Làm sao để năm mới luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc?

Gốc tự do (chất ôxy hóa) luôn luôn được sinh ra trong cơ thể con người và cũng có vai trò tích cực đối với cơ thể. Khi cơ thể khỏe mạnh, gốc tự do sinh ra có giới hạn, không quá thừa để gây hại. Bởi vì, bên cạnh các gốc tự do luôn có hệ thống các chất chống ôxy hoá "nội sinh" (tức có sẵn trong cơ thể) cân bằng lại, vô hiệu hoá các gốc tự do có hại.

Hệ thống các chất chống ôxy này gồm các enzym như glutathione peroxidase, superroxid, dismutase. đặc biệt là vitamin C, vitamin E, beta-caroten (tiền vitamin A), khoáng chất selen "nội sinh" có sẵn trong cơ thể, xúc tác các phản ứng khử để vô hiệu hoá gốc tự do (còn gọi là "bẫy" gốc tự do) giúp cơ thể khoẻ mạnh.

Chỉ khi nào gốc tự do sinh ra quá nhiều (do ô nhiễm môi trường, do tia cực tím từ ánh nắng, do khói thuốc lá, do viêm nhiễm trong cơ thể, thậm chí do dùng một số dược phẩm...) và hệ thống chất ôxy hoá nội sinh không đủ sức cân bằng, cơ thể sẽ sinh ra rối loạn bệnh lý như bệnh viêm nhiễm ở các cơ quan, bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng ở mắt, tăng nguy cơ các bệnh ung thư và nhất là sớm xuất hiện hiện tượng lão hoá.

Cơ quan dễ bị lão hoá nhất chính là lớp da bảo vệ cơ thể, là nơi dễ bị tác động của tia cực tím từ ánh nắng, hứng chịu tác hại của ô nhiễm môi trường cộng thêm lối sống thường xuyên bị stress, sai lầm trong dinh dưỡng, thói quen lạm dụng độc chất (như hút thuốc, uống rượu, kể cả dược phẩm) làm làn da chóng nhăn, cằn cỗi, không còn sức sống và tươi trẻ.

Để chống lại sự bội tăng các gốc tự do sinh ra quá nhiều mà hệ thống "chất ôxy hoá nội sinh" không đủ sức cân bằng để vô hiệu hoá, các nhà khoa học khuyên chúng ta nên dùng các loại thực phẩm có chứa nhiều chất chống ôxy hóa như các loại rau cải, trái cây tươi và thảo dược.

Từ bỏ thuốc lá

Đối với những ai có thói quen hút thuốc lá thì việc từ bỏ nó quả thật là một sự thử thách lớn. Tuy nhiên, nếu bạn cân nhắc đến những tác hại mà thuốc lá gây ra, việc từ bỏ thói quen xấu này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn bỏ được thuốc lá, chắc chắn bạn sẽ thu được nhiểu lợi ích đối với sức khỏe trong năm mới.

Chăm sóc răng miệng thật tốt

Bạn nên biết rằng, vi khuẩn trú ẩn trong răng miệng của bạn có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe nếu như bạn không vệ sinh răng miệng thật tốt. Do vậy, bạn phải quan tâm đến thói quen vệ sinh răng miệng mỗi ngày. Thói quen này không chỉ cho bạn một nụ cười rạng rỡ, sức khỏe tốt mà còn giúp bạn tự tin và đẹp hơn trong mắt người khác.

Dùng kem chống nắng suốt cả năm

Các tia gây hại từ ánh sáng mặt trời chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến quá trình lão hóa sớm. Từ đó, làn da của bạn có thể mắc phải những căn bệnh viêm nhiễm, ung thư…Để phòng ngừa những yếu tố bất lợi này, bạn nên dùng kem chống nắng thường xuyên mối khi ra ngoài trời.

Chỉ cần thay đổi một số thói quen nhỏ trong cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ có được một năm mới với đầy niềm vui và hạnh phúc.