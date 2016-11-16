Nếu bạn vẫn rửa thịt gà trước khi nấu, hãy đọc bài này trước khi quá muộn

Chuyên gia nói gì 16/11/2016 10:28

Thói quen rửa thịt gà trước khi chế biến tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường, theo davidwofle.

Ai cũng biết thịt gà sống chứa nhiều vi khuẩn gây hại như salmonella và listeria. Vì thế, việc bạn rửa thịt gà trước khi nấu nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý. Vậy tại sao các chuyên gia sức khỏe cảnh báo bạn nên ngừng làm điều này ngay lập tức? Câu trả lời có thể khiến bạn bị sốc.

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Nhiều chuyên gia khuyên bạn đừng rửa thịt gà trước khi nấu - Ảnh minh họa: Internet

Theo 1 nghiên cứu của đại học Drexel, khi bạn rửa thịt gà, thực tế bạn đang làm lây lan vi khuẩn có hại khắp bề mặt thịt và các bề mặt xung quanh đó.

Jennifer Quinlan, người đứng đầu nghiên cứu của trường Drexel, cho biết việc rửa thịt gà chẳng giúp loại bỏ vi khuẩn mà còn có thể làm lây lan vi khuẩn.

Theo bà, quá trình này được gọi là sự son khí hóa. Nó khiến vi khuẩn lan khắp nhà bếp của bạn (xem ảnh minh họa bên dưới). Những chấm xanh là vi khuẩn khi bạn rửa thịt gà.

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Vi khuẩn sẽ bắn khắp các bề mặt khi bạn rửa thịt gà. Ảnh minh họa: Đại học Drexel

Nên nhớ, các vi khuẩn như listeria cư trú rất nhiều trên gà và thực sự có thể giết chết bạn. Nếu vi khuẩn này xâm nhập vào máu, cứ 1/5 người sẽ bị tử vong. Nhất là trẻ em, vì hệ miễn dịch yếu hơn, chúng càng dễ gặp rủi ro. Ngoài vi khuẩn listeria, vẫn còn hàng chục loại vi khuẩn khác nằm trên thịt gà.

Bạn có thể nhiễm campylobacter – một vi khuẩn khác hiện diện trong thịt gà sống. Campylobacter là 1 nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm và có thể gây ra những triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, mất nước. Trong khi đó, vi khuẩn salmonella có thể gây ra những triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, mất nước nghiêm trọng, đau khớp.

Vậy làm thế nào để rửa thịt gà đúng cách? Theo nghiên cứu của tiến sĩ Quinlan, tốt nhất bạn không nên rửa thịt gà sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh. Thay vào đó, chỉ cần nấu chín thịt gà (nhiệt độ bên trong thịt tối thiểu đạt 165 độ F) thì mọi vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt.

Ngoài ra, bạn vẫn cần thận trọng về những bề mặt từng tiếp xúc với thịt gà sống. Hãy lau chùi những khu vực này thường xuyên và đừng để thịt chung với những thực phẩm khác.

 

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Từ khóa:   vi khuẩn rửa thịt gà

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