega-3 và các hợp chất khác có công dụng kháng viêm hiệu quả, thậm chí giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư. 

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Collagen từ xương động vật sẽ là “thần dược” cực tốt để phụ nữ giữ gìn sự trẻ trung - Ảnh: Internet

Tốt cho da và móng

Collagen từ xương động vật sẽ là “thần dược” cực tốt để thúc đẩy sự phát triển của tóc và móng. Hơn nữa, nó còn giúp làn da được se khít và đàn hồi tốt hơn. Vì thế, đây là món ăn tuyệt vời dành cho phụ nữ để duy trì sự trẻ trung.

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